செவ்வாய், 20 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: செவ்வாய், 20 ஜனவரி 2026 (19:53 IST)

23ம் தேதி மோடியின் பொதுக்கூட்டம்!.. டிடிவி தினகரன், பிரேமலதா பங்கேற்பார்களா?!...

modi ttv
அதிமுக கூட்டணியில் ஏற்கனவே பாஜக, பாமக, தமாக போன்ற கட்சிகள் இடம் பெற்றிருக்கிறது. அதோடு சமீபத்தில் அன்புமணி ராமதாஸ் பாமகவையும் இந்த கூட்டணிக்குள் கொண்டுவந்தார். அதேபோல் தனியரசு எடப்பாடி பழனிச்சாமியை சந்தித்தார்.

இந்நிலையில்தான் பிரதமர் மோடி கலந்து கொள்ளும் இந்திய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் பிரமாண்ட பொதுக்கூட்டம் வருகிற 23ம் தேதி சென்னைக்கு அடுத்துள்ள மதுராந்தகத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

எனவே இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் அனைவரையும் மேடையில் ஏற்றி விடும் முயற்சியில் தமிழக பாஜக இறங்கியிருக்கிறது. இன்று இரவு பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளர் பியூஸ் கோயல் சென்னை வருகிறார். நாளை அவர் அமமுக தலைவர் டிடிவி தினகரனையும், தேமுதிக தலைவர் பிரேமலதாவும் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறார். பேச்சுவார்த்தைக்கு பின் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அவர்கள் இணைவது உறுதியானால் மோடி கலந்து கொள்ளும் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்தில் பிரேமலதாவும் ,டிடிவி தினகரனும் கலந்து கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

எடப்பாடி பழனிச்சாமி, அன்புமணி, ஜிகே வாசன், ஏசி சண்முகம், பாரிவேந்தர் ஆகியோர் ஏற்கனவே இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வது உறுதியாகியிருக்கிறது. அதேபோல் பேச்சுவார்த்தை சரியாக நடந்து முடிந்தால் பிரேமலதா, டிடிவி தினகரன் ஆகியோரும் இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்வார்கள் எனத் தெரிகிறது.

ஐயா என்ன விட்டுடங்கய்யா!.. மெட்ரோவில் டிக்கெட் எடுக்காமல் சிக்கிய வாலிபர் கதறல்(வீடியோ)

ஐயா என்ன விட்டுடங்கய்யா!.. மெட்ரோவில் டிக்கெட் எடுக்காமல் சிக்கிய வாலிபர் கதறல்(வீடியோ)சீனா ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில் பல வருடங்களாகவே மெட்ரோ ரயில் வசதி இருக்கிறது. ஆனால் தமிழ்நாட்டை பொருத்தவரை சில வருடங்களுக்கு முன்புதான் சென்னையில் மெட்ரோ ரயில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது

உலகமே மோடியை பாஸ் என்கிறது.. ஆனால் இன்று மோடி 45 வயது நபரை ‘பாஸ்’ என்றார்.. யார் அவர்?

உலகமே மோடியை பாஸ் என்கிறது.. ஆனால் இன்று மோடி 45 வயது நபரை ‘பாஸ்’ என்றார்.. யார் அவர்?பாரதிய ஜனதா கட்சியின் புதிய தேசிய தலைவராக 45 வயதான நிதின் நபின் முறைப்படி இன்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

3 கொலை செய்தேன் என வாக்குமுலம் கொடுத்த நபர்.. ஆனால் மூவரும் உயிருடன் உள்ளனர்.. இரட்டை கொலை வழக்கில் குழப்பம்..!

3 கொலை செய்தேன் என வாக்குமுலம் கொடுத்த நபர்.. ஆனால் மூவரும் உயிருடன் உள்ளனர்.. இரட்டை கொலை வழக்கில் குழப்பம்..!கோவாவில் இரண்டு ரஷ்ய பெண்கள் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், அதே நாட்டை சேர்ந்த அலெக்ஸி லியோனோவ் என்ற நபரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

காசா அமைதி வாரியத்தில் சேரலனா 200 சதவீத வரி!.. பிரான்ஸை மிரட்டும் டிரம்ப்!...

காசா அமைதி வாரியத்தில் சேரலனா 200 சதவீத வரி!.. பிரான்ஸை மிரட்டும் டிரம்ப்!...அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் சமீபகாலமாகவே அதிரடியான அரசியலை செய்து வருகிறார்.

ஆண்களுக்கும் இலவச பயணம்!.. மனைவியோடும், காதலியோடு ஊர் சுற்றலாம்!.. ராஜேந்திர பாலாஜி கலகல!...

ஆண்களுக்கும் இலவச பயணம்!.. மனைவியோடும், காதலியோடு ஊர் சுற்றலாம்!.. ராஜேந்திர பாலாஜி கலகல!...2021 தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com