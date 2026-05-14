அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ்!. அழைப்புவிடுத்த தவெக!.. கிரிஷ் சோடங்கர் பேட்டி...
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜயின் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றாலும் ஆட்சியமைக்க மேலும் 10 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்பட்டது. எனவே, திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ், விசிக, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லீம் லீக் ஆகிய கட்சிகளிடம் தவெக ஆதரவு கேட்டது.
அதில் காங்கிரஸ் கட்சி திமுக கூட்டணியிலிருந்து விலகி வந்து தவெகவுக்கு ஆதரவு கிடைத்தது. இதனால் தவெகவுக்கு 5 எம்.எல்.ஏக்கள் கிடைத்தனர். அதன்பின், விசிக, கம்யூனிஸ்ட், முஸ்லீம் போன்ற கட்சிகள் தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்கவே தவெகவுக்கு போதுமான எம்.எல்.ஏக்கள் கிடைத்து விஜயும் முதல்வராக பதவியேற்றார். அதன்பின் அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களின் 24 பேர் தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுக்கவே மொத்தமாக 144 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தவெகவுக்கு கிடைத்துவிட்டது.
இந்நிலையில், தவெக அமைச்சரவையில் இடம்பெற காங்கிரஸுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே, அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் இடம் பெறுவது உறுதியாகியிருக்கிறது. இந்த தகவலை கிரிஷ் சோடங்கர் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார். அனேகமாக காங்கிரஸுக்கு 2 அமைச்சர்கள் ஒதுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
