  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. thirumavalavan asking private time from his party members
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 17 July 2026 (18:23 IST)

ஒரு இட்லி ஒரு தோசை சாப்பிட்டு 12 ஆயிரம் பில்லு கொடுக்குறேன்!.. திருமா வேதனை!...

thirumavalavan
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (18:25 IST)
google-news
விசிக தொடர்ந்து திமுகவுன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்தித்து வருகிறது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலிலும் விசிக திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்தது. ஆனால், தொகுதி பங்கிட்டிலேயே விசிகவுக்கு குடைச்சல் கொடுத்தது திமுக. விசிக கேட்ட தொகுதிகளை திமுக கொடுக்கவில்லை. அதேபோல் எண்ணிக்கையையும் குறைத்தது.

இதனால் சில தொகுதிகளில் விசிகவால் வெற்றி பெற முடியவில்லை. அதோடு தேர்தலில் திமுக கட்சி தோல்வியை சந்தித்து இரண்டாம் இடத்திற்கு சென்றது. யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சியை பிடித்தது. ஆட்சி அமைக்க விசிகவின் ஆதரவு வேண்டும் என தவெக கேட்டபோது இரண்டு நாட்கள் நேரம் எடுத்துக் கொண்டார் திருமாவளவன். இது அப்போது கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டது. திருமாவளவன் பேரம் பேசுகிறார் என பலரும் விமர்சித்தார்கள். ஒருபக்கம், தவெக ஆட்சி அமைப்பதை தடுக்க திருமாவளவனை முதலமைச்சராக்கும் முயற்சியையும் திமுக கையில் எடுத்தது. ஆனால், அது அமையவில்லை.

தற்போது தவெகவின் அமைச்சரவையில் விசிக இடம்பெற்று விட்டது. ஆனாலும் தன்னை பலரும் கடமையாக விமர்சிப்பதாக திருமா தொடர்ந்து மேடைகளில் பேசி வருகிறார். இந்நிலையில் நேற்று திருச்சியில் பேசிய திருமாவளவன் ‘ஒரு நாளைக்கு 20 மணி நேரம் நிர்வாகிகளை சந்திக்கிறேன். எந்த அரசியல் தலைவரையும் 10 மணிக்கு மேல் தொந்தரவு செய்யமாட்டார்கள். ஆனால், இரவு 10 மணிக்கு மேல் கூட என்னை சந்திக்க வருகிறார்கள்.

கட்சியின் வளர்ச்சி குறித்து சிந்திக்க எனக்கு தனிமை தேவைப்படுகிறது.. நான் ஹோட்டலுக்கு சென்றால் என் அறைக்கு வெளியே 10 ஆயிரம் பேர் நிற்கிறார்கள். உள்ளே இருந்து ஐந்தாயிரம் பேர் வெளியே தள்ளுகிறார்கள். இதையெல்லாம் நிர்வாகிகள் தவிர்க்க வேண்டும். நாம் ஹோட்டலுக்கு சாப்பிட சென்றால் இரண்டு இட்லி ஒரு தோசை சாப்பிடுகிறேன் ஆனால் 12 ஆயிரம் ரூபாய் பில் கட்டுகிறேன்’ என புலம்பியிருக்கிறார் திருமா.
About Writer
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More

வந்தே மாதரம் பாடலை அவமதித்தால் தண்டனை.. புதிய மசோதா தாக்கல்?

வந்தே மாதரம் பாடலை அவமதித்தால் தண்டனை.. புதிய மசோதா தாக்கல்?வரும் மழைக்காலக் கூட்டத்தொடரில் ஐந்து முக்கிய மசோதாக்களைத் தாக்கல் செய்ய மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதில் மிக முக்கியமானதாக, தேசியப் பாடலான 'வந்தே மாதரம்' பாடலை வேண்டுமென்றே அவமதிப்பவர்களுக்குத் தண்டனை வழங்கும் மசோதா அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது.

பழனி கோவில் நில விவகாரம்: சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட சார்பதிவாளருக்கு முன்ஜாமீன்...!

பழனி கோவில் நில விவகாரம்: சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட சார்பதிவாளருக்கு முன்ஜாமீன்...!பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோவில் நிர்வாகத்திற்குச் சொந்தமான சுமார் 100 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிலத்தை, முறைகேடாக பதிவு செய்த விவகாரத்தில் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டிருந்த சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டனுக்கு, உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை முன்ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது.

தவெகவில் இணைந்த காங்கிரஸ் முன்னாள் செய்தி தொடர்பாளர்

தவெகவில் இணைந்த காங்கிரஸ் முன்னாள் செய்தி தொடர்பாளர்தமிழக அரசியல் களத்தில் பரபரப்பான நகர்வுகள் நடந்து வரும் நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் செய்தி தொடர்பாளரும், மூத்த நிர்வாகியுமான

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு சுய விவரங்களை பதிவு செய்தார் முதல்வர் விஜய்... பதிவு வைரல்..

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு சுய விவரங்களை பதிவு செய்தார் முதல்வர் விஜய்... பதிவு வைரல்..மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு சுய விவரங்களை தமிழக முதல்வர் விஜய் பதிவு செய்துள்ள சமூக வலைத்தள பதிவு தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரல் ஆகி வருகிறது..

மருத்துவமனையில் படுத்துக்கிட்டே கில்லி படம் பார்க்கும் வசதி.. துவங்கி வைத்த அமைச்சர்!..

மருத்துவமனையில் படுத்துக்கிட்டே கில்லி படம் பார்க்கும் வசதி.. துவங்கி வைத்த அமைச்சர்!..தமிழகத்தில் தற்போது விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது.