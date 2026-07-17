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வந்தே மாதரம் பாடலை அவமதித்தால் தண்டனை.. புதிய மசோதா தாக்கல்?
வரும் மழைக்காலக் கூட்டத்தொடரில் ஐந்து முக்கிய மசோதாக்களைத் தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதில் மிக முக்கியமானதாக, தேசியப் பாடலான 'வந்தே மாதரம்' பாடலை வேண்டுமென்றே அவமதிப்பவர்களுக்குத் தண்டனை வழங்கும் மசோதா அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது.
மேலும், பிறப்பு மற்றும் இறப்புச் சான்றிதழ் பதிவு தொடர்பான விதிகளில் திருத்தம் கொண்டுவரப்பட உள்ளது. அதன்படி, ஒரு குழந்தை பிறந்து அல்லது ஒருவர் இறந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு செய்யப்படும் தாமதமான பதிவுகளுக்கு, முதல் வகுப்பு நீதித்துறை நடுவரின் உத்தரவு கட்டாயமாக்கப்படவுள்ளது.
இதுமட்டுமின்றி, உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கையை 33-லிருந்து 37-ஆக உயர்த்துவதற்கான மசோதாவும் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளது. இவை தவிர, வருமான வரித் திருத்த மசோதா மற்றும் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில்கள் மேம்பாட்டு மசோதா ஆகியவையும் இந்தக் கூட்டத்தொடரில் தாக்கல் செய்யப்படத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
நாட்டின் நிர்வாகச் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்தவும், சட்டங்களை வலுப்படுத்தவும் இந்த மசோதாக்கள் மிக முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகின்றன. இந்தக் கூட்டத்தொடரில் இவற்றுடன் சேர்த்து, மேலும் சில முக்கியமான மசோதாக்களும் அறிமுகம் செய்யப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நடவடிக்கைகள் அரசின் கொள்கை முடிவுகளை விரைவுபடுத்த உதவும் என அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Edited by Siva
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ஹைட்ரஜன் ரயிலில் இவ்வளவு வசதியா? பிரதமர் திறந்து வைத்த ரயிலின் சிறப்பம்சங்கள்...
இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயிலை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கி வைத்துள்ள நிலையில், இந்த ரயிலில் உள்ள ஆச்சரியமூட்டும் சிறப்பம்சங்கள் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. முதற்கட்டமாக, ஹரியானா மாநிலத்தின் 'ஜிந்த்' பகுதியிலிருந்து 'சோனிபட்' வரை சுமார் 89 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு இந்த அதிநவீன ரயில் சேவை இயக்கப்படுகிறது.
அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமன வழக்கு.. முதல்வர் விஜய், அமைச்சர் ஆனந்த் பெயர் நீக்கம்...
அரசு வழக்கறிஞர் நியமனத்திற்கு தமிழக வெற்றி கழக அரசு நிர்வாகிகள் ரூபாய் 5 லட்சம் முதல் 30 லட்சம் வரை லஞ்சம் பெறுவதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர் ஆகியோரின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. விழுப்புரத்தை சேர்ந்த தவெக வழக்கறிஞர் அணி நிர்வாகியான சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கை பதிவு செய்திருந்தார்.