தீபம் ஏத்தல!.. இந்து தமிழ்நாட்டில் நான் அடிமை!.. மோகன் ஜி காட்டம்....
திமுக ஆட்சியில் திருப்பரங்குன்றம் கோவிலில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் உள்ள கல்தூணை தீபத்தூண் எனக்கூறி இந்து அமைப்பினரும், பாஜகவினரும் தீபம் ஏற்ற முயற்சி செய்தனர். ஆனால் திமுக அரசு அனுமதிக்கவில்லை.
தற்போது தவெக ஆட்சி நடைபெற்று வரும் நிலவில் அந்த தூணில் நவம்பர் 24ம் தேதி ஒரு நாள் தீபம் ஏற்றிக் கொள்ளலாம் என உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது. மதுரை உயர்நீதி நீதிமன்றமும் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை செயல்படுத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டது. ஆனால், தவெக அரசு அதை செயல்படுத்தவில்லை.. வழக்கமாக தீபம் ஏற்றும் இடத்தில் மட்டுமே தீபம் ஏற்றப்பட்டது.
மேலும், இந்து மற்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பினர் மற்றும் பாஜகவினரை கோவிலுக்குள் அனுமதிக்கவில்லை. எனவே கோவில் முன்பு அவர்கள் தர்ணா போராட்டம் நடத்தினர். அதில் பலரும் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இந்நிலையில், தவெக அரசின் செயல்பாட்டுக்கு எதிராக ‘கருத்து தெரிவித்துள்ள இயக்குனர் மோகன் ஜி ‘தமிழக அரசே திருப்பரங்குன்றம் மலையை சிக்கந்தர் மலை என்று ஆவணமாக வெளியிட்ட பிறகு சாமானியன் என்ன செய்ய முடியும்? இந்துவாக பிறந்த நான் இந்த தமிழ்நாட்டில் அடிமை என ஒத்துக் கொள்கிறேன். பொருளாதாரத்தில் முன்னேறும் வழியை தேடுங்கள் இந்துக்களே. உனக்கு இனி ஐந்து படைதான்.. முதலாம் படையை மறந்துவிடு.. தமிழக முதல்வருக்கு நன்றி’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.
மேலும், இந்து மற்றும் ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பினர் மற்றும் பாஜகவினரை கோவிலுக்குள் அனுமதிக்கவில்லை. எனவே கோவில் முன்பு அவர்கள் தர்ணா போராட்டம் நடத்தினர். அதில் பலரும் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இந்நிலையில், தவெக அரசின் செயல்பாட்டுக்கு எதிராக ‘கருத்து தெரிவித்துள்ள இயக்குனர் மோகன் ஜி ‘தமிழக அரசே திருப்பரங்குன்றம் மலையை சிக்கந்தர் மலை என்று ஆவணமாக வெளியிட்ட பிறகு சாமானியன் என்ன செய்ய முடியும்? இந்துவாக பிறந்த நான் இந்த தமிழ்நாட்டில் அடிமை என ஒத்துக் கொள்கிறேன். பொருளாதாரத்தில் முன்னேறும் வழியை தேடுங்கள் இந்துக்களே. உனக்கு இனி ஐந்து படைதான்.. முதலாம் படையை மறந்துவிடு.. தமிழக முதல்வருக்கு நன்றி’ என பதிவிட்டிருக்கிறார்.