  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. rajmohan answer to ev velu about changing the names
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 18 August 2026 (13:25 IST)

காலை உணவு திட்டத்துக்கு காமராஜர் பெயர் ஏன்?.. எ.வ.வேலு கேள்விக்கு ராஜ்மோகன் பதிலடி...

kamarajar
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (13:31 IST)
google-news
கடந்த திமுக காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட பல திட்டங்களுக்கும் தவெக பெயரை மாற்றி தங்களின் ஸ்டிக்கரை ஒட்டி வருகிறது என எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி தொடர்ந்து கூறி வருகிறார். இந்நிலையில், இன்று சட்டப்பேரவையில் பேசிய திமுக எம்.எல்.ஏ எ.வ.வேலு ‘எங்கள் தளபதி ஸ்டாலின் கொண்டு வந்த முதல்வன் காலை உணவு திட்டத்துக்கு ஏன் காமராஜர் பெயரை வைத்தீர்கள்?’ என கேள்வி எழுப்பினார்.

இதற்கு பதிலடி கொடுத்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ‘அரசு திட்டங்களின் பெயர்கள் மாற்றப்பட்டது பற்றி பலரும் பேசுகிறார்கள். 1996ம் வருடம் திமுக ஆட்சி காலத்தில் ஜெ.ஜெ.சினி சிட்டி என்ற பெயர் எம்.ஜி.ஆர் திரைப்பட நகர் என மாற்றப்படுவதாக கலைஞர் அறிவித்தார்.

அம்மா பசுமை வீடு கலைஞர் கனவு இல்லம் என மாற்றப்பட்டது. அம்மா மருந்தகம் முதல்வர் மருந்தகம் என மாற்றப்பட்டது. அம்மா மினி கிளினிக் முதல்வன் கிளினிக் என மாற்றப்பட்டது. காலை உணவு திட்டத்துக்கு காமராஜர் பெயரை விட பொறுத்தமான பெயர் இருக்க முடியாது’ என அவர் பதிலடி கொடுத்தார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
தேவையானதை மட்டும் பேசுங்க!.. சி.டி.நிர்மல் குமாரை கண்டித்த சபாநாயகர்!...

தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் மன்னர் பரம்பரை அல்ல!.. உதயநிதி Vs ஆதவ் அர்ஜுனா மோதல்!...

தவெக எம்.எல்.ஏக்கள் மன்னர் பரம்பரை அல்ல!.. உதயநிதி Vs ஆதவ் அர்ஜுனா மோதல்!...2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றிபெற்று ஆட்சி அமைத்திருக்கிறது.

அண்ணாமலைக்கும் உதயநிதிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதுதான்.. நெட்டிசன்களின் பதிவுகள் வைரல்..

அண்ணாமலைக்கும் உதயநிதிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதுதான்.. நெட்டிசன்களின் பதிவுகள் வைரல்..எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி மற்றும் 'வீ த லீடர்ஸ்' அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை ஆகியோரின் சமீபத்திய பொதுப்பேச்சுகள் முற்றிலும் மாறுபட்ட கோணங்களை வெளிப்படுத்தியுள்ளன.

2,500 நிரந்தர செவிலியர் பணியிடங்கள் .. தவெக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு...

2,500 நிரந்தர செவிலியர் பணியிடங்கள் .. தவெக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு...தமிழகத்தில் பல ஆண்டுகளாக செவிலியர்கள் தரப்பிலிருந்து விடுக்கப்பட்டு வந்த கோரிக்கைகளுக்குச் சட்டப்பேரவையில் மருத்துவத்துறை அமைச்சர் வரலாற்று சிறப்புமிக்க அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

30 வயது இருந்தால் போதும்.. எல்லா மருத்துவ பரிசோதனைகளும் இலவசம்.. தவெக அரசு அதிரடி...

30 வயது இருந்தால் போதும்.. எல்லா மருத்துவ பரிசோதனைகளும் இலவசம்.. தவெக அரசு அதிரடி...தமிழக அரசு மருத்துவமனைகளில் 30 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட நபர்களுக்குக் கட்டணமின்றி முழுமையான உடல்நல பரிசோதனை செய்யும் புதிய திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளது.

ஒரே ஒரு நாள் அமைச்சர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை கிராமப்புற பள்ளிக்கு அனுப்பி பாருங்கள்: கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி

ஒரே ஒரு நாள் அமைச்சர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை கிராமப்புற பள்ளிக்கு அனுப்பி பாருங்கள்: கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சிமகாராஷ்டிராவில் கிராமப்புற மாணவர்களின் கல்வி சிக்கல்களை ஆட்சியாளர்கள் உணரும் வகையில், அமைச்சர்கள் மற்றும் எம்.எல்.ஏக்கள் தங்களது குழந்தைகளை ஒரு நாள் கிராமத்து பள்ளிகளுக்கு அனுப்பி, அவர்களை நடந்து செல்ல வைக்க வேண்டும் என 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' நிறுவனர் அபிஜித் திப்கே வலியுறுத்தியுள்ளார்.