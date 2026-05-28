விஜய் பற்றிய செய்தி!.. 46ம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்ட புதிய தலைமுறை!.. பின்னணியில் யார்?..
நடிகர் விஜய் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டது.. சினிமாவில் வளர்ந்தபோது அவர் பேட்டியெல்லாம் கொடுத்தார். ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் அதை நிறுத்திக் கொண்டார். தற்போது அரசியலுக்கு வந்த நிலையிலும் விஜய் எப்போதும் எங்கும் செய்தியாளர்களை சந்திப்பதில்லை. மாறாக செய்தியாளர்கள் அவரை அழைத்தாலே அங்கிருந்து ஓடிவிடுகிறார். கரூரில் பலரும் உயிரிழந்த போது திருச்சி விமான நிலையத்தில் ஒரு செய்தியாளர் விஜயை அழைத்து ‘35 பேர் உயிரிழந்துட்டாங்க சார்’ என்று கத்தினார். ஆனால் விஜய் காது கேட்காது போல சென்று விட்டார். அப்போதே இது கடும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது..
இப்போது தமிழக முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார் விஜய். இந்நிலையில்தான், டெல்லி சென்று பிரதமர் மோடியை சந்தித்து விட்டு வெளியே வந்தபின் அங்கிருந்து செய்தியாளர்கள் விஜயை அழைத்தார்கள். ஆனால் வழக்கம் போல் கையெடுத்து கும்பிட்டு விட்டு அங்கிருந்து சென்று விட்டார் விஜய்.
பொதுவாக எந்த மாநில முதலமைச்சராக இருந்தாலும் பிரதமரை சந்தித்த பின் செய்தியாளர்களை சந்திப்பது என்பது ஒரு மரபு. ஆனால் அந்த மரபை விஜய் மீறியிருக்கிறார். அறிஞர் அண்ணா, கலைஞர் கருணாநிதி, ஜெயலலிதா, எடப்பாடி பழனிச்சாமி, மு.க ஸ்டாலின் போன்ற தமிழக முதலமைச்சர் அனைவரும் டெல்லி சென்று பிரதமரை சந்தித்தால் அடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசுவார்கள். இதனால் தமிழக அரசின் குரல் தேசிய ஊடகங்களிலும் கவனம் பெறும். ஆனால் அதை செய்யாமல் சென்றிருக்கிறார் விஜய்..
இந்நிலையில்தான், டெல்லியில் விஜய் செய்தியாளர்களிடம் எதுவும் பேசாமல் சென்ற வீடியோவை புதிய தலைமுறை டிவி நேற்று ஒளிபரப்பியது. இந்நிலையில் அரசு கேபிளில் 44வது இடத்தில் இருந்த புதிய தலைமுறை டிவி தற்போது 61ம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறது..
இதை பலரும் சமூகவலைத்தளங்களிலும் பகிர்ந்து இது ஊடகங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அச்சுறுத்தல் இல்லையா? மிரட்டல் இல்லையா?.. இதுதான் ஜனநாயகமா? கருத்து சுதந்திரம் என்னவாயிற்று? இதையேதான் முந்தைய ஆட்சியும் செய்தது.. திமுகவுக்கும் தவெகவுக்கும் என்ன வித்தியாசம்?’ என அவர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகிறார்கள்.
