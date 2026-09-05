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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Saturday, 5 September 2026 (18:31 IST)

ஈரானுடன் போர்!.. அமெரிக்காவில் டீசல் விலை வரலாறு காணாத உயர்வு!..

diesel
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (18:35 IST)
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ஈரான் நாடு அணு ஆயுதம் வைத்துக் கொள்ளக் கூடாது என சொல்லி அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் அந்த நாட்டின் மீது தாக்குதலை தொடங்கியது. இதன் காரணமாக வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து கச்சா எண்ணெய் எடுத்துச் செல்லப்படும் கப்பல் வழித்தடமான ஹார்முஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடியது.

அமெரிக்காவுக்கு இது பெரும் சிக்கலை உருவாக்கியது. எனவே ஈரானை ஹர்மூஸ் திறக்க வேண்டும் அமெரிக்கா தொடர்ந்து சொல்லி வந்தது. தற்போது ஹர்மூஸ் பகுதியில் ஈரானும், அமெரிக்காவும் சண்டையிட்டு வருகின்றன.. ஹர்மூஸ் தற்போது எங்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது என அமெரிக்கா தொடர்ந்து கூறி வருகிறது.. ஆனால் ஈரான் அதை மறுக்கிறது.

இந்நிலையில், ஈரான் போர் காரணமாக அமெரிக்காவில் டீசல் விலை வரலாறு காணாத உயர்வை தொட்டிருக்கிறது. 3.78 லிட்டர் எடை கொண்ட ஒரு கேலன் டீசல் இந்திய மதிப்பில் 552 ரூபாய் 42 காசுகளுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. போர் காரணமாக ஈரானிலிருந்து டீசல் அமெரிக்காவுக்கு செல்லாததால் அதன் விலை அங்கு கடுமையாக உயர்ந்திருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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