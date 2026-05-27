10 நிமிடங்கள் மட்டுமே விஜயை சந்தித்த மோடி!.. இதுக்கா இவ்ளோ பில்டப்பு?!..
தமிழக முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில் முதல் முறையாக இன்று டெல்லி சென்ற அவர் பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட மத்திய அமைச்சர்களை சந்திக்க போகிறார் என ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டது. அதோடு, காங்கிரஸ் தலைவர்கள் ராகுல் காந்தி, சோனியா காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்ட சிலரையும் விஜய் சந்திக்க திட்டமிட்டிருக்கிறார்.
இந்நிலையில்தான் மாலை 4:30 மணியளவில் டெல்லியில் உள்ள பிரதமர் டெல்லியில் உள்ள பிரதமர் அலுவலகமான சேவா தீர்த்தில் தமிழக முதல்வர் விஜய் மோடியை சந்தித்திருக்கிறார். அப்போது பிரதமர் மோடிக்கு சால்வை அணிவித்து, பூங்கொத்து கொடுத்தார் விஜய். மேலும், தமிழக நலன் சார்ந்த கோரிக்கைகள் அடங்கிய கோப்புகளை பிரதமர் மோடியிடம் விஜய் கொடுத்தார்.
விஜய் மோடி சந்திப்பு 10 நிமிடம் மட்டுமே நடந்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. பொதுவாக இதற்கு முன் தமிழக முதலமைச்சர்கள் டெல்லிக்கு சென்றால் குறைந்தபட்சம் 40 நிமிடங்கள் வரை பிரதமர் மோடி அவர்களுடன் பேசுவாராம். முதலமைச்சர் சார்பில் கொடுக்கப்பட்ட கோரிக்கைகளை சில நிமிடங்கள் படித்து பார்த்து அதிகாரிகளுக்கு மோடி சில உத்தரவுகளை இடுவார் எனவும், அதற்கு பின்னர் குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் பற்றியும் மற்ற விஷயங்கள் பற்றியும் மோடி ஜாலியாக பேசுவார் எனவும் சொல்லப்படுகிறது.
ஆனால் விஜயை பொருத்தவரை அவரிடம் பிரதமர் மோடி 10 நிமிடம் மட்டுமே பேசியிருக்கிறார். அதிலும், பூங்கொடுத்து கொடுப்பது புகைப்படத்திற்கு போஸ் கொடுப்பது என சில நிமிடங்கள் போய்விடும். எனவே, கொண்டு சென்ற ஃபைலை மட்டும் மோடியிடம் கொடுத்துவிட்டு, போட்டோவுக்கு போஸ் கொடுத்துவிட்டு பெரிதாக எதுவும் பேசாமல் அங்கிருந்து விஜய் கிளம்பி வந்துவிட்டதாகவே பார்க்கப்படுகிறது.
எங்களுக்குள் எந்த பிளவும் இல்லை.. அதிமுக ஒற்றுமையாக உள்ளது: எஸ்பி வேலுமணி விளக்கம்..!
அதிமுகவின் உட்பூசல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். "எங்களுக்குள் இருந்தது கருத்து வேறுபாடு மட்டுமே தவிர, பிளவு அல்ல" என்று அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். தற்போது அதிமுக மீண்டும் ஒன்றுகூடி விட்டதாகவும், இனி ஒற்றுமையுடன் செயல்பட்டு கடந்த கால தவறுகளை சரிசெய்வோம் என்றும் அவர் உறுதியளித்துள்ளார்.