டில்லியில் மீண்டும் ஒரு நிர்பயா சம்பவம்!.. திருமணமான பெண் பேருந்தில் பாலியல் வன்கொடுமை!..
சில வருடங்களுக்கு முன்பு டெல்லியில் ஒரு இளம் பெண் ஓடும் பேருந்தில் 5 பேரால் கொடூரமாக பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த சம்பவம் நாடெங்கும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த சம்பவத்தில் எல்லோருக்கும் தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் டெல்லியில் ஸ்லீப்பர் பேருந்தில் பெண் ஒருவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. கடந்த 12ம் தேதி 30 வயது திருமணமான பெண்ணை ஓடும் பேருந்தில் ஓட்டுநரும் நடத்துனரும் பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனர். இதுகுறித்து அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண் கொடுத்த புகாரின் பெயரில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து இருவரை கைது செய்துள்ளனர். பேருந்த்யும் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது.
இதுபற்றி கருத்து தெரிவித்த டெல்லி போலீசார் ‘பாதிக்கப்பட்ட பெண் மங்கோல்புரியில் உள்ள ஒரு தொழிற்சாலையில் பணிபுரிந்து வருபவர். வேலை முடிந்து வீட்டுக்கு செல்லும்போது சரஸ்வதி விகார் பகுதியில் ஒரு பேருந்து நிலையத்தின் அருகே நின்று கொண்டிருந்த ஸ்லீப்பர் பஸ் அருகே நின்று கொண்டிருந்த ஒருவரிடம் நேரம் கேட்டிருக்கிறார். அந்த நபர் அப்பெண்ணை வலுக்கட்டாயமாக பேருந்துக்குள் தள்ளியிருக்கிறார். அதன்பின் பேருந்தை நங்கோய் பகுதிக்கு ஒட்டி சென்று அந்த பெண்ணை ஓட்டுநரும், நடத்துனரும் கூட்டு பாலியல் செய்திருக்கிறார்கள் என கூறப்பட்டிருக்கிறது.
