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  4. Woman Journalist Who Accused Delhi Police Officer of Sexual Harassment Arrested
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Monday, 5 October 2026 (17:21 IST)

டெல்லி காவல் அதிகாரி மீது பாலியல் புகார் கொடுத்த பெண் பத்திரிகையாளர் கைது! எதிர்க்கட்சிகள் கண்டனம்..

ம் என்ற விதி மீறப்பட்டுள்ளதாகக் கடும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பியுள்ளன. தில்லி காவல்துறை
Written By: SIVA
Published: Mon, 5 Oct 2026 (17:21 IST)
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டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது, காவல்துறை உதவி ஆணையர்  மீது பாலியல் அத்துமீறல் புகார் அளித்த பெண் பத்திரிகையாளர் மற்றும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 17 பேரை டெல்லி காவல்துறை கைது செய்து தடுப்புக் காவலில் வைத்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக கோரி நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது, பாதுகாப்பு பணியிலிருந்த உதவி ஆணையர் விவேக் பாகத் அநாகரீகமாக நடந்துகொண்டதாக பெண் பத்திரிகையாளர்கள் வீடியோ ஆதாரங்களுடன் சமூக ஊடகங்களில் குற்றம்சாட்டினர். இந்நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட பெண் மற்றும் எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்ய கோரி போராடியவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளதாக சட்டப்பிரிவு தலைவர் ரத்னா சிங் தெரிவித்துள்ளார்.
 
சொந்த துறை அதிகாரியை காப்பாற்றி கொள்ளவே, பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணையும் ஆதரவாளர்களையும் காவல்துறையினர் தாக்கி தடுப்புக் காவலில் வைத்துள்ளதாகவும், அவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து அலைபேசிகளைப் பறிமுதல் செய்யத் திட்டமிட்டு வருவதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. 
 
பாலியல் சீண்டல் புகார்கள் மீது சட்டப்படி உடனடியாக எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்ற விதி மீறப்பட்டுள்ளதாகக் கடும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பியுள்ளன.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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