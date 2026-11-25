உதயநிதி பேசிய வீடியோவை டெலிட் பண்ணுங்க.. ஆக்சன் எடுங்க.. நீதிமன்றம் காட்டம்....
கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ அருள் விக்னேஷ் பெண் கலெக்டருக்கு ஆபாச மெசேஜ் அனுப்பியது தொடர்பாக விசாரணை துவங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும் என எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று காலை சென்னை டிஜிபி அலுவலகத்திற்கு வந்து மனு அளித்தார்.
அதன்பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது தவெக அரசையும், முதல்வர் விஜயையும் கடுமையாக விமர்சித்தார். 116 நாட்களாக விஜய் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.. தூங்குமூஞ்சி முதல்வராக இருக்கிறார்... ஜூலை மாதமே தலைமை செயலாளரிடம் பெண் கலெக்டர் புகார் அளித்திருக்கிறார்.. ஆனால், அவரிடம் பேரம் பேசியிருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் பேசியிருந்தார்.
இதையடுத்து, இது தொடர்பான விசாரணை இன்று நீதிமன்றத்தில் நடந்தபோது உதயநிதி உண்மைக்கு மாறான தகவலை செய்தியாளர்களிடம் பேசி வருகிறார் என அரசு வழக்கறிஞர் நீதிபதியிடம் முறையிட்டார். இதையடுத்து உதயநிதி கொடுத்த பேட்டி தொடர்பான வீடியோக்களை சமூகவலைத்தளங்களிலிருந்து நீக்கவேண்டும், உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை உதயநிதி ஸ்டாலின் மீறியிருந்தால் அவர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கலாம் எனவும் நீதிபதி கூறினர்.
இதையடுத்து, இது தொடர்பான விசாரணை இன்று நீதிமன்றத்தில் நடந்தபோது உதயநிதி உண்மைக்கு மாறான தகவலை செய்தியாளர்களிடம் பேசி வருகிறார் என அரசு வழக்கறிஞர் நீதிபதியிடம் முறையிட்டார். இதையடுத்து உதயநிதி கொடுத்த பேட்டி தொடர்பான வீடியோக்களை சமூகவலைத்தளங்களிலிருந்து நீக்கவேண்டும், உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை உதயநிதி ஸ்டாலின் மீறியிருந்தால் அவர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கலாம் எனவும் நீதிபதி கூறினர்.