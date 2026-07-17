தொடர்புடைய செய்திகள்
- பழனி கோயில் நிலம் முறைகேடு விவகாரம்: நிலத்தை விற்ற, வாங்கியவர்கள் தலைமறைவு..
- பழனி நில விவகாரம் தொடர்பாக சமூக வலைத்தள பதிவு.. அதிமுக பெண் நிர்வாகி கைது...!
- பழனி மடத்திற்கு சொந்தமான 1.4 ஏக்கர் நிலம் போலி ஆவணங்கள்.. சிபிசிஐடிக்கு வழக்கு மாற்றம்...
- பழனி கோவிலுக்கு சொந்தமான ரூ.100 கோடி சொத்து முறைகேடு.. சார்பதிவாளர் சஸ்பெண்ட்..
- திருப்பரங்குன்றம் தீப வழக்கில் நாளை தீர்ப்பு! பெரும் எதிர்பார்ப்பு..!
பழனி கோவில் நில விவகாரம்: சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட சார்பதிவாளருக்கு முன்ஜாமீன்...!
பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோவில் நிர்வாகத்திற்குச் சொந்தமான சுமார் 100 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிலத்தை, முறைகேடாக பதிவு செய்த விவகாரத்தில் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டிருந்த சார் பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டனுக்கு, உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை முன்ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது.
இந்த நில மோசடி தொடர்பாகப் பதிவு செய்யப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில், பத்திரப்பதிவுத் துறை ஜஸ்டின் மணிகண்டனை ஏற்கனவே பணியிடை நீக்கம் செய்து நடவடிக்கை எடுத்திருந்தது. சிபிசிஐடி விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில், முன்ஜாமீன் கோரி அவர் நீதிமன்றத்தை நாடினார்.
மனுவை விசாரித்த நீதிபதி, அவருக்கு நிபந்தனையுடன் கூடிய முன்ஜாமீன் வழங்கியுள்ளார். அதன்படி, ஜஸ்டின் மணிகண்டன் ஜூலை 27-ம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 3-ம் தேதி வரை, தினமும் திண்டுக்கல் சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
கோவில் சொத்துகளை அபகரிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என பக்தர்கள் வலியுறுத்தி வரும் சூழலில், இந்த ஜாமீன் உத்தரவு முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
Edited by Siva
மருத்துவமனையில் படுத்துக்கிட்டே கில்லி படம் பார்க்கும் வசதி.. துவங்கி வைத்த அமைச்சர்!..
இதனாலதான் விஜய்கிட்ட நான் சீட் கேக்கல!.. ஓப்பனாக பேசிய சஞ்சய்!..
ஹைட்ரஜன் ரயிலில் இவ்வளவு வசதியா? பிரதமர் திறந்து வைத்த ரயிலின் சிறப்பம்சங்கள்...
இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயிலை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கி வைத்துள்ள நிலையில், இந்த ரயிலில் உள்ள ஆச்சரியமூட்டும் சிறப்பம்சங்கள் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. முதற்கட்டமாக, ஹரியானா மாநிலத்தின் 'ஜிந்த்' பகுதியிலிருந்து 'சோனிபட்' வரை சுமார் 89 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு இந்த அதிநவீன ரயில் சேவை இயக்கப்படுகிறது.
அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமன வழக்கு.. முதல்வர் விஜய், அமைச்சர் ஆனந்த் பெயர் நீக்கம்...
அரசு வழக்கறிஞர் நியமனத்திற்கு தமிழக வெற்றி கழக அரசு நிர்வாகிகள் ரூபாய் 5 லட்சம் முதல் 30 லட்சம் வரை லஞ்சம் பெறுவதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர் ஆகியோரின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. விழுப்புரத்தை சேர்ந்த தவெக வழக்கறிஞர் அணி நிர்வாகியான சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கை பதிவு செய்திருந்தார்.