  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. hight court order to keep shop boards in tamil
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 5 September 2026 (18:20 IST)

கடைகளுக்கு தமிழில் பெயர் வைக்க நவம்பர் 1ம் தேதி வரை கெடு!.. நீதிமன்றம் அதிரடி!...

tamil
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (18:23 IST)
google-news
கடந்த பல வருடங்களாகவே தமிழகத்தில் உள்ள கடைகளில் உள்ள பெயர் பலகைகள் தமிழில் இருக்க வேண்டும் என அவ்வப்போது தமிழக அரசு வலியுறுத்துவதுண்டு.. தமிழக முன்னாள் முதல்வர் மறைந்த கலைஞர் கருணாநிதி முதல்வராக இருக்கும்போதும் கூட அப்படி முயற்சி எடுக்கப்பட்டது..

அரசின் ஆணையை ஏற்று நிறைய கடைகளும் அப்படி பெயர்களை மாற்றின. அதேநேரம், அதை முழுமையாக யாரும் செய்யவில்லை. திமுக ஆட்சியில் இருந்த 2025ம் வருடம் ஜூன் மாதம் தமிழகத்தில் கடைகளுக்கு தமிழில் பெயர் பலகை வைக்க வேண்டும் என தமிழக அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது.. ஆனால் வழக்கம் போல் யாரும் அதை செய்யவில்லை..

இந்நிலையில்தான், நவம்பர் 1ம் தேதிக்குள் கடைகளில் பெயர் பலகைகளை தமிழில் மற்ற சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவிட்டிருக்கிறது.. மேலும் தமிழில் பெயர் பலகைகளை மாற்ற தவறினால் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் எச்சரித்திருக்கிறது. நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை தமிழ் ஆதரவாளர்கள் வரவேற்றுள்ளனர்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
ஒரே நாளில் 40 டாஸ்மாக் சூப்பர்வைசர்ஸ் சஸ்பெண்ட்!.. தமிழக அரசு அதிரடி!...

ஒரே நாளில் 40 டாஸ்மாக் சூப்பர்வைசர்ஸ் சஸ்பெண்ட்!.. தமிழக அரசு அதிரடி!...

ஒரே நாளில் 40 டாஸ்மாக் சூப்பர்வைசர்ஸ் சஸ்பெண்ட்!.. தமிழக அரசு அதிரடி!...தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சிக்கு வந்தது முதலே டாஸ்மாக் துறையில் நடைபெறும் முறைகேடுகளை தடுக்க பல முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

கே.என்.நேரு இடங்களில் திடீர் சோதனை ஏன்?.. பின்னணி இதுதானா?...

கே.என்.நேரு இடங்களில் திடீர் சோதனை ஏன்?.. பின்னணி இதுதானா?...திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.என் நேரு தொடர்பான வீடுகள், அலுவலகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் காலை முதலே லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் அதிரடி சோதனைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

கேரளாவில் கார் விபத்து! - தமிழக மாணவர்கள் 8 பேர் இறந்தது எப்படி?...

கேரளாவில் கார் விபத்து! - தமிழக மாணவர்கள் 8 பேர் இறந்தது எப்படி?...திண்டுக்கல் மாவட்டம் பி.எஸ்.என்.எல் பொறியியல் கல்லூரியில் படித்து வரும் 8 மாணவர்கள் தொடர் விடுமுறை காரணமாக கேரளாவுக்கு சுற்றுலா சென்றனர்.

இந்த பூச்சாண்டிக்கெல்லாம் நாங்க பயப்படமாட்டோம்!.. கொந்தளித்த முக ஸ்டாலின்...

இந்த பூச்சாண்டிக்கெல்லாம் நாங்க பயப்படமாட்டோம்!.. கொந்தளித்த முக ஸ்டாலின்...கடந்த ஆட்சியில் அமைச்சராக இருந்த கே.என். நேரு மற்றும் அவரின் சகோதரரின் அலுவலகங்கள் மற்றும் வீடுகளில் இன்று காலை முதலே லஞ்ச ஒழிப்பு துறையினர் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்..

லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை!.. கே.என்.நேரு மீது வழக்குப்பதிவு!..

லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை!.. கே.என்.நேரு மீது வழக்குப்பதிவு!..திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு மற்றும் அவரின் சகோதரர் ரவிச்சந்திரன் ஆகியோருக்கு சொந்தமான இடங்களில் இன்று காலை லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகிறார்கள்.