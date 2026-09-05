  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. reason behind dvac raid in kn nehru places
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 5 September 2026 (15:08 IST)

கே.என்.நேரு இடங்களில் திடீர் சோதனை ஏன்?.. பின்னணி இதுதானா?...

kn nehru
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (15:11 IST)
google-news
திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.என் நேரு தொடர்பான வீடுகள், அலுவலகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் காலை முதலே லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் அதிரடி சோதனைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். திருச்சி, கோவையில் 19 இடங்களில் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.

கடந்த ஆட்சியில் நகராட்சி, நிர்வாகம், குடிநீர் வழங்கல் துறைகள் தொடர்பான டெண்டர்களில் முறைகேடுகள் நடந்ததாக சொல்லப்படுகிறது..

குறிப்பாக கட்டடம் கட்டுதல், கழிப்பறை அமைத்தல், ஹவுஸ் சோரிஸ் அடிப்படையில் பணியாளர்கள் நியமனம், குடிநீர் திட்ட பணிகளுக்கான டெண்டர்கள் ஆகியவற்றில் ரூ.1020 கோடி வரை முறைகேடுகள் நடந்திருப்பதாக அமலாக்கத்துறை தெரிவித்திருக்கிறது.

ஒவ்வொரு டெண்டருக்கும் 7.5 முதல் 10 சதவீதம் வரை தரப்பட்டதாகவும், ஒப்பந்ததாரர்களிடம் 20 முதல் 25 சதவீதம் வரை அமலாக்கத்துறை புகார் கூறியிருக்கிறது. இதன் அடிப்படையில்தான் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை புதிதாக வழக்குப் பதிவு செய்து கே.என் நேருக்கு தொடர்பான இடங்களில் இன்று காலை முதல் சோதனை நடத்தி வருகிறது.

அதோடு, திமுக ஆட்சி காலத்தில் நடைபெற்ற ஊழல்களை அம்பலப்படுத்தி சட்டப்பூர்வமாக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு முதல்வர் ஜோசப் விஜய் கறாராக உத்தரவிட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
கேரளாவில் கார் விபத்து! - தமிழக மாணவர்கள் 8 பேர் இறந்தது எப்படி?...

ஒரே நாளில் 40 டாஸ்மாக் சூப்பர்வைசர்ஸ் சஸ்பெண்ட்!.. தமிழக அரசு அதிரடி!...

ஒரே நாளில் 40 டாஸ்மாக் சூப்பர்வைசர்ஸ் சஸ்பெண்ட்!.. தமிழக அரசு அதிரடி!...தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சிக்கு வந்தது முதலே டாஸ்மாக் துறையில் நடைபெறும் முறைகேடுகளை தடுக்க பல முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

கே.என்.நேரு இடங்களில் திடீர் சோதனை ஏன்?.. பின்னணி இதுதானா?...

கே.என்.நேரு இடங்களில் திடீர் சோதனை ஏன்?.. பின்னணி இதுதானா?...திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.என் நேரு தொடர்பான வீடுகள், அலுவலகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் காலை முதலே லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் அதிரடி சோதனைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

கேரளாவில் கார் விபத்து! - தமிழக மாணவர்கள் 8 பேர் இறந்தது எப்படி?...

கேரளாவில் கார் விபத்து! - தமிழக மாணவர்கள் 8 பேர் இறந்தது எப்படி?...திண்டுக்கல் மாவட்டம் பி.எஸ்.என்.எல் பொறியியல் கல்லூரியில் படித்து வரும் 8 மாணவர்கள் தொடர் விடுமுறை காரணமாக கேரளாவுக்கு சுற்றுலா சென்றனர்.

இந்த பூச்சாண்டிக்கெல்லாம் நாங்க பயப்படமாட்டோம்!.. கொந்தளித்த முக ஸ்டாலின்...

இந்த பூச்சாண்டிக்கெல்லாம் நாங்க பயப்படமாட்டோம்!.. கொந்தளித்த முக ஸ்டாலின்...கடந்த ஆட்சியில் அமைச்சராக இருந்த கே.என். நேரு மற்றும் அவரின் சகோதரரின் அலுவலகங்கள் மற்றும் வீடுகளில் இன்று காலை முதலே லஞ்ச ஒழிப்பு துறையினர் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்..

லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை!.. கே.என்.நேரு மீது வழக்குப்பதிவு!..

லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை!.. கே.என்.நேரு மீது வழக்குப்பதிவு!..திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு மற்றும் அவரின் சகோதரர் ரவிச்சந்திரன் ஆகியோருக்கு சொந்தமான இடங்களில் இன்று காலை லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகிறார்கள்.