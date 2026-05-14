  3. த‌மிழக‌ம்
  4. chief minister vijay discuss about tn fund status
Last Modified: Thursday, 14 May 2026 (11:43 IST)

நிதிநிலை குறித்து அதிகாரிகளுடன் விஜய் ஆலோசனை!.. வெள்ளை அறிக்கை வெளியாகுமா?..

தமிழக முதல்வராக நடிகர் விஜய் பொறுப்பேற்ற பின் பல அதிரடியான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறார். பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை, போதைப் பொருட்கள் ஒழிப்பு நடவடிக்கை, மதுக்கடைகளை மூடுவது என அடுத்தடுத்து அதிரடி காட்டி வருகிறார். அதோடு சட்ட ஒழுங்கு குறித்தும் காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் தொடர்ந்து பேச்சு வார்த்தை நடத்தி வருகிறார்..

இந்நிலையில், தமிழக அரசின் நிதிநிலை குறித்து நிதி துறை செயலாளர் உள்ளிட்ட முக்கிய அதிகாரிகளுடன் இன்று காலை முதல் தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் விஜய் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார். அரசு திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டிய நிதி குறித்தும், துறைவாரியாக செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி பற்றியும் அவர் தொடர்ந்து ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.

முதல்வராக பதவியேற்றவுடன் தமிழகத்தின் நிதிலை பற்றி ஒரு வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடுவேன் என முதல்வர் விஜய் சொன்ன நிலையில் தற்போது நடைபெற்று வரும் ஆலோசனை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழக முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்றவுடன் பல அதிரடியான அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறார்

மகளிர் கட்டணமில்லா பேருந்து சேவை நிறுத்தப்பட்டதா?!.. தமிழக அரசு விளக்கம்!...2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்த போது தமிழக அரசு பேருந்துகளில் மகளிர்களுக்கு இலவச பயணம் அறிவிக்கப்பட்டது.

பணக்காரர்களுக்கு வழங்கப்படும் மகளிர் உரிமைத்தொகை நிறுத்தப்படுகிறதா? இதுதான் மறுசீரமைப்பு ரகசியமா?தமிழகத்தில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டதன் நோக்கம், பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதாகும். ஆனால், தற்போது இத்திட்டத்தின் செயல்பாட்டில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடப்பதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. குறிப்பாக, அரசியல் செல்வாக்கைப் பயன்படுத்திப் பல வசதி படைத்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் இந்த உதவித்தொகையைப் பெற்று வருவது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

மகளிர் உரிமைத்தொகையை முதல்ல கொடுங்க.. எதற்கு மறுசீரமைப்பு: முக ஸ்டாலின்தமிழக அரசின் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்தின் கீழ் மே மாதத்திற்கான உதவித்தொகை மே 15-ஆம் தேதிக்குள் தகுதியுள்ள பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தமிழகப் பெண்களிடையே வலுவாக எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து முன்னாள் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் கூறியிருப்பதாவது:

தவெக ஆட்சியில் லாட்டரி விற்பனையா? அரசின் கடும் எச்சரிக்கை..!தமிழகத்தில் சட்டவிரோத லாட்டரி விற்பனை நடைபெறுவதாக சமூக வலைதளங்களில் பரவி வரும் செய்திகளுக்குத் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு தற்போது முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.