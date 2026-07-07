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  4. Tasmac Bar Tender Extended for Two Months Following Meeting Headed by Minister Vignesh
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டாஸ்மாக் பார்கள் மீண்டும் திறக்க உத்தரவு.. அமைச்சர் விக்னேஷ் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் முடிவு...

tasmac
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (09:20 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (08:54 IST)
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தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் பார்களுக்கான டெண்டர் கடந்த ஜூன் மாதம் 30-ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்ததை தொடர்ந்து, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள பார்கள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டிருந்தன. இந்த நிலையில், பார்களை மீண்டும் தற்காலிகமாக திறப்பது மற்றும் புதிய டெண்டர் விடுவது குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது.
 
டாஸ்மாக் துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த உயர்மட்ட ஆலோசனை கூட்டத்தில், நிர்வாக காரணங்களை முன்னிட்டு டாஸ்மாக் பார்களின் உரிம காலத்தை மேலும் இரண்டு மாதங்களுக்கு நீட்டிப்பது என்று அதிரடி முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. டெண்டர் காலம் முடிவடைந்ததால் பார்கள் மூடப்பட்டிருந்த நிலையில், அரசின் இந்த புதிய உத்தரவின் மூலம் பார்கள் இன்னும் இரண்டு மாதங்களுக்கு தற்காலிகமாக திறந்து செயல்பட அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த இரண்டு மாத கால அவகாசத்திற்குள், டாஸ்மாக் பார்களுக்கான முறையான புதிய டெண்டர் விதிமுறைகள் மற்றும் அறிவிப்புகள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும் என்றும், அதன்பின்னர் தகுதியான புதிய நபர்களுக்கு பார்களை நடத்துவதற்கான உரிமம் முறைப்படி வழங்கப்படும் என்றும் துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். அரசின் இந்த தற்காலிக நீட்டிப்பு முடிவு டாஸ்மாக் பார் உரிமையாளர்கள் மத்தியில் நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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