  chennai traffic is struck because of chief minister vijay
Last Modified: Thursday, 14 May 2026 (17:52 IST)

வீட்டிலிருந்து கோட்டைக்கு 17 கி.மீ!.. டிராப்பிக்கில் தவிக்கும் சாமானியர்கள்!.. வீடு மாறுவாரா விஜய்?...

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்திருக்கிறது. அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். எனவே விஜய் ரசிகர்கள் சந்தோசத்தில் இருக்கிறார்கள்.ஒரு பக்கம் சட்டசபையில் நம்பிக்கை தீர்மானத்திலும் விஜய் வெற்றி பெற்று விட்டார். தற்போது 144 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு அந்த கட்சிக்கு கிடைத்திருக்கிறது.

அதோடு தினமும் பல அதிரடி அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து முதல்வர் விஜய் வெளியிட்டு வருகிறார். பெண்கள் பாதுகாப்பு, போதைப்பொருள் தடுப்பு தொடர்பாக அதிரடி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அதேநேரம் விஜய் தங்கியிருக்கும் நீலாங்கரை வீட்டிலிருந்து சென்னை கடற்கரையில் உள்ள தலைமை செயலகத்திற்கு 17 கிலோ மீட்டர் தூரம் உள்ளது.

காலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாக இருக்கும் காலை நேரத்தில் விஜய் நீலாங்கரையிலிருந்து கோட்டைக்கு வருவதால் பாதுகாப்பு வளையத்தில் சென்னை போக்குவரத்து சிக்கி தவிக்கிறது. இதனால் பொதுமக்கள் அவதிப்படுகிறார்கள். நிழலற்ற சாலையில் மணிக்கணக்கில் சாமானியர்கள் காத்திருக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது..

அதோடு 400 காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுவதால் அவர்களும் சிரமப்படுகிறார்கள்.. இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு முதல்வர் விஜய் அரசு இல்லத்திற்கு மாறவேண்டும் என்கிற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.ஏற்கனவே விஜய் போயஸ்கார்டன் பகுதியில் வீடு பார்த்துவருவதாக செய்திகள் வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது.

டில்லியில் மீண்டும் ஒரு நிர்பயா சம்பவம்!.. திருமணமான பெண் பேருந்தில் பாலியல் வன்கொடுமை!..

திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதி காலி.. தமிழ்நாடு அரசிதழில் வெளியீடு.. தேர்தல் எப்போது?

அரசு ஊழியர்களுக்கு வாரத்தில் 2 நாட்கள் வொர்க் ப்ரம் ஹோம்.. பாதுகாப்பு வாகனங்களின் 60% குறைப்பு: டெல்லி முதல்வர்

9 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளைப் பணியிட மாற்றம்.. அதிரடி உத்தரவு..!

சைபர் கிரைம் டிஜிபியாக பால நாகதேவி நியமனம்: எவனாவது ஃபேக் ஐடியில் சேட்டை செய்தால் அவ்வளவு தான்..