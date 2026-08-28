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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Friday, 28 August 2026 (14:39 IST)

பேனா சிலை அவசியமா என ஸ்டாலின் கேட்டார்!.. எ.வ.வேலு பேச்சு....

mk stalin
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (14:41 IST)
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கடந்த திமுக ஆட்சியில் முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் மு.கருணாநிதியின் தமிழ் பணிகள் மற்றும் இலக்கிய பங்களிப்பை போற்றும் வகையில் சென்னை மெரினா கடற்கரைக்கு அருகில் கடலுக்குள் ரூ.81 கோடி செலவில் பேனா நினைவுச் சின்னத்தை அமைக்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டது. சுமார் 134 அடி உயரத்தில் பிரம்மாண்டமாக இந்த பேனா சிலையை அமைக்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டது..

மெரினா கடற்கரையில் உள்ள கலைஞரின் நினைவிடத்திலிருந்து கடலுக்குள் உள்ள பேனா சிலை வரை சுமார் 650 மீட்டர் தூரத்திற்கு கண்ணாடி பாலை பாலப்பாதை அமைக்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டது. ஆனால் இதற்கு அதிமுக, நாம் தமிழர் கட்சி போன்ற கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். அதுவும் சீமான் ஒரு மேடையில் பேசும்போது ‘பேனா சிலை அமைத்தால் அந்த பேனாவை நான் உடைப்பேன்’ என ஆக்ரோஷமாக பேசினார்.

இந்நிலையில், இன்று சட்டசபையில் பேசிய திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு ‘கலைஞர் நினைவாக பேனா சிலை வைக்க இலக்கியவாதிகள் எழுத்தாளர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர்.. கடலில் பேனா சிலை வைக்க ஒன்றிய அரசின் சுற்றுச்சூழல் துறையிடம் அனுமதி கோரப்பட்டது.. ‘நிதி நிலைமையை சரியில்லாத இந்த நேரத்தில் பேனா சிலை அவசியமா?’ என்று மு க ஸ்டாலின் கேட்டார். பொருளாதார நிலைமை சீரடைந்த பின் பேனா சிலையை வைக்கலாம் எனக்கூறி அந்த திட்டத்தை அவர் ரத்து செய்தார்’ என அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார்..
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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