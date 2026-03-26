வியாழன், 26 மார்ச் 2026
Written By BALA
Last Modified: வியாழன், 26 மார்ச் 2026 (11:24 IST)

ஆகாஷ் வீட்டுக்கு ஏன் போகல?. உலக நடிப்புடா சாமி!.. அன்பில் மகேஷை ட்ரோல் பண்ணும் நெட்டிசன்கள்!

தவெக தலைவர் விஜய் கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அவரை பார்க்க வேண்டும் என்கிற ஆவலில் அவரின் வாகனத்திற்கு பக்கத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற விக்னேஷ் என்கிற கல்லூரி மாணவர் விபத்தில் சிக்கி கடந்த 15 நாட்களுக்கு மேல் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் சமீபத்தில் சிகிச்சை பலனின்றி  மரணமடைந்தார். இதையடுத்து பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷின் தந்தையை நேரில் சந்தித்து அவருக்கு ஆறுதல் சொன்னார்..

இந்த புகைப்படத்தை திமுகவினர் சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்து கல்லூரி மாணவன் விக்னேஷ் விஜயை பார்க்க போனதால்தான் இறந்தார்.. ஆனால் அவரை விஜய் பார்க்க செல்லவில்லை. ஆனால், அட்லியின் வளைகாப்பு நிகழ்ச்சிக்கு போய் விட்டார்.. ஆனால் அன்பில் மகேஷ்தான் ஆறுதல் சொல்ல போயிருக்கிறார் என்று பதிவிட்டு வருகிறார்கள்..

அதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விஜயின் ரசிகர்களும், தவெக ஆதரவாளர்களும் சமீபத்தில் சிவகங்கை மானா மதுரையில் போலீசார் அடித்தே கொலை செய்த இளைஞர் ஆகாஷின் வீட்டிற்கு ஏன் அன்பின் மகேஷ் செல்லவில்லை?.. இதில் இருக்கும் அரசியல் எங்களுக்கு தெரியாதா?.. விஜய் சம்பந்தப்பட்ட சம்பவம் என்றால் மட்டுமே அன்பின் மகேஷ் செல்வார்.. உங்க நாடகம் எங்களுக்கு தெரியாதா?.. உலக நடிப்புடா சாமி?;; என்று பதிவிட்டு வருகிறார்கள்..

விஜய்கிட்ட ஒரு மாஸ்டர் பிளான் இருக்கு!.. வெயிட் பண்ணுங்க!.. பிரபலம் பேட்டி...

விஜய்கிட்ட ஒரு மாஸ்டர் பிளான் இருக்கு!.. வெயிட் பண்ணுங்க!.. பிரபலம் பேட்டி...நடிகராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறியிருப்பவர் விஜய். தமிழ் சினிமாலிருந்து பலரும் அரசியலுக்கு வந்து நாட்டை ஆண்டிருக்கிறார்கள்.

ஆசியாவின் சிறந்த 50 உணவகங்கள் பட்டியல்.. இந்தியாவின் 2 உணவகங்களுக்கு இடம்..!

ஆசியாவின் சிறந்த 50 உணவகங்கள் பட்டியல்.. இந்தியாவின் 2 உணவகங்களுக்கு இடம்..!ஆசியாவின் சிறந்த 50 உணவகங்கள் 2026 பட்டியல் ஹாங்காங்கில் வெளியிடப்பட்டது. இதில் இந்திய உணவகங்கள் முதல் 30 இடங்களுக்குள் நுழைந்து சாதனை படைத்துள்ளன.

சோலி முடிஞ்ச்!.. பெட்ரோல் விலையை ஏத்திட்டாங்க!.. நெக்ஸ்ட் என்ன?...

சோலி முடிஞ்ச்!.. பெட்ரோல் விலையை ஏத்திட்டாங்க!.. நெக்ஸ்ட் என்ன?...ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் தொடர்ந்து தாக்குதலை நடத்தி வருவதால் உலகெங்கும் கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் தடைபட்டிருக்கிறது.

கைகொடுப்பான் தோழன்.. இந்தியாவுக்கு எல்.பி.ஜி கேஸ் தருகிறது 20,000 கிமீ தூரத்தில் உள்ள அர்ஜென்டினா.. மோடி பயணத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி..!

கைகொடுப்பான் தோழன்.. இந்தியாவுக்கு எல்.பி.ஜி கேஸ் தருகிறது 20,000 கிமீ தூரத்தில் உள்ள அர்ஜென்டினா.. மோடி பயணத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி..!வளைகுடா போர் காரணமாக இந்தியாவில் ஏற்பட்டுள்ள எல்பிஜி தட்டுப்பாட்டை போக்க, சுமார் 20,000 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள அர்ஜென்டினா கைகொடுத்துள்ளது.

இந்திய கப்பல்கள் ஹோர்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக தடையின்றி செல்லலாம்: மீண்டும் உறுதி செய்த ஈரான்..!

இந்திய கப்பல்கள் ஹோர்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக தடையின்றி செல்லலாம்: மீண்டும் உறுதி செய்த ஈரான்..!மத்திய கிழக்கு போர் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், ஹோர்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக இந்தியா உள்ளிட்ட ஐந்து நட்பு நாடுகளின் கப்பல்கள் தடையின்றி செல்ல ஈரான் அனுமதி அளித்துள்ளது.

