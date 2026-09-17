விஜய் லண்டனுக்கு ஜாலி டூர் போனாரா?!... எடப்பாடி பழனிச்சாமி நக்கல்...
தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் ஒரு வார சுற்றுப்பயணமாக கடந்த 10ம் தேதி இரவு லண்டன் புறப்பட்டு சென்றார். லண்டனில் உள்ள தொழிலதிபர்களை சந்தித்து அங்குள்ள நிறுவனங்கள் மூலம் முதலில் தமிழ்நாட்டுக்கு முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக அவர் சென்றதாக அரசு தரப்பில் சொல்லப்பட்டது.
லண்டன் சென்ற விஜய் அங்கு நடிகர் அஜித்குமார் டீம் விளையாடிய கார் ரேஸ் போட்டியை கொடியசைத்து துவங்கி வைத்தார். இது தொடர்பான புகைப்படங்களும், வீடியோக்களும் சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது. அதேபோல் அங்குள்ள தொழிலதிபர்களை சந்தித்து மொத்தம் ரூ.15,300 கோடி முதலீடுகளை தமிழ்நாட்டிற்கு விஜய் கொண்டு வந்திருப்பதாக அரசு தரப்பில் சொல்லப்பட்டது. இதன் மூலம் சுமார் 10,000 பேருக்கு வேலை கிடைக்கும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது..
இந்நிலையில், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ‘முதலமைச்சர் விஜய் முதலீட்டை ஈர்க்க வெளிநாடு போனாரா அல்லது இன்பச் சுற்றுலா போனாரா என மக்கள் கேட்கிறார்கள்.. தமிழ்நாட்டில் கடுமையான மின்வெட்டு உள்ளது. ஆனால் அமைச்சர்களை கேட்டால் மின்வெட்டே இல்லை என்கிறார்கள்..
அரசுக்கு கடன் இருக்கும்போது புதிய தலைமைச் செயலகம் எதற்காக? தவெக அரசு இதுவரை 40 ஆயிரம் கோடி கடன் வாங்கியிருக்கிறது.. தொழில் முதலீடுகள் ஈர்க்க வெளிநாடு சென்ற முதலமைச்சர் தொழில்துறை அமைச்சரை அழைத்து செல்லாதது ஏன்? தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் பயணத்திற்கு தொடர்பில்லாத அதிகாரிகளை முதலமைச்சர் அழைத்துச் சென்றுள்ளார்’ என அவர் பேசியிருக்கிறார்.
இந்நிலையில், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ‘முதலமைச்சர் விஜய் முதலீட்டை ஈர்க்க வெளிநாடு போனாரா அல்லது இன்பச் சுற்றுலா போனாரா என மக்கள் கேட்கிறார்கள்.. தமிழ்நாட்டில் கடுமையான மின்வெட்டு உள்ளது. ஆனால் அமைச்சர்களை கேட்டால் மின்வெட்டே இல்லை என்கிறார்கள்..
அரசுக்கு கடன் இருக்கும்போது புதிய தலைமைச் செயலகம் எதற்காக? தவெக அரசு இதுவரை 40 ஆயிரம் கோடி கடன் வாங்கியிருக்கிறது.. தொழில் முதலீடுகள் ஈர்க்க வெளிநாடு சென்ற முதலமைச்சர் தொழில்துறை அமைச்சரை அழைத்து செல்லாதது ஏன்? தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் பயணத்திற்கு தொடர்பில்லாத அதிகாரிகளை முதலமைச்சர் அழைத்துச் சென்றுள்ளார்’ என அவர் பேசியிருக்கிறார்.