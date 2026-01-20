செவ்வாய், 20 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 20 ஜனவரி 2026 (22:05 IST)

சென்னை வரும் மோடி!.. சிவப்பு மண்டலமாக மாறிய சென்னை!.. பரபர அப்டேட்!..

சென்னை வரும் மோடி!.. சிவப்பு மண்டலமாக மாறிய சென்னை!.. பரபர அப்டேட்!..
தேர்தல் வரும்போது பாஜகவுக்கு பிரச்சாரம் செய்வதற்காக பிரதமர் மோடி தமிழகத்திற்கு வருவார். 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் பொதுக்கூட்டம் வருகிற 23ஆம் தேதி சென்னைக்கு அடுத்துள்ள மதுராந்தகத்தில் நடைபெறவிருக்கிறது.இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் கூட்டணி கட்சியின் தலைவர்கள் பங்கேற்பார்கள் என தெரிகிறது.

இதைத் தொடர்ந்து சென்னைக்கு பிரதமர் மோடி வரும் நாளன்று பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரமடைந்திருக்கிறது. குறிப்பாக மீனம்பாக்கம், கிண்டி ஆகிய இடங்கள் சிவப்பு மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பகுதிகளில் ட்ரோன்கள், ஆளில்லாத வான்வழி கருவிகள், ட்ரோன்களில் பறக்க விடப்படும் கேமராக்கள், ஏர் பலூன்கள் ஆகியவவை பறக்க தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது

இந்த கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, அன்புமணி, டிடிவி தினகரன், பிரேமலதா, ஜிகே வாசன், பாரி வேந்தர் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்துகொள்வார்கள் எனத்தெரிகிறது.

23ம் தேதி மோடியின் பொதுக்கூட்டம்!.. டிடிவி தினகரன், பிரேமலதா பங்கேற்பார்களா?!...

23ம் தேதி மோடியின் பொதுக்கூட்டம்!.. டிடிவி தினகரன், பிரேமலதா பங்கேற்பார்களா?!...அதிமுக கூட்டணியில் ஏற்கனவே பாஜக, பாமக, தமாக போன்ற கட்சிகள் இடம் பெற்றிருக்கிறது. அதோடு சமீபத்தில் அன்புமணி ராமதாஸ் பாமகவையும் இந்த கூட்டணிக்குள் கொண்டுவந்தார்.

வாய திறக்கமாட்டாரா?!.. டப்பிங்கில் மட்டும்தான் பேசுவாரா விஜய்?!.. கருணாஸ் விளாசல்...

வாய திறக்கமாட்டாரா?!.. டப்பிங்கில் மட்டும்தான் பேசுவாரா விஜய்?!.. கருணாஸ் விளாசல்...நடிகர் விஜய் அரசியல்வாதியாக மாறிய பிறகும் நடிகராக இருந்தது போலவே அமைதியாகவே இருக்கிறார்.

ஐயா என்ன விட்டுடங்கய்யா!.. மெட்ரோவில் டிக்கெட் எடுக்காமல் சிக்கிய வாலிபர் கதறல்(வீடியோ)

ஐயா என்ன விட்டுடங்கய்யா!.. மெட்ரோவில் டிக்கெட் எடுக்காமல் சிக்கிய வாலிபர் கதறல்(வீடியோ)சீனா ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில் பல வருடங்களாகவே மெட்ரோ ரயில் வசதி இருக்கிறது. ஆனால் தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை சில வருடங்களுக்கு முன்புதான் சென்னையில் மெட்ரோ ரயில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது

உலகமே மோடியை பாஸ் என்கிறது.. ஆனால் இன்று மோடி 45 வயது நபரை ‘பாஸ்’ என்றார்.. யார் அவர்?

உலகமே மோடியை பாஸ் என்கிறது.. ஆனால் இன்று மோடி 45 வயது நபரை ‘பாஸ்’ என்றார்.. யார் அவர்?பாரதிய ஜனதா கட்சியின் புதிய தேசிய தலைவராக 45 வயதான நிதின் நபின் முறைப்படி இன்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

3 கொலை செய்தேன் என வாக்குமுலம் கொடுத்த நபர்.. ஆனால் மூவரும் உயிருடன் உள்ளனர்.. இரட்டை கொலை வழக்கில் குழப்பம்..!

3 கொலை செய்தேன் என வாக்குமுலம் கொடுத்த நபர்.. ஆனால் மூவரும் உயிருடன் உள்ளனர்.. இரட்டை கொலை வழக்கில் குழப்பம்..!கோவாவில் இரண்டு ரஷ்ய பெண்கள் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், அதே நாட்டை சேர்ந்த அலெக்ஸி லியோனோவ் என்ற நபரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com