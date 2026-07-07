தொடர்புடைய செய்திகள்
- டாஸ்மாக் பார் உரிமக் காலம் நீட்டிப்பா? இன்று மாலை அமைச்சர் தலைமையில் முக்கிய ஆலோசனை!
- டாஸ்மாக் ஓவர்!. நெக்ஸ்ட் டார்கெட் மன மகிழ் மன்றம்!.. அமைச்சர் விக்னேஷ் அதிரடி...
- TASMAC-ல் கூடுதல் விலை..அடுத்த நாளே வேலை போய்டும்.. அமைச்சர் விக்னேஷ் அதிரடி வார்னிங்
- கமிஷன், கட்டிங் முறை ரத்து.. டாஸ்மாக் கொள்முதலில் 51 கோடி ரூபாய் மீச்சம்.. இதுதாண்டா மாற்றம்...!
- பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் அதிகமாக வாங்கினால் ஊழியர்கள் சஸ்பெண்ட்.. அமைச்சர் எச்சரிக்கை...!
டாஸ்மாக் பார்கள் மீண்டும் திறக்க உத்தரவு.. அமைச்சர் விக்னேஷ் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் முடிவு...
தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் பார்களுக்கான டெண்டர் கடந்த ஜூன் மாதம் 30-ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்ததை தொடர்ந்து, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள பார்கள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டிருந்தன. இந்த நிலையில், பார்களை மீண்டும் தற்காலிகமாக திறப்பது மற்றும் புதிய டெண்டர் விடுவது குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது.
டாஸ்மாக் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த உயர்மட்ட ஆலோசனை கூட்டத்தில், நிர்வாக காரணங்களை முன்னிட்டு டாஸ்மாக் பார்களின் உரிம காலத்தை மேலும் இரண்டு மாதங்களுக்கு நீட்டிப்பது என்று அதிரடி முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. டெண்டர் காலம் முடிவடைந்ததால் பார்கள் மூடப்பட்டிருந்த நிலையில், அரசின் இந்த புதிய உத்தரவின் மூலம் பார்கள் இன்னும் இரண்டு மாதங்களுக்கு தற்காலிகமாக திறந்து செயல்பட அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த இரண்டு மாத கால அவகாசத்திற்குள், டாஸ்மாக் பார்களுக்கான முறையான புதிய டெண்டர் விதிமுறைகள் மற்றும் அறிவிப்புகள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும் என்றும், அதன்பின்னர் தகுதியான புதிய நபர்களுக்கு பார்களை நடத்துவதற்கான உரிமம் முறைப்படி வழங்கப்படும் என்றும் துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். அரசின் இந்த தற்காலிக நீட்டிப்பு முடிவு டாஸ்மாக் பார் உரிமையாளர்கள் மத்தியில் நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
திமுக அவதூறு பரப்பினால் கடும் பதிலடி கொடுப்போம்: அமைச்சர் வன்னியரசு
தமிழக அமைச்சரவையில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி இணைந்துள்ள நிலையில், திமுக தொடர்ந்து விசிக மீது அவதூறு பரப்புவதாகத் தவெக அரசின் தற்போதைய அமைச்சரான வன்னிய அரசு கடுமையான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார். திமுக அவதூறு பரப்பினால் அதற்குரிய பதிலடியை தவெக-விசிக கூட்டணி அரசு கொடுக்கும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டுக்கு வருகிறது ரூ.1000 கோடி முதலீடு.. முதல்வர் விஜய் முன்னிலையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்...
தமிழ்நாட்டில் தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. உலக புகழ்பெற்ற ஜப்பானிய நிறுவனமான ‘ஹிட்டாச்சி’ தமிழகத்தில் மேலும் 1,000 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்ய அதிகாரப்பூர்வமாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. இதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் கையெழுத்தானது.
இளம் தொழிலதிபர் கொலை வழக்கு!, சேத்தன் சவுதிரிக்கு பல பெண்களுடன் தொடர்பு!. பகீர் தகவல்...
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் சொத்துக்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்தவர்கள் யார் யார்? சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு
உலகப் புகழ்பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் சொத்துக்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ள நபர்கள் யார் யார், ஆக்கிரமிப்பின் அளவு எவ்வளவு என்பது குறித்த விரிவான அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. கோவிலின் சொத்துக்களை மீட்கவும், கோவிலை புனரமைத்து விரைவாக குடமுழுக்கு நடத்தவும் கோரி தொடரப்பட்ட பொதுநல வழக்கின் விசாரணையின் போது இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.