  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Trichy East Assembly Seat Declared Vacant in Tamil Nadu Gazette: By-Election Expected Soon
Written By
Last Updated : Thursday, 14 May 2026 (16:58 IST)

திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி காலி.. தமிழ்நாடு அரசிதழில் வெளியீடு.. தேர்தல் எப்போது?

திருச்சி கிழக்கு
Publish: Thu, 14 May 2026 (16:55 IST) Updated: Thu, 14 May 2026 (16:58 IST)
google-news
தமிழக அரசியலில் பரபரப்பான சூழலுக்கு மத்தியில், திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி காலியாக இருப்பதாகத் தமிழ்நாடு அரசிதழில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
 மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டத்தின்படி, ஒரு தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்ட ஆறு மாத காலத்திற்குள் அங்கு இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது விதியாகும். தற்போது தமிழ்நாடு அரசிதழில் இந்தத் தகவல் முறைப்படி வெளியிடப்பட்டுள்ளதால், இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் விரைவில் இதற்கான தேர்தல் தேதியை அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
திருச்சி மாவட்டத்தின் மிக முக்கியமான தொகுதிகளில் ஒன்றான திருச்சி கிழக்கில், ஆளுங்கட்சி மற்றும் எதிர்க்கட்சிகள் தங்களது பலத்தைப் நிரூபிக்க இப்போதே தயாராகி வருகின்றன. தொகுதியின் தற்போதைய நிலவரம் குறித்து மாவட்ட நிர்வாகம் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அறிக்கை அனுப்பியுள்ளது. 
 
இதற்கிடையில், தேர்தல் ஆணையம் பிற மாநிலங்களில் நடைபெற உள்ள இடைத்தேர்தல்களுடன் சேர்த்து திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்கான தேதியையும் ஜூன் அல்லது ஜூலை மாதங்களில் அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

டில்லியில் மீண்டும் ஒரு நிர்பயா சம்பவம்!.. திருமணமான பெண் பேருந்தில் பாலியல் வன்கொடுமை!..

டில்லியில் மீண்டும் ஒரு நிர்பயா சம்பவம்!.. திருமணமான பெண் பேருந்தில் பாலியல் வன்கொடுமை!..சில வருடங்களுக்கு முன்பு டெல்லியில் ஒரு இளம் பெண் ஓடும் பேருந்தில் 5 பேரால் கொடூரமாக பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார்.

திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி காலி.. தமிழ்நாடு அரசிதழில் வெளியீடு.. தேர்தல் எப்போது?

திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி காலி.. தமிழ்நாடு அரசிதழில் வெளியீடு.. தேர்தல் எப்போது?தமிழக அரசியலில் பரபரப்பான சூழலுக்கு மத்தியில், திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி காலியாக இருப்பதாகத் தமிழ்நாடு அரசிதழில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அரசு ஊழியர்களுக்கு வாரத்தில் 2 நாட்கள் வொர்க் ப்ரம் ஹோம்.. பாதுகாப்பு வாகனங்களின் 60% குறைப்பு: டெல்லி முதல்வர்

அரசு ஊழியர்களுக்கு வாரத்தில் 2 நாட்கள் வொர்க் ப்ரம் ஹோம்.. பாதுகாப்பு வாகனங்களின் 60% குறைப்பு: டெல்லி முதல்வர்மத்திய அரசின் எரிபொருள் சேமிப்பு மற்றும் சிக்கன நடவடிக்கைகளுக்கு வலுசேர்க்கும் வகையில், டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா அதிரடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார். இதன்படி, டெல்லி அரசு ஊழியர்கள் இனி வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் வீட்டிலிருந்தே பணியாற்ற அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

9 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளைப் பணியிட மாற்றம்.. அதிரடி உத்தரவு..!

9 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளைப் பணியிட மாற்றம்.. அதிரடி உத்தரவு..!தமிழகத்தில் நிர்வாக வசதிக்காக 9 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளைப் பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழக அரசு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ ஆணையை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் க. மணிவாசன் வெளியிட்டுள்ளார்.

சைபர் கிரைம் டிஜிபியாக பால நாகதேவி நியமனம்: எவனாவது ஃபேக் ஐடியில் சேட்டை செய்தால் அவ்வளவு தான்..

சைபர் கிரைம் டிஜிபியாக பால நாகதேவி நியமனம்: எவனாவது ஃபேக் ஐடியில் சேட்டை செய்தால் அவ்வளவு தான்..தமிழக காவல்துறையில் மிக முக்கியமான பிரிவான சைபர் கிரைம் பிரிவின் புதிய டிஜிபியாக மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி பால நாகதேவி அவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இணையவழி குற்றங்கள் அதிகரித்து வரும் தற்போதைய சூழலில், இத்துறைக்கு அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு அதிகாரியை நியமித்திருப்பது மக்களிடையே நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.