மீண்டும் மீண்டுமா!.. இந்தியா, சீனா மீது வரி விதிக்க டிரம்ப் திட்டம்...
அமெரிக்க அதிபராக டொனால்ட் ட்ரம்ப் இரண்டாவது முறை பதவிக்கு வந்தவுடன் தொடர்ந்து பல அதிரடியான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வந்தார். ஒருபக்கம், அணு ஆயுதம் தயாரிப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஈரான் மீது போரை தொடங்கினார். மறுபக்கம் ரஷ்யாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்கும் இந்தியா, சீனா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் அதிகளவு இறக்குமதி வரி விதித்தார்.
இதற்கு அமெரிக்க உச்சநீதிமன்றம் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவே அதிலிருந்து பின் வாங்கினார். அதன்பின் தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அமெரிக்கா, சீனா உள்ளிட்டநாடுகளுக்கு 100 சதவீத வயை விதிக்கும் மசோதாவை பாராளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார். சமீபத்தில் நடந்த பாராளுமன்ற தேர்தலில் டொனால்ட் டிரம்பின் குடியரசு கட்சி தோல்வி அடைந்து விட்டது.
இந்நிலையில் மீண்டும் வரி விதிப்பை டொனால்ட் டிரம்ப் கையில் எடுத்திருக்கிறார்.
இந்தியா, சீனா, தென் கொரியா வியட்நாம் உள்ளிட்ட 16 நாடுகளின் மீது அமெரிக்க அரசு புதிய வரிகளை விதிக்க திட்டமிட்டிருருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது.
அரசு மானியம் மற்றும் நிதி உதவிகள் மூலம் இந்த நாடுகள் அதிகப்படியான உற்பத்தி திறனை உருவாக்கி குறைந்த விலையில் பொருட்களை உலக சந்தையில் குவிப்பதாக குற்றம் சாட்டி இந்த வாரம் புதிய வரி விதிப்பு அறிவிப்பை டிரம்ப் வெளியிடுவார் என சொல்லப்படுகிறது.
இந்நிலையில் மீண்டும் வரி விதிப்பை டொனால்ட் டிரம்ப் கையில் எடுத்திருக்கிறார்.
இந்தியா, சீனா, தென் கொரியா வியட்நாம் உள்ளிட்ட 16 நாடுகளின் மீது அமெரிக்க அரசு புதிய வரிகளை விதிக்க திட்டமிட்டிருருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது.
அரசு மானியம் மற்றும் நிதி உதவிகள் மூலம் இந்த நாடுகள் அதிகப்படியான உற்பத்தி திறனை உருவாக்கி குறைந்த விலையில் பொருட்களை உலக சந்தையில் குவிப்பதாக குற்றம் சாட்டி இந்த வாரம் புதிய வரி விதிப்பு அறிவிப்பை டிரம்ப் வெளியிடுவார் என சொல்லப்படுகிறது.