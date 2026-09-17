  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. palanisamy comment about vijay london tour
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (18:17 IST)

விஜய் லண்டனுக்கு ஜாலி டூர் போனாரா?!... எடப்பாடி பழனிச்சாமி நக்கல்...

eps vijay
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (18:21 IST)
google-news
தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் ஒரு வார சுற்றுப்பயணமாக கடந்த 10ம் தேதி இரவு லண்டன் புறப்பட்டு சென்றார். லண்டனில் உள்ள தொழிலதிபர்களை சந்தித்து அங்குள்ள நிறுவனங்கள் மூலம் முதலில் தமிழ்நாட்டுக்கு முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக அவர் சென்றதாக அரசு தரப்பில் சொல்லப்பட்டது.

லண்டன் சென்ற விஜய் அங்கு நடிகர் அஜித்குமார் டீம் விளையாடிய கார் ரேஸ் போட்டியை கொடியசைத்து துவங்கி வைத்தார். இது தொடர்பான புகைப்படங்களும், வீடியோக்களும் சமூக வலைதளங்களில் வைரலானது. அதேபோல் அங்குள்ள தொழிலதிபர்களை சந்தித்து மொத்தம் ரூ.15,300 கோடி முதலீடுகளை தமிழ்நாட்டிற்கு விஜய் கொண்டு வந்திருப்பதாக அரசு தரப்பில் சொல்லப்பட்டது. இதன் மூலம் சுமார் 10,000 பேருக்கு வேலை கிடைக்கும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது..

இந்நிலையில், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ‘முதலமைச்சர் விஜய் முதலீட்டை ஈர்க்க வெளிநாடு போனாரா அல்லது இன்பச் சுற்றுலா போனாரா என மக்கள் கேட்கிறார்கள்.. தமிழ்நாட்டில் கடுமையான மின்வெட்டு உள்ளது. ஆனால்  அமைச்சர்களை கேட்டால் மின்வெட்டே இல்லை என்கிறார்கள்..

அரசுக்கு கடன் இருக்கும்போது புதிய தலைமைச் செயலகம் எதற்காக? தவெக அரசு இதுவரை 40 ஆயிரம் கோடி கடன் வாங்கியிருக்கிறது.. தொழில் முதலீடுகள் ஈர்க்க வெளிநாடு சென்ற முதலமைச்சர் தொழில்துறை அமைச்சரை அழைத்து செல்லாதது ஏன்? தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் பயணத்திற்கு தொடர்பில்லாத அதிகாரிகளை முதலமைச்சர் அழைத்துச் சென்றுள்ளார்’ என அவர் பேசியிருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
இந்தியாவுக்கு 100 சதவீத வரி!.. அமெரிக்கா நாடாளுமன்றத்தில் மசோதா நிறைவேறியது...

அலார்ட்டா இருக்கணும்!.. தவெகவை பகைத்துக்கொள்ளாத எ.வ.வேலு!.. அப்செட்டில் திமுக தலைமை!..

அலார்ட்டா இருக்கணும்!.. தவெகவை பகைத்துக்கொள்ளாத எ.வ.வேலு!.. அப்செட்டில் திமுக தலைமை!..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்துள்ள நிலையில் சட்டசபை நிகழ்வுகள் நேரடியாக தொலைக்காட்சிகளில் நேரலை செய்யப்படுகின்றன.

கண்டபடி திட்டினேன்!.. விஜய் ஒரு கோடி கொடுத்தார்!. கருணாஸ் பேட்டி!..

கண்டபடி திட்டினேன்!.. விஜய் ஒரு கோடி கொடுத்தார்!. கருணாஸ் பேட்டி!..நடிகர் விஜய் கட்சி துவங்கிய போது அவரை கடுமையாக விமர்சித்தவர்களில் கருணாஸும் ஒருவர். இவர் முக்குலத்தோர் புலிப்படை என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கி நடத்தி வருகிறார்.

டாஸ்மாக் பார்களில் உணவுக்கூடம்(Resto Bar).. அமைச்சர் விக்னேஷ் அறிவிப்பு...

டாஸ்மாக் பார்களில் உணவுக்கூடம்(Resto Bar).. அமைச்சர் விக்னேஷ் அறிவிப்பு...தமிழகத்தின் தவெக ஆட்சி அமைந்த பிறகு டாஸ்மாக் நிர்வாகம் தொடர்பாக பல அதிரடி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம்.. ஒரு செங்கலை கூட வைக்க விடமாட்டோம்: ஜெயகுமார்

பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம்.. ஒரு செங்கலை கூட வைக்க விடமாட்டோம்: ஜெயகுமார்சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் தமிழக அரசின் திட்டத்திற்கு எதிராக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் டி.ஜெயக்குமார் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளார்.

விஜய் லண்டனுக்கு ஜாலி டூர் போனாரா?!... எடப்பாடி பழனிச்சாமி நக்கல்...

விஜய் லண்டனுக்கு ஜாலி டூர் போனாரா?!... எடப்பாடி பழனிச்சாமி நக்கல்...தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் ஒரு வார சுற்றுப்பயணமாக கடந்த 10ம் தேதி இரவு லண்டன் புறப்பட்டு சென்றார்.