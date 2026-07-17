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ரெஸ்டோ பார் திட்டம் : அமைச்சர் விக்னேஷ் மறுப்பு!
தமிழகத்தில் உணவகத்துடன் கூடிய மதுபான கூடங்களான ரெஸ்டோ பார் அமைப்பதற்கு டாஸ்மாக் நிர்வாகம் அனுமதி வழங்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாக ஊடகங்களில் தகவல் வெளியான நிலையில், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் கே. விக்னேஷ் அதனை திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார்.
அண்டை மாநிலங்களான கர்நாடகா, கேரளா, ஆந்திரா போன்ற பகுதிகளைப் போல தமிழகத்திலும் டாஸ்மாக் கடைகளுடன் இணைந்த பார்களின் எண்ணிக்கையைக் குறைத்து, புதிய வரியுடன் கூடிய ரெஸ்டோ பார் எனப்படும் உணவக வசதியுடன் கூடிய மதுக்கூடங்களுக்கு அனுமதி வழங்க டாஸ்மாக் நிர்வாகம் ஆலோசித்து வருவதாக செய்திகள் பரவின. தற்போது இயங்கி வரும் சில கிளப்கள் (FL2, FL3 உரிமம் கொண்டவை) மூலம் அரசுக்குச் சரியான மதிப்பு கூட்டு வரி கிடைப்பதில்லை என்றும், இதனால் வரியுடன் கூடிய முறையான ரெஸ்டோ பார்களை விரிவுபடுத்தி அரசின் வருவாயை உயர்த்த டாஸ்மாக் குழு கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாகவும் ஊடக வட்டாரங்களில் கூறப்பட்டது.
இந்தத் தகவல் நேற்று சமூகவலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்திய நிலையில், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் இதற்கு உடனடியாக முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் விக்னேஷ், ரெஸ்டோ பார் அமைக்கும் திட்டம் குறித்து டாஸ்மாக் நிர்வாகமோ அல்லது தமிழக அரசோ எந்தவிதமான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். ஊடகங்களில் வெளியானவை அனைத்தும் அதிகாரப்பூர்வமற்ற வெறும் தகவல்கள் மட்டுமே என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்
யாராவது கட்சியை விட்டு போறதா இருந்தா ஜூலை 21க்குள் போயிடுங்க: மம்தா பானர்ஜி
மேற்கு வங்க முன்னாள் முதலமைச்சரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி, ஜூலை 21ஆம் தேதி வரவிருக்கும் தியாகிகள் தின பேரணிக்கு முன்பாக கட்சியை விட்டு வெளியேற விரும்புபவர்கள் தாராளமாக வெளியேறலாம் என்று ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் நேரலையில் பேசிய வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
1,600 செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி.. மாஸ் காட்ட போகும் ரிலையன்ஸ் ஜியோ...
மத்திய அரசின் விண்வெளி ஒழுங்குமுறை ஆணையமான இன்-ஸ்பேஸ், ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனத்தின் மெகா திட்டத்திற்கு அதிரடியாக ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவரான முகேஷ் அம்பானியின் செயற்கைக்கோள் மூலமான இணைய சேவை வழங்கும் முயற்சிக்கு, விண்வெளியில் சுமார் 1,600 செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கு மத்திய அரசு தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக அனுமதி வழங்கியுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ரெஸ்டோ பார் திட்டம் : அமைச்சர் விக்னேஷ் மறுப்பு!
பழனி கோயில் நிலம் முறைகேடு விவகாரம்: நிலத்தை விற்ற, வாங்கியவர்கள் தலைமறைவு..
பழனி முருகன் கோவிலுக்கு சொந்தமான பல நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நில விவகாரம் தொடர்பான செய்திகள் அண்மைக்காலமாக தமிழகத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. இந்த நிலையில், இந்த நிலத்தை முறைகேடாக விற்றவர்கள் மற்றும் வாங்கியவர்கள் தற்போது தலைமறைவாக இருப்பதாக வழக்கை விசாரித்து வரும் சிபிசிஐடி பிரிவு காவல்துறை அதிரடி தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.