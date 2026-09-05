கடைகளுக்கு தமிழில் பெயர் வைக்க நவம்பர் 1ம் தேதி வரை கெடு!.. நீதிமன்றம் அதிரடி!...
கடந்த பல வருடங்களாகவே தமிழகத்தில் உள்ள கடைகளில் உள்ள பெயர் பலகைகள் தமிழில் இருக்க வேண்டும் என அவ்வப்போது தமிழக அரசு வலியுறுத்துவதுண்டு.. தமிழக முன்னாள் முதல்வர் மறைந்த கலைஞர் கருணாநிதி முதல்வராக இருக்கும்போதும் கூட அப்படி முயற்சி எடுக்கப்பட்டது..
அரசின் ஆணையை ஏற்று நிறைய கடைகளும் அப்படி பெயர்களை மாற்றின. அதேநேரம், அதை முழுமையாக யாரும் செய்யவில்லை. திமுக ஆட்சியில் இருந்த 2025ம் வருடம் ஜூன் மாதம் தமிழகத்தில் கடைகளுக்கு தமிழில் பெயர் பலகை வைக்க வேண்டும் என தமிழக அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது.. ஆனால் வழக்கம் போல் யாரும் அதை செய்யவில்லை..
இந்நிலையில்தான், நவம்பர் 1ம் தேதிக்குள் கடைகளில் பெயர் பலகைகளை தமிழில் மற்ற சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவிட்டிருக்கிறது.. மேலும் தமிழில் பெயர் பலகைகளை மாற்ற தவறினால் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் எச்சரித்திருக்கிறது. நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை தமிழ் ஆதரவாளர்கள் வரவேற்றுள்ளனர்.
இந்நிலையில்தான், நவம்பர் 1ம் தேதிக்குள் கடைகளில் பெயர் பலகைகளை தமிழில் மற்ற சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவிட்டிருக்கிறது.. மேலும் தமிழில் பெயர் பலகைகளை மாற்ற தவறினால் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் எச்சரித்திருக்கிறது. நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை தமிழ் ஆதரவாளர்கள் வரவேற்றுள்ளனர்.