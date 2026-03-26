வியாழன், 26 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 26 மார்ச் 2026 (13:26 IST)

விஜய்க்கு பொண்டாட்டியா இருப்போம்!.. விபச்சாரிகளை அப்டிதான் சொல்ல முடியும்.. மன்னிப்பு கேட்க மறுக்கும் பொன்ராஜ்..

தவெக தலைவர் விஜய் பிரபலமான சினிமா நடிகர் என்பதால் அவருக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். குறிப்பாக அவருக்கு நிறைய பெண் ரசிகைகள் உள்ளனர். விஜய் கரூர் சம்பவத்தில் சிக்கிய போதும், விஜய் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து கேட்டு நீதிமன்றத்திற்கு போன போதும், விஜய் திரிஷாவை கூட்டிக்கொண்டு திருமணத்திற்கு போன போதும் விஜயின் தீவிர ரசிகர்கள் பலரும் அவருக்கு முட்டுக் கொடுத்தனர்..

அதிலும் ஒரு பெண் ‘விஜய்க்கு தங்கையாக இருக்கோம்.. அக்காவாக இருக்கோம்.. தேவைப்பட்டால் அவருக்கு பொண்டாட்டியாக கூட இருப்போம்’ என்று பேசினார். அதேபோல் ‘என் புருஷனை விடவும் விஜய்தான் எனக்கு முக்கியம்’ என ஒரு பெண் பேசினார். அந்த வீடியோக்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி  பலரையும் முகம் சுழிக்க வைத்தது.

இந்நிலையில், அப்துல் கலாமின் ஆலோசராக பணிபுரிந்த அரசியல் விமர்சகர் பொன்ராஜ் ஊடகம் ஒன்றில் பேசியபோது ஒரு அறிவார்ந்த தமிழ்நாடு.. படிப்பறிவில் சிறந்து விளங்கும் நாடு.. இப்படிப்பட்ட தமிழ்நாட்டில் ஒரு தற்குறி கூட்டம் இருக்கிறது என்பதை காட்டிக்கொடுத்த விஜய்க்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும்.. இவர்கள் வரைமுறை இல்லாத தற்குறி கூட்டம்.. புருஷன் எனக்கு தேவையில்லை விஜய்தான் வேண்டும் என சொல்லும் அளவுக்கு விபச்சார கூட்டம்.. சகோதரியாக இருப்போம். விஜய்க்கு மனைவியாகவும் இருப்போம் என்று சொல்லும் விபச்சாரி ரசிகைகள் கூட்டம்’ என மிகவும் கடுமையாக பேசியிருந்தார்..

இதற்கு தவெகவின் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தார்கள். மேலும், பொன்ராஜ் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் கூறினார்கள். ஆனால் பொன்ராஜ் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன் என கூறிவிட்டார்.. விபச்சாரி என்று சொன்னதை திரும்ப பெற மாட்டேன்.. விபச்சாரிகளை விபச்சாரி என்றுதான் சொல்ல முடியும்.. அப்படி சொன்னால்தான் அவர்களுக்கு வலிக்கும்.. எனவே விபச்சாரம் என்று சொன்னதற்கு மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன்’ கூறியிருக்கிறார்.

போர் முடிய போகிற நேரத்தில் கச்சா எண்ணெயை வாங்கி குவிக்கும் இந்தியா.. குழப்பத்தில் உலக நாடுகள்..!மத்திய கிழக்கில் நிலவும் போர்ச்சூழலால் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எல்பிஜி விநியோகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை சமாளிக்க, இறக்குமதி ஒப்பந்தங்களை இந்தியா வேகப்படுத்தியுள்ளது.

ஏப்ரல் 2ம் தேதி பிரச்சாரத்தை துவங்கும் முக ஸ்டாலின்!.. சூடுபிடிக்கும் அரசியல் களம்!..தமிழகத்தில் வருகிற ஏப்ரல் 23ம் தேதி சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது.

இனிமே வண்டி நிக்காது!.. 234 தொகுதிகளுக்கும் வேட்பாளர்களை அறிவிக்கும் விஜய்?!..தமிழ் சினிமாவிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்த நடிகர்களில் விஜயும் ஒருவர்.

கரெக்ட் டைமுக்கு போவாரா விஜய்?.. ஒரே நாளில் 5 தொகுதிகளில் பிரச்சாரம்!.நடிகர் விஜய் தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் சட்டமன்ற தேர்தலை விரைவில் சந்திக்கவிருக்கிறது.

ஆகாஷ் வீட்டுக்கு ஏன் போகல?. உலக நடிப்புடா சாமி!.. அன்பில் மகேஷை ட்ரோல் பண்ணும் நெட்டிசன்கள்!தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அவரை பார்க்க வேண்டும் என்கிற ஆவலில் அவரின் வாகனத்திற்கு பக்கத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற விக்னேஷ் என்கிற கல்லூரி மாணவர் விபத்தில் சிக்கி கடந்த 15 நாட்களுக்கு மேல் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் சமீபத்தில் சிகிச்சை பலனின்றி மரணமடைந்தார்

