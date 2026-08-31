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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (17:33 IST)

பாட்டிலுக்கு ரூ.10!.. நாங்க பண்ணா ஊழல்.. நீங்க பண்ணா நியாயமா?!.. சட்டசபையில் கே.என்.நேரு!..

nehru
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (17:37 IST)
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தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் 700 மதுபான கடைகளை மூடுவதாக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் அறிவித்தார். அதேபோல் டாஸ்மாக்கில் உள்ள முறைகேடுகளை களையெடுக்கும் முயற்சியில் தவெக அரசு இறங்கியது. குறிப்பாக டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் கூடுதலாக வசூலிக்க கூடாது என அரசு கறார் காட்டியது..

ஆனால் நடைமுறையில் அது சாத்தியம் இல்லை என்கிற நிலைதான் இருந்தது.. ஏனெனில் சரக்கு பாட்டில் ஏற்று, இறக்கு கூலி, குடோன்களை பராமரிப்பது, வேலை ஆட்களுக்கு சம்பளம் கொடுப்பது போன்ற காரணங்களுக்காகவே டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் பத்து ரூபாய் சேர்த்து வாங்குதாக சொல்லப்பட்டது.

அதேநேரம் விரைவில் இந்த பிரச்சனையை முடிவுக்கு கொண்டு வருவோம் என அமைச்சர் விக்னேஷ் கூறினார். ஆனால் இப்போது வரை பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் கூடுதலாக வாங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள்.. பல டாஸ்மாக் கடைகளில் இது தொடர்பாக மது பிரியர்களுக்கும், டாஸ்மாக் ஊழியர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் நடக்கும் வீடியோ தொடர்ந்து சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியகிக் கொண்டேதான் இருக்கிறது..

இந்நிலையில் இன்று சட்டசபையில் இது தொடர்பாக பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு ‘பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் என சொன்னீர்கள்.. இப்போது வாங்காமல் இருக்கிறீர்களா?.. சாக்கு தரவில்லை.. சணல் தரவில்லை.. ஏற்று கூலி தரவில்லை என்று நீங்கள் நியாயப்படுத்துகிறீர்கள்.. உங்கள் காலத்தில் அது நியாயம்.. எங்கள் காலத்தில் அது ஊழலா? இப்போ 20 ரூபாய்க்கு கொண்டு போயிட்டீங்க.. எப்படி?’ என அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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