  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. mk stalin condemn against tn dvkc raid
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 5 September 2026 (14:09 IST)

இந்த பூச்சாண்டிக்கெல்லாம் நாங்க பயப்படமாட்டோம்!.. கொந்தளித்த முக ஸ்டாலின்...

stalin vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (14:10 IST)
google-news
கடந்த ஆட்சியில் அமைச்சராக இருந்த கே.என். நேரு மற்றும் அவரின் சகோதரரின் அலுவலகங்கள் மற்றும் வீடுகளில் இன்று காலை முதலே லஞ்ச ஒழிப்பு துறையினர் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.. அங்கு முறைகேடாக பணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அதோடு, கே.என்.நேரு உள்ளிட்ட 12 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். இது திமுகவினருக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

இந்நிலையில், இது தொடர்பாக அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ள திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலின் ‘உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடந்துகொண்டிருக்கிறது; சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரும் நடந்துகொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில், முழுக்க முழுக்க அரசியல் காரணங்களுக்காகவே கழக முதன்மைச் செயலாளர் சகோதரர் திரு. கே.என். நேரு அவர்கள் மீதான சோதனை நடவடிக்கையைத் த.வெ.க. அரசு மேற்கொண்டுள்ளது.

ஆட்சி அமைக்க மற்ற கட்சிகளின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை ராஜினாமா செய்ய வைத்து, சட்டமன்ற வளாகத்திலேயே அவர்களைத் தம் கட்சியில் சேர்த்ததையும் குதிரை பேரம் நடத்தியதையும், அது தொடர்பான புகார்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை முதல் தகவல் அறிக்கையைக் கூட பதியாததையும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் நன்கறிவர்.

இந்திய ஐனநாயகத்தின் இருண்ட பக்கமாய் இந்தப் போக்கு தொடரும் நிலையில் வழக்கம்போல் திசைதிருப்பும் நடவடிக்கையைக் கையில் எடுத்துள்ளது இந்த ரீல்ஸ் அரசு. திரு. கே.என்.நேரு அவர்களும், கழகமும் புதிய அரசின் இத்தகைய பூச்சாண்டிகளுக்கெல்லாம் அஞ்சிட மாட்டோம். சட்டத்தின் வழியில் அனைத்தையும் எதிர்கொண்டு வெல்வோம்’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை!.. கே.என்.நேரு மீது வழக்குப்பதிவு!..

லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை!.. கே.என்.நேரு மீது வழக்குப்பதிவு!..

லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை!.. கே.என்.நேரு மீது வழக்குப்பதிவு!..திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு மற்றும் அவரின் சகோதரர் ரவிச்சந்திரன் ஆகியோருக்கு சொந்தமான இடங்களில் இன்று காலை லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகிறார்கள்.

9ம் தேதி ஆலோசனைக் கூட்டம்!.. தவெக கூட்டணியில் எந்தெந்த கட்சிகள் இணைகிறது?...

9ம் தேதி ஆலோசனைக் கூட்டம்!.. தவெக கூட்டணியில் எந்தெந்த கட்சிகள் இணைகிறது?...தமிழகத்தில் தற்போது ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது.

முன்னாள் எம்.எல்.ஏ அசன் மவுலானா தேர்தலில் போட்டியிட 3 வருடங்கள் தடை!..

முன்னாள் எம்.எல்.ஏ அசன் மவுலானா தேர்தலில் போட்டியிட 3 வருடங்கள் தடை!..தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியின் செயல்பட்டு வருபவர் அசன் மவுலானா. முதன்முதலாக 2016ம் வருடம் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பாக சென்னை அம்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்டு இவர் தோல்வியடைந்தார்

திங்கள் கிழமை பதில் சொல்ல மாட்டேன்!.. எஸ்கேப் ஆகிய முதல்வர் விஜய்!..

திங்கள் கிழமை பதில் சொல்ல மாட்டேன்!.. எஸ்கேப் ஆகிய முதல்வர் விஜய்!..கடந்த 3ம் தேதி சட்டமன்றத்தில் பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தவெக ஆட்சி துவங்கி 16 நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் கொலை, கொள்ளைகள் அதிகரித்துள்ளது.

தீபாவளி பண்டிகை எதிரொலி!.. ரயில் முன்பதிவு நாளை துவக்கம்..

தீபாவளி பண்டிகை எதிரொலி!.. ரயில் முன்பதிவு நாளை துவக்கம்..தீபாவளி போன்ற முக்கிய பண்டிகைகளில் சென்னையிலிருந்து வெளியூர்களில் பணிபுரியும் பலரும் தங்களின் சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்புவார்கள்..