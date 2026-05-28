  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. தேசியச் செய்திகள்
  4. congress mp christopher explain why vijay not met rahulgandhi
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 28 May 2026 (12:32 IST)

காங்கிரஸ் தலைவர்களை விஜய் சந்திக்காமல் போனது ஏன்?!.. எம்.பி. கிறிஸ்டோபர் விளக்கம்!..

rahul vijay
Publish: Thu, 28 May 2026 (12:32 IST) Updated: Thu, 28 May 2026 (12:33 IST)
google-news
தமிழக முதல்வர் விஜய் நேற்று அரசு முறை பயணமாக டெல்லி சென்றார். நேற்று மாலை 4.30 மணியளவில் பிரதமர் மோடியை சந்தித்தார். அப்போது சில கோரிக்கைகள் கொண்ட ஃபைலை அவரிடம் விஜய் கொடுத்தார். அதன்பின் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்தார்.

அதன்பின் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மற்றும் இன்று காங்கிரஸ் தலைவர்கள் சோனியா காந்தி மற்றும் ராகுல் காந்தி ஆகியோரை விஜய் சந்திக்க திட்டமிட்டிருந்தார். ஆனால் சில காரணங்களால் அது ரத்து செய்யப்பட்டது. எனவே, முதல்வர் விஜய் தமிழகம் திரும்பினார். ராகுல்காந்தியை சந்திக்காமல் விஜய் சென்னை திரும்பியது விவாதங்களை கிளப்பியது.

இந்நிலையில், இதுபற்றி டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் கருத்து தெரிவித்த காங்கிரஸ் எம்.பி கிறிஸ்டோபர் திலக் ‘விஜயின் டெல்லி வருகை ஒரு முழு அரசு முறை பயணம் மட்டுமே. ஜூன் 11ம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள முதல்வர் விஜய் டெல்லி வரும்போது சோனியா காந்தி, ராகுல்காந்தி ஆகியோரை விஜய் சந்திப்பார் என நினைக்கிறேன்.

தவெக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் இருப்பதால் காங்கிரஸ் தலைவர்களை விஜய் சந்திப்பது ஒன்றும் கடினம் அல்ல. கர்நாடகாவில் முதலமைச்சர் மாற்றம் நிகழ்கிறது. அதேபோல், ஜார்கண்ட் ஆர்.எஸ். எம்.பி விவகாரம் தொடர்பாக பேசுவதிலும் தலைவர்கள் பிஸியாக இருக்கிறார்கள். அடுத்தமுறை விஜய் டெல்லி வரும் போது கண்டிப்பாக அவரை ராகுல் காந்தியும், சோனியா காந்தியும் நிச்சயம் சந்திப்பார்கள். இதை பெரிதுப்படுத்தவேண்டிய அவசியம் இல்லை’ என அவர் கூறினார்.
About Writer
பாலகிருஷ்ணன்

டெல்லியிலும் செய்தியாளர்களை சந்திக்க மறுத்த விஜய்!.. பொங்கும் நெட்டிசன்கள்!...

டெல்லியிலும் செய்தியாளர்களை சந்திக்க மறுத்த விஜய்!.. பொங்கும் நெட்டிசன்கள்!...தமிழக முதல்வர் விஜய் நடிகராக இருந்தபோதே செய்தியாளர்களை சந்தித்தது இல்லை. சினிமாவில் வளரும் போது செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அ.தி.மு.கவில் தொடர்வதா? வேண்டாமா? நிர்வாகிகளிடம் கருத்து கேட்கும் சி.விஜயபாஸ்கர் இன்னொரு விக்கெட்டா?

அ.தி.மு.கவில் தொடர்வதா? வேண்டாமா? நிர்வாகிகளிடம் கருத்து கேட்கும் சி.விஜயபாஸ்கர் இன்னொரு விக்கெட்டா?அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர், தனது அரசியல் எதிர்காலம் குறித்து தனது ஆதரவாளர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகளிடம் ஆலோசனை நடத்தி வருவது அக்கட்சிக்குள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கொல்கத்தாவில் முதல்முறையாக தொழுகைகள் இல்லாத சாலை: முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி உத்தரவால் மாற்றம்..!

கொல்கத்தாவில் முதல்முறையாக தொழுகைகள் இல்லாத சாலை: முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி உத்தரவால் மாற்றம்..!கொல்கத்தாவின் ராஜா பஜார் பகுதியில், பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து வந்த சாலைகளில் தொழுகை நடத்தும் முறை, இந்த ஆண்டு முதல் முறையாக தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. முதல்வர் சுவேந்துவின் அதிரடி உத்தரவை தொடர்ந்து, இந்த மாற்றம் சாத்தியமாகியுள்ளது.

பராமரிக்கப்படாத அம்மா உணவகங்கள் என்றால் அது திமுக ஆட்சி.. கியூவில் நின்று பொதுமக்கள் உணவு உண்டால் அது தவெக ஆட்சி...

பராமரிக்கப்படாத அம்மா உணவகங்கள் என்றால் அது திமுக ஆட்சி.. கியூவில் நின்று பொதுமக்கள் உணவு உண்டால் அது தவெக ஆட்சி...கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில் அம்மா உணவகங்கள் முறையான பராமரிப்பு இன்றி மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் இருந்தன. ஏழை, எளிய மக்களின் பசியைப் போக்கும் உன்னதமான நோக்கம் கொண்ட இந்த உணவகங்கள், தரம் குறைந்த உணவு மற்றும் சுகாதாரமற்ற சூழலால் முந்தைய அரசில் பெரும் வீழ்ச்சியைச் சந்தித்தன. பல இடங்களில் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படாததால், ஏழை மக்கள் உணவருந்தவே தயங்கும் சூழல் உருவானது. இது முந்தைய நிர்வாகத்தின் அலட்சியத்தையும், மக்கள் நலனில் அக்கறை இல்லாமையையும் வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியது.

டெல்லியில் ராகுல், சோனியா காந்தியுடனான சந்திப்பை ரத்து செய்த முதல்வர் விஜய்.. பாஜக அழுத்தமா?

டெல்லியில் ராகுல், சோனியா காந்தியுடனான சந்திப்பை ரத்து செய்த முதல்வர் விஜய்.. பாஜக அழுத்தமா?தமிழக முதல்வர் விஜய் தனது டெல்லி பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு அவசரமாக சென்னை திரும்பியுள்ளார். தனது இரண்டு நாள் பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக, நேற்று பிரதமர் மோடி மற்றும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை சந்தித்து, தமிழகத்தின் முக்கிய தேவைகள் மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு குறித்து ஆக்கபூர்வமான பேச்சுவார்த்தைகளை மேற்கொண்டார். குறிப்பாக, மேகதாது அணை விவகாரம் மற்றும் மாநிலத்தின் வளர்ச்சித் திட்டங்கள் குறித்துத் தமிழக அரசின் நிலைப்பாட்டை மத்திய அரசிடம் அவர் எடுத்துரைத்ததாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.