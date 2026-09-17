  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. tvk government plans for resto bar in tamilnadu
Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Thursday, 17 September 2026 (19:04 IST)

டாஸ்மாக் பார்களில் உணவுக்கூடம்(Resto Bar).. அமைச்சர் விக்னேஷ் அறிவிப்பு...

tasmac
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (19:07 IST)
google-news
தமிழகத்தின் தவெக ஆட்சி அமைந்த பிறகு டாஸ்மாக் நிர்வாகம் தொடர்பாக பல அதிரடி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. முதலில் 707 மதுக்கடைகளை மூடப்பட்டது.
டாஸ்மாக் கடைகளில் பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் வாங்கும் பழக்கத்தை முடிவு கட்டும் முயற்சியில் தவெக அரசு இறங்கியது..

ஆனால் சில நடைமுறை பிரச்சனைகள் காரணமாக அதை முழுமையாக செய்ய முடியவில்லை. ஒருபக்கம் ஆன்லைனில் மதுபானங்களை புக்கிங் செய்து கொள்ளும் முறையை தமிழக அரசு கொண்டு வந்தது.

இந்நிலையில்தான் டாஸ்மாக் பார்களில் உணவு கூடங்கள் அமைக்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டிருக்கிறது. இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் ‘டாஸ்மாக் பார்களில் உணவு கூடங்கள் நடத்த அனுமதிக்கப்படும்.. இதற்கான டெண்டர்கள் இன்னும் ஒரு மாதத்திற்குள் விடப்படும்.. பார்களில் பிரத்யோக உணவு கூடங்கள் அமைக்கப்படும் போது அங்கு வழங்கப்படும் உணவுகளின் தரத்தை அதிகாரிகளால் முறையாக ஆய்வு செய்ய முடியும்’ என கூறியிருக்கிறார்..

மது அருந்தும் பார்களில் ஹோட்டலும் செயல்படுவதை ரெஸ்டோ பார் என சொல்வார்கள். அதைத்தான் தவெக அரசு தமிழகத்திற்கு கொண்டு வர திட்டமிட்டிருக்கிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம்.. ஒரு செங்கலை கூட வைக்க விடமாட்டோம்: ஜெயகுமார்

அலார்ட்டா இருக்கணும்!.. தவெகவை பகைத்துக்கொள்ளாத எ.வ.வேலு!.. அப்செட்டில் திமுக தலைமை!..

அலார்ட்டா இருக்கணும்!.. தவெகவை பகைத்துக்கொள்ளாத எ.வ.வேலு!.. அப்செட்டில் திமுக தலைமை!..தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்துள்ள நிலையில் சட்டசபை நிகழ்வுகள் நேரடியாக தொலைக்காட்சிகளில் நேரலை செய்யப்படுகின்றன.

கண்டபடி திட்டினேன்!.. விஜய் ஒரு கோடி கொடுத்தார்!. கருணாஸ் பேட்டி!..

கண்டபடி திட்டினேன்!.. விஜய் ஒரு கோடி கொடுத்தார்!. கருணாஸ் பேட்டி!..நடிகர் விஜய் கட்சி துவங்கிய போது அவரை கடுமையாக விமர்சித்தவர்களில் கருணாஸும் ஒருவர். இவர் முக்குலத்தோர் புலிப்படை என்கிற அரசியல் கட்சியை தொடங்கி நடத்தி வருகிறார்.

டாஸ்மாக் பார்களில் உணவுக்கூடம்(Resto Bar).. அமைச்சர் விக்னேஷ் அறிவிப்பு...

டாஸ்மாக் பார்களில் உணவுக்கூடம்(Resto Bar).. அமைச்சர் விக்னேஷ் அறிவிப்பு...தமிழகத்தின் தவெக ஆட்சி அமைந்த பிறகு டாஸ்மாக் நிர்வாகம் தொடர்பாக பல அதிரடி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம்.. ஒரு செங்கலை கூட வைக்க விடமாட்டோம்: ஜெயகுமார்

பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம்.. ஒரு செங்கலை கூட வைக்க விடமாட்டோம்: ஜெயகுமார்சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் தமிழக அரசின் திட்டத்திற்கு எதிராக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் டி.ஜெயக்குமார் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளார்.

விஜய் லண்டனுக்கு ஜாலி டூர் போனாரா?!... எடப்பாடி பழனிச்சாமி நக்கல்...

விஜய் லண்டனுக்கு ஜாலி டூர் போனாரா?!... எடப்பாடி பழனிச்சாமி நக்கல்...தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் ஒரு வார சுற்றுப்பயணமாக கடந்த 10ம் தேதி இரவு லண்டன் புறப்பட்டு சென்றார்.