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Written By Webdunia
Last Updated : Friday, 17 July 2026 (17:55 IST)

பழனி கோவில் நில விவகாரம்: சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட சார்பதிவாளருக்கு முன்ஜாமீன்...!

பழனி கோவில்
Written By: Webdunia
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (17:55 IST)
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பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோவில் நிர்வாகத்திற்குச் சொந்தமான சுமார் 100 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிலத்தை, முறைகேடாக பதிவு செய்த விவகாரத்தில் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டிருந்த சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டனுக்கு, உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை முன்ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது.
 
இந்த நில மோசடி தொடர்பாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில், பத்திரப்பதிவுத் துறை ஜஸ்டின் மணிகண்டனை ஏற்கனவே பணியிடை நீக்கம் செய்து நடவடிக்கை எடுத்திருந்தது. சிபிசிஐடி விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில், முன்ஜாமீன் கோரி அவர் நீதிமன்றத்தை நாடினார். 
 
மனுவை விசாரித்த நீதிபதி, அவருக்கு நிபந்தனையுடன் கூடிய முன்ஜாமீன் வழங்கியுள்ளார். அதன்படி, ஜஸ்டின் மணிகண்டன் ஜூலை 27-ம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 3-ம் தேதி வரை, தினமும் திண்டுக்கல் சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. 
 
கோவில் சொத்துகளை அபகரிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என பக்தர்கள் வலியுறுத்தி வரும் சூழலில், இந்த ஜாமீன் உத்தரவு முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
 
 
Edited by Siva

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