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டாஸ்மாக் பார் உரிமக் காலம் நீட்டிப்பா? இன்று மாலை அமைச்சர் தலைமையில் முக்கிய ஆலோசனை!

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Publish: Mon, 6 Jul 2026 (11:55 IST) Updated: Mon, 6 Jul 2026 (11:48 IST)
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தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் பார்களின் உரிம காலத்தை எவ்வளவு காலம் நீட்டிக்கலாம் என்பது குறித்து, இன்று மாலை நடைபெறும் முக்கிய கூட்டத்தில் இறுதி முடிவு எடுக்கப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
டாஸ்மாக் பார்களின் முந்தைய உரிம காலம் கடந்த ஜூன் 30-ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்ததை தொடர்ந்து, தற்போது உரிமம் காலாவதியான பார்கள் அனைத்தும் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளன. இதனால் புதிய ஏலம் விடுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ள சூழலில், பார்களை தொடர்ந்து நடத்த தற்காலிகமாக கால நீட்டிப்பு வழங்க வேண்டும் என்று பார் உரிமையாளர்கள் தரப்பில் கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டன.
 
இதன் பின்னணியில், மதுவிலக்குத் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் தலைமையில் இன்று மாலை 5 மணிக்கு தலைமைச் செயலகத்தில் அவசர ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இந்த உயர் மட்டக் கூட்டத்தில், டாஸ்மாக் பார்களின் உரிமக் காலத்தைத் தற்காலிகமாக நீட்டிப்பது குறித்தும், அடுத்தகட்ட ஏல நடைமுறைகளை எப்போது துவங்குவது என்பது குறித்தும் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. 
 
உரிம காலம் நீட்டிக்கப்பட்டால் மூடப்பட்ட பார்கள் மீண்டும் திறக்கப்படும் என்பதால், இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தின் முடிவு என்னவாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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