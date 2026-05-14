நிதிநிலை குறித்து அதிகாரிகளுடன் விஜய் ஆலோசனை!.. வெள்ளை அறிக்கை வெளியாகுமா?..
தமிழக முதல்வராக நடிகர் விஜய் பொறுப்பேற்ற பின் பல அதிரடியான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறார். பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை, போதைப் பொருட்கள் ஒழிப்பு நடவடிக்கை, மதுக்கடைகளை மூடுவது என அடுத்தடுத்து அதிரடி காட்டி வருகிறார். அதோடு சட்ட ஒழுங்கு குறித்தும் காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் தொடர்ந்து பேச்சு வார்த்தை நடத்தி வருகிறார்..
இந்நிலையில், தமிழக அரசின் நிதிநிலை குறித்து நிதி துறை செயலாளர் உள்ளிட்ட முக்கிய அதிகாரிகளுடன் இன்று காலை முதல் தலைமைச் செயலகத்தில் முதல்வர் விஜய் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார். அரசு திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டிய நிதி குறித்தும், துறைவாரியாக செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி பற்றியும் அவர் தொடர்ந்து ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.
முதல்வராக பதவியேற்றவுடன் தமிழகத்தின் நிதிலை பற்றி ஒரு வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடுவேன் என முதல்வர் விஜய் சொன்ன நிலையில் தற்போது நடைபெற்று வரும் ஆலோசனை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டதன் நோக்கம், பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதாகும். ஆனால், தற்போது இத்திட்டத்தின் செயல்பாட்டில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடப்பதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. குறிப்பாக, அரசியல் செல்வாக்கைப் பயன்படுத்திப் பல வசதி படைத்த குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் இந்த உதவித்தொகையைப் பெற்று வருவது அதிர்ச்சியளிக்கிறது.