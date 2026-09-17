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Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 17 September 2026 (18:31 IST)

பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம்.. ஒரு செங்கலை கூட வைக்க விடமாட்டோம்: ஜெயகுமார்

jayakumar
Written By: SIVA
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (18:31 IST)
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சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் தமிழக அரசின் திட்டத்திற்கு எதிராக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் டி.ஜெயக்குமார் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளார். 
 
ரூ.1,200 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய சட்டப்பேரவை மற்றும் தலைமைச் செயலக வளாகம் அமைக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ள நிலையில், இந்த முடிவை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.  
 
பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க விடமாட்டோம் என்றும், அங்கு ஒரு செங்கல் கூட எடுத்து வைக்க முடியாது என்றும் ஜெயக்குமார் ஆவேசமாக தெரிவித்தார். ஏற்கனவே இந்த திட்டத்திற்கு எதிராக அதிமுக தொடர்ந்து கருத்துகளை முன்வைத்து வரும் நிலையில், அவரது இந்தக் கருத்து அரசியல் விவாதத்தை மேலும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.
 
புதிய கட்டடம் அமைப்பதற்குப் பதிலாக மாற்று வழிகளை அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும் என்ற கருத்துகளும் எழுந்துள்ளன. குறிப்பாக, ஓமந்தூரார் அரசு வளாகம் தொடர்பாக முன்வைக்கப்பட்டுள்ள யோசனை குறித்தும் ஜெயக்குமார் கருத்து தெரிவித்துள்ளார். அதேநேரத்தில், தற்போதைய ஓமந்தூரார் அரசு மருத்துவமனை பொதுமக்கள் பயன்பாட்டில் இருப்பதால் அதை மீண்டும் தலைமைச் செயலகமாக மாற்றுவது பொருத்தமானதல்ல என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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