டாஸ்மாக் பார்களில் உணவுக்கூடம்(Resto Bar).. அமைச்சர் விக்னேஷ் அறிவிப்பு...
தமிழகத்தின் தவெக ஆட்சி அமைந்த பிறகு டாஸ்மாக் நிர்வாகம் தொடர்பாக பல அதிரடி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. முதலில் 707 மதுக்கடைகளை மூடப்பட்டது.
டாஸ்மாக் கடைகளில் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் வாங்கும் பழக்கத்தை முடிவு கட்டும் முயற்சியில் தவெக அரசு இறங்கியது..
ஆனால் சில நடைமுறை பிரச்சனைகள் காரணமாக அதை முழுமையாக செய்ய முடியவில்லை. ஒருபக்கம் ஆன்லைனில் மதுபானங்களை புக்கிங் செய்து கொள்ளும் முறையை தமிழக அரசு கொண்டு வந்தது.
இந்நிலையில்தான் டாஸ்மாக் பார்களில் உணவு கூடங்கள் அமைக்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டிருக்கிறது. இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் ‘டாஸ்மாக் பார்களில் உணவு கூடங்கள் நடத்த அனுமதிக்கப்படும்.. இதற்கான டெண்டர்கள் இன்னும் ஒரு மாதத்திற்குள் விடப்படும்.. பார்களில் பிரத்யோக உணவு கூடங்கள் அமைக்கப்படும் போது அங்கு வழங்கப்படும் உணவுகளின் தரத்தை அதிகாரிகளால் முறையாக ஆய்வு செய்ய முடியும்’ என கூறியிருக்கிறார்..
மது அருந்தும் பார்களில் ஹோட்டலும் செயல்படுவதை ரெஸ்டோ பார் என சொல்வார்கள். அதைத்தான் தவெக அரசு தமிழகத்திற்கு கொண்டு வர திட்டமிட்டிருக்கிறது.
டாஸ்மாக் கடைகளில் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் வாங்கும் பழக்கத்தை முடிவு கட்டும் முயற்சியில் தவெக அரசு இறங்கியது..
இந்நிலையில்தான் டாஸ்மாக் பார்களில் உணவு கூடங்கள் அமைக்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டிருக்கிறது. இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் ‘டாஸ்மாக் பார்களில் உணவு கூடங்கள் நடத்த அனுமதிக்கப்படும்.. இதற்கான டெண்டர்கள் இன்னும் ஒரு மாதத்திற்குள் விடப்படும்.. பார்களில் பிரத்யோக உணவு கூடங்கள் அமைக்கப்படும் போது அங்கு வழங்கப்படும் உணவுகளின் தரத்தை அதிகாரிகளால் முறையாக ஆய்வு செய்ய முடியும்’ என கூறியிருக்கிறார்..
மது அருந்தும் பார்களில் ஹோட்டலும் செயல்படுவதை ரெஸ்டோ பார் என சொல்வார்கள். அதைத்தான் தவெக அரசு தமிழகத்திற்கு கொண்டு வர திட்டமிட்டிருக்கிறது.