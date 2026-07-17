தொடர்புடைய செய்திகள்
- தமிழகம் முழுவதும் ரெஸ்டோபாருக்கு அனுமதி!.. மதுபான பிரியர்கள் மகிழ்ச்சி!..
- குழந்தைகள் மற்றும் பாராசிட்டமால் மருந்துகளில் ஆல்கஹால்? தமிழக சுகாதாரத் துறை விளக்கம்!
- டாஸ்மாக் மதுவுக்கு கூடுதலாக ரூ. 10. தடுக்க சட்ட விதிகளில் திருத்தம்: தமிழக அரசு முடிவு
- டாஸ்மாக் பார்கள் மீண்டும் திறக்க உத்தரவு.. அமைச்சர் விக்னேஷ் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் முடிவு...
- டாஸ்மாக் பார் உரிமக் காலம் நீட்டிப்பா? இன்று மாலை அமைச்சர் தலைமையில் முக்கிய ஆலோசனை!
டாஸ்மாக் கடைகளில் 54 புதிய மதுபானங்கள் அறிமுகம்!.. மதுப்பிரியர்கள் மகிழ்ச்சி!..
தமிழகத்தில் கடந்த பல வருடங்களாகவே மதுபான கடைகளை டாஸ்மாக் என்கிற பெயரில் தமிழக அரசு நடத்துகிறது. இதில் தமிழக அரசுக்கு நல்ல வருவாயும் கிடைக்கிறது.. டாஸ்மாக் வருவதற்கு முன்பு மதுபான கடைகள் தனியார் வசம் இருந்தன. அதனால் கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகா மாநிலங்களில் கிடைப்பது போல பல தனியார் மதுபான ஆலைகளில் இருந்து மதுபானங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு மதுபானப் பிரியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. ஆனால் டாஸ்மாக் வந்த பிறகு குறிப்பிட்ட மதுபான ஆலைகளில் தயாரிக்கப்படும் குறிப்பிட்ட மதுபானங்கள் மட்டுமே டாஸ்மாக் கடைகளில் விற்கப்படுவதாக பரவலான கருத்து நிலவுகிறது..
அதாவது அண்டை மாநிலங்களான புதுச்சேரி, கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகா போன்ற மாநிலங்களில் கிடைப்பது போல பல வகைகளில் மதுபானங்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளில் கிடைப்பதில்லை என்பது மதுபான பிரியர்களின் கவலையாக இருக்கிறது. தற்போது அவர்களின் கவலையை போக்கும் வகையில் தமிழக அரசு ஒரு புதிய முடிவை எடுத்துள்ளது.
மதுபான சில்லரை விற்பனை கடைகளில் 54 புதிய நிறுவனங்களின் மதுபானங்களை அறிமுகம் செய்ய டாஸ்மாக் நிறுவனம் முடிவு செய்திருக்கிறது. கர்நாடகா உள்ளிட்ட பிற மாநிலங்களின் தயாரிப்புகளை தமிழகத்திலும் அறிமுகம் செய்யவிருப்பதால் மதுபான பிரியர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்திருக்கிறார்கள்.
அதாவது அண்டை மாநிலங்களான புதுச்சேரி, கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகா போன்ற மாநிலங்களில் கிடைப்பது போல பல வகைகளில் மதுபானங்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளில் கிடைப்பதில்லை என்பது மதுபான பிரியர்களின் கவலையாக இருக்கிறது. தற்போது அவர்களின் கவலையை போக்கும் வகையில் தமிழக அரசு ஒரு புதிய முடிவை எடுத்துள்ளது.
மதுபான சில்லரை விற்பனை கடைகளில் 54 புதிய நிறுவனங்களின் மதுபானங்களை அறிமுகம் செய்ய டாஸ்மாக் நிறுவனம் முடிவு செய்திருக்கிறது. கர்நாடகா உள்ளிட்ட பிற மாநிலங்களின் தயாரிப்புகளை தமிழகத்திலும் அறிமுகம் செய்யவிருப்பதால் மதுபான பிரியர்கள் மகிழ்ச்சியடைந்திருக்கிறார்கள்.
யாராவது கட்சியை விட்டு போறதா இருந்தா ஜூலை 21க்குள் போயிடுங்க: மம்தா பானர்ஜி
மேற்கு வங்க முன்னாள் முதலமைச்சரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி, ஜூலை 21ஆம் தேதி வரவிருக்கும் தியாகிகள் தின பேரணிக்கு முன்பாக கட்சியை விட்டு வெளியேற விரும்புபவர்கள் தாராளமாக வெளியேறலாம் என்று ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் நேரலையில் பேசிய வீடியோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
1,600 செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி.. மாஸ் காட்ட போகும் ரிலையன்ஸ் ஜியோ...
மத்திய அரசின் விண்வெளி ஒழுங்குமுறை ஆணையமான இன்-ஸ்பேஸ், ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனத்தின் மெகா திட்டத்திற்கு அதிரடியாக ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவரான முகேஷ் அம்பானியின் செயற்கைக்கோள் மூலமான இணைய சேவை வழங்கும் முயற்சிக்கு, விண்வெளியில் சுமார் 1,600 செயற்கைக்கோள்களை ஏவுவதற்கு மத்திய அரசு தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக அனுமதி வழங்கியுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ரெஸ்டோ பார் திட்டம் : அமைச்சர் விக்னேஷ் மறுப்பு!
பழனி கோயில் நிலம் முறைகேடு விவகாரம்: நிலத்தை விற்ற, வாங்கியவர்கள் தலைமறைவு..
பழனி முருகன் கோவிலுக்கு சொந்தமான பல நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நில விவகாரம் தொடர்பான செய்திகள் அண்மைக்காலமாக தமிழகத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. இந்த நிலையில், இந்த நிலத்தை முறைகேடாக விற்றவர்கள் மற்றும் வாங்கியவர்கள் தற்போது தலைமறைவாக இருப்பதாக வழக்கை விசாரித்து வரும் சிபிசிஐடி பிரிவு காவல்துறை அதிரடி தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.