  1. செய்திகள்
  2. வ‌ணிக‌ம்
  3. சந்தை நிலவரம்
  4. Indian Stock Markets Recover strongly: Sensex Gains 473 Points, Nifty Closes at 22,555
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Monday, 5 October 2026 (17:13 IST)

போன வாரம் முழுவதும் பங்குச்சந்தை சரிவு.. இந்த வாரம் மீண்டு வந்ததால் நிம்மதி...

பங்குச் சந்தை
Written By: SIVA
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (17:13 IST)
google-news
சமீபத்திய சரிவுப் போக்கிலிருந்து மீண்டெழுந்த இந்தியப் பங்குச் சந்தைகள், வலுவான ஏற்றத்துடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்துள்ளன. வர்த்தக முடிவில் மும்பைப் பங்குச் சந்தை குறியீடான சென்செக்ஸ் 472.77 புள்ளிகள் உயர்ந்து 72,382.47 புள்ளிகளாகவும், தேசியப் பங்குச் சந்தை குறியீடான நிஃப்டி 133.80 புள்ளிகள் உயர்ந்து 22,555.75 புள்ளிகளாகவும் நிலைபெற்றன.
 
அமெரிக்க வேலைவாய்ப்புத் தரவுகள் எதிர்பார்த்ததை விடக் குறைவாக வந்ததால், அந்நாட்டு ஃபெடரல் ரிசர்வ் வங்கி வட்டி விகிதங்களை தீவிரமாக உயர்த்தாது என்ற எதிர்பார்ப்பு முதலீட்டாளர்களிடையே அதிகரித்தது. மேலும், சர்வதேசச் சந்தையில் பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை பீப்பாய் ஒன்றுக்கு சுமார் 102 டாலராகக் குறைந்ததும் பணவீக்கம் குறித்த அச்சத்தைத் தணித்து பங்குச் சந்தை மீட்சிக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்தது.
 
சென்செக்ஸ் பட்டியலில் ஐடிசி, பார்தி ஏர்டெல், பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ், அதானி போர்ட்ஸ் மற்றும் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆகிய பங்குகள் கணிசமான உயர்வைச் சந்தித்தன. அதேவேளையில் ஹெச்சிஎல் டெக், ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கி, இன்ஃபோசிஸ் மற்றும் ஏசியன் பெயிண்ட்ஸ் போன்ற பங்குகள் சரிவைக் கண்டன.
 
இதனிடையே, ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கியின் புதிய தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக அனுப் பாக்ச்சி நியமிக்கப்பட ரிசர்வ் வங்கி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. உலகளாவிய சூழல் சாதகமாக உள்ள நிலையில், வரவிருக்கும் ரிசர்வ் வங்கியின் கொள்கை முடிவுகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் நிதி முடிவுகள் மீது முதலீட்டாளர்களின் கவனம் திரும்பியுள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
தனுஷின் இயக்கத்தில் இணைந்தாரா நாஞ்சில் சம்பத்?!.. அவரே சொன்ன விளக்கம்!..

AI அம்சத்துடன் இந்திய நிறுவனமான லாவா விராட் கர்வ்: ரூ. 25,000-க்குள் ஒரு பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்!

AI அம்சத்துடன் இந்திய நிறுவனமான லாவா விராட் கர்வ்: ரூ. 25,000-க்குள் ஒரு பிரீமியம் ஸ்மார்ட்போன்!இந்திய நிறுவனமான லாவா, ரூ. 23,999 விலையில் விராட் கர்வ் என்ற புதிய ஸ்மார்ட்போனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. பிரீமியம் அம்சங்களை விரும்பும் பயனர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக அமைந்துள்ளது.

ரோட்டில் தர்ணா செய்த பிரியங்கா காந்தி.. தரதர என இழுத்து சென்ற டெல்லி போலீஸ்..

ரோட்டில் தர்ணா செய்த பிரியங்கா காந்தி.. தரதர என இழுத்து சென்ற டெல்லி போலீஸ்..இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கை (SIR) மற்றும் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரின் ராஜினாமாவை வலியுறுத்தி, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட ‘இந்தியா’ கூட்டணி தலைவர்கள் டெல்லியில் பிரம்மாண்ட போராட்டத்தை மேற்கொண்டனர்.

தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் அரசியலுக்கு வராங்களே!.. வைகோ ரியாக்‌ஷன் இதுதான்!..

தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன் அரசியலுக்கு வராங்களே!.. வைகோ ரியாக்‌ஷன் இதுதான்!..ரசிகர்களால் தளபதி என கொண்டாடப்படும் விஜய் 2 வருடங்களுக்கு முன்பு தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று தமிழக முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார்.

ரீசார்ஜ் தொகையை உயர்த்திய ஏர்டெல்!.. பயனாளர்கள் ஷாக்

ரீசார்ஜ் தொகையை உயர்த்திய ஏர்டெல்!.. பயனாளர்கள் ஷாக்சமீபகாலமாகவே ஏர்டெல், ஜியோ போன்ற செல்போன் நெட்வொர்க் நிறுவனங்கள் ரீசார்ஜ் தொகையை அதிரடியாக உயர்த்தி வருகின்றன. குறைந்தபட்சம் 200 ரூபாய் இல்லாமல் ரீசார்ஜ் செய்ய முடியாது என்கிற நிலை தற்போது உருவாகியிருக்கிறது.

பேரணி நடந்தபோது அசைவம் சாப்பிட்டாரா ராகுல் காந்தி.. பாஜக கிளப்பிய புது சர்ச்சை...

பேரணி நடந்தபோது அசைவம் சாப்பிட்டாரா ராகுல் காந்தி.. பாஜக கிளப்பிய புது சர்ச்சை...டெல்லியில் நேற்று 'இந்தியா' கூட்டணி சார்பில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக கோரி பிரம்மாண்ட பேரணி நடைபெற்றது. மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி மற்றும் மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சி தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தலைமையேற்று நடத்திய இந்த பேரணியின் போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ ஒன்று தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.