கேரளாவில் கார் விபத்து! - தமிழக மாணவர்கள் 8 பேர் இறந்தது எப்படி?...
திண்டுக்கல் மாவட்டம் பி.எஸ்.என்.எல் பொறியியல் கல்லூரியில் படித்து வரும் 8 மாணவர்கள் தொடர் விடுமுறை காரணமாக கேரளாவுக்கு சுற்றுலா சென்றனர். நேற்று இரவு திருச்சூர் மாவட்டம் குருவாயூர் பகுதியிலிருந்து கொடுங்கல்லூர் நோக்கி சென்றதாக சொல்லப்படுகிறது. கைப்பமங்கலம் பனம்பிக்குன்னு பகுதியில் அவர்கள் கார் சென்றுகொண்டிருந்த போது சாலையில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த லாரியின் பின் புறத்தில் அவர்களின் கார் அதிவேகமாக மோதியது.
அதில் கார் முழுவதும் சுக்குநூறானது. அதில் காரிலிருந்த 8 பேரும் பலத்த காயமடைந்தனர். தகவலறிந்து காவல் அதிகாரிகள் தீயணைப்புத் துறை மற்றும் பொதுமக்கள் காரில் இருந்து உயிரிழந்த சடலங்களை மீட்டுள்ளனர். இதில் சேலத்தை சேர்ந்த விஸ்வா, திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த யுவ சஞ்சித், சூர்யா, ஜோஷ்வா, மதுரையை சேர்ந்த சந்தோஷ், பிரசன்னா மற்றும் முரளி கிருஷ்ணன், ஜீவா ஆகியோர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
விபத்து நடந்த தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போதிய தெரு விளக்கு இல்லை எனவும், லாரி நிறுத்தப்பட்டிருந்த பகுதியில் எந்த வித எச்சரிக்கை பலகையும் வைக்கப்படவில்லை எனவும் சொல்லப்படுகிறது.. அதேபோல் மாணவர்கள் பயணித்த கர் மிகவும் அதி வேகமாக சென்றதும் உயிரிழப்புக்கு முக்கியமான காரணமாக சொல்லப்படுகிறது.
இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் அந்த 8 மாணவர்களும் தங்கள் பெற்றோரிடம் சொல்லாமல்தான் சுற்றுலாவுக்கு சென்றிருக்கிறார்கள். மூன்று நாட்கள் தொடர் விடுமுறை வந்ததால் கேரளாவுக்கு சுற்றுலா சென்று மகிழ்ச்சியாக பொழுதை கழிக்க நினைத்த நேரத்தில்தான் இப்படி விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்திருக்கிறார்கள்..
விபத்து நடந்த தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போதிய தெரு விளக்கு இல்லை எனவும், லாரி நிறுத்தப்பட்டிருந்த பகுதியில் எந்த வித எச்சரிக்கை பலகையும் வைக்கப்படவில்லை எனவும் சொல்லப்படுகிறது.. அதேபோல் மாணவர்கள் பயணித்த கர் மிகவும் அதி வேகமாக சென்றதும் உயிரிழப்புக்கு முக்கியமான காரணமாக சொல்லப்படுகிறது.
இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் அந்த 8 மாணவர்களும் தங்கள் பெற்றோரிடம் சொல்லாமல்தான் சுற்றுலாவுக்கு சென்றிருக்கிறார்கள். மூன்று நாட்கள் தொடர் விடுமுறை வந்ததால் கேரளாவுக்கு சுற்றுலா சென்று மகிழ்ச்சியாக பொழுதை கழிக்க நினைத்த நேரத்தில்தான் இப்படி விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்திருக்கிறார்கள்..