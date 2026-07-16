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தமிழகம் முழுவதும் ரெஸ்டோபாருக்கு அனுமதி!.. மதுபான பிரியர்கள் மகிழ்ச்சி!..
தமிழகத்தில் சென்னை போன்ற பெரிய நகரங்களில் மட்டுமே உணவகத்துடன் கூடிய மதுபான கூடங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. அங்கே மது அருந்தவதோடு விருப்பப்பட்ட உணவுகளையும் ஆர்டர் செய்து சாப்பிட்டு கொள்ளலாம். இது குடிமகன்களுக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒன்று.
ஆனால், தமிழகத்தில் பெரும்பாலும் டாஸ்மாக் கடைகள் என்பது தனியாக செயல்படுகிறது/ அதுவும் பல டாஸ்மார்க் கடைகளில் அருகில் பார் கூட கிடையாது. அப்படியே பாரில் மது அருந்தினாலும் சாப்பிட வேண்டுமெனில் ஹோட்டலுக்குதான் செல்ல வேண்டும். இது பல பிரச்சனைகளை கொண்டுவருகிறாது. இந்நிலையில்தான், உணவகத்துடன் கூடிய மதுபான கூடங்களை அதிகரிக்கும் முடிவை தமிழக அரசு எடுத்திருக்கிறது..
FL2, FL3 மனமகிழ் மண்டங்களுக்கு மதிப்பு கூட்டு வரியில்லாததால் டாஸ்மார்க் நிர்வாகம் இந்த முடிவை எடுத்திருக்கிறது. டாஸ்மாக் கடையுடன் இயங்கும் பார்களின் எண்ணிக்கை குறைத்து ரெஸ்டோ பாருக்கு அனுமதி வழங்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டிருக்கிறது. இந்த அறிவிப்பு ரெஸ்டோ பார்களை விரும்பும் மதுபான பிரியர்களுகு மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.
ஆனால், தமிழகத்தில் பெரும்பாலும் டாஸ்மாக் கடைகள் என்பது தனியாக செயல்படுகிறது/ அதுவும் பல டாஸ்மார்க் கடைகளில் அருகில் பார் கூட கிடையாது. அப்படியே பாரில் மது அருந்தினாலும் சாப்பிட வேண்டுமெனில் ஹோட்டலுக்குதான் செல்ல வேண்டும். இது பல பிரச்சனைகளை கொண்டுவருகிறாது. இந்நிலையில்தான், உணவகத்துடன் கூடிய மதுபான கூடங்களை அதிகரிக்கும் முடிவை தமிழக அரசு எடுத்திருக்கிறது..
FL2, FL3 மனமகிழ் மண்டங்களுக்கு மதிப்பு கூட்டு வரியில்லாததால் டாஸ்மார்க் நிர்வாகம் இந்த முடிவை எடுத்திருக்கிறது. டாஸ்மாக் கடையுடன் இயங்கும் பார்களின் எண்ணிக்கை குறைத்து ரெஸ்டோ பாருக்கு அனுமதி வழங்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டிருக்கிறது. இந்த அறிவிப்பு ரெஸ்டோ பார்களை விரும்பும் மதுபான பிரியர்களுகு மகிழ்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது.
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தமிழகம் முழுவதும் ரெஸ்டோபாருக்கு அனுமதி!.. மதுபான பிரியர்கள் மகிழ்ச்சி!..
120-க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய விஞ்ஞானிகள் ராஜினாமா.. என்ன நடக்கின்றது இஸ்ரோவில்?
இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான இஸ்ரோவிலிருந்து குறுகிய காலத்திற்குள் 120-க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய விஞ்ஞானிகள் வெளியேறியுள்ளது விண்வெளி துறையில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. வெளியேறியவர்களில் LVM-3, SpaDeX திட்ட இயக்குநர்கள் மற்றும் சந்திரயான்-3 திட்டத்தின் முக்கியப் பிரிவு மேலாளர்கள் அடங்குவர். ககன்யான் போன்ற இந்தியாவின் லட்சிய திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படவுள்ள நிலையில், இந்த வெளியேற்றம் மத்திய அரசுக்கு கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.