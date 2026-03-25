புதன், 25 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 25 மார்ச் 2026 (19:28 IST)

விஜய்க்கு தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி!.. தவெக நிர்வாகிகள் உற்சாகம்!...

நடிகராக இருந்து அரசியல் கட்சியை துவங்கிய விஜய் கட்சி துவங்கியதிலிருந்தே அரசியல்ரீதியாக பல நெருக்கடிகளை சந்தித்து வந்தார். அவரின் பிரச்சார கூட்டங்களுக்கு போலீசார் அனுமதி கொடுப்பதில்லை. அதிலும், கரூர் சம்பவத்திற்கு பின் விஜய் கலந்துகொள்ளும் பொதுக்கூட்டங்களுக்கு எந்த கட்சிக்கும் விதிக்காத கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டது. ஒருபக்கம், SOP மூலம் தமிழக அரசும் விஜய்க்கு பல நெருக்கடிகளை கொடுத்தது. இதை சில கூட்டங்களில் விஜயும் பேசினார்.

தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் விஜயின் தவெக தனித்துப்போட்டியிடவுள்ளது. விஜய் சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடவிருக்கிறார். மேலும், செங்கோட்டையன், ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண்ராஜ் உள்ளிட்ட 20 முக்கிய நிர்வாகிகளும் தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறார்கள்.

இந்நிலையில்தான், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜயின் பிரச்சாரத்திற்கு தேர்தல் ஆணையம் அனுமதி அளித்திருக்கிறது. என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண்ராஜ், செங்கோட்டையன் உள்ளிட்ட தவெகவின் 20 நட்சத்திர பேச்சாளர்களுக்கு பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

விஜய் சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட திட்டமிட்டிருக்கிறார். வருகிர 29ம் தேதி விஜய் அந்த பகுதியில் பிரச்சாரம் செய்ய திட்டமிடிருக்கிறார். இனிமேல் பிரச்சாரத்திற்கு போலீசாரின் அனுமதியை பெற தேவையில்லை என்பதால் தவெகவினர் உற்சாகம் அடைந்திருக்கிறார்கள்.

போர் பதட்டம் தணிந்ததால் துபாய் எடுத்த சில அதிரடி முடிவுகள்.. ஏப்ரல் 1 முதல் அமல்..!

போர் பதட்டம் தணிந்ததால் துபாய் எடுத்த சில அதிரடி முடிவுகள்.. ஏப்ரல் 1 முதல் அமல்..!2026 ஏப்ரல் முதல் துபாயில் வங்கி, கல்வி மற்றும் குடியிருப்பு விதிகளில் முக்கிய மாற்றங்கள் அமலுக்கு வருகின்றன.

ஓவராக பேசிய ஆதவ் அர்ஜுனா!.. காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் சஸ்பெண்ட்!...

ஓவராக பேசிய ஆதவ் அர்ஜுனா!.. காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் சஸ்பெண்ட்!...நேற்று தவெக விழாவில் பேசிய அக்கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனா திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி பற்றி ஒரு பரபரப்பான கருத்தை தெரிவித்தார்.

விஜய் தொகுதியில் போட்டியிடாத அதிமுக!.. எல்லாம் ஒரு டீலிங்கா?...

விஜய் தொகுதியில் போட்டியிடாத அதிமுக!.. எல்லாம் ஒரு டீலிங்கா?...பொதுவாகவே ஒரு நடிகர் அதுவும் ஒரு பிரபலமான நடிகர் அரசியலுக்கு வந்தால் ஏற்கனவே அரசியலில் இருக்கும் அதிமுகவும், திமுகவும் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதோடு, அந்த நடிகரை மிகவும் மோசமாக விமர்சிப்பார்கள்.

AI மூலம் பிரச்சாரம் செய்கிறாரா விஜய்?!.. வீட்டை விட்டு வெளியே வரமாட்டாரா?!..

AI மூலம் பிரச்சாரம் செய்கிறாரா விஜய்?!.. வீட்டை விட்டு வெளியே வரமாட்டாரா?!..நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கியிருந்தாலும் அவர் மற்ற அரசியல்வாதிகளை போல மற்ற மக்களை சந்திப்பதில்லை, மக்கள் பிரச்சனைகளை பேசுவதில்லை, போராட்டங்களில் கலந்து கொள்வதில்லை, செய்தியாளர்களை சந்திப்பதில்லை, பேட்டி கொடுப்பதில்லை என அவர் மீது பல விமர்சனங்கள் இருக்கிறது.

இனிமேல் Form 16 கிடையாது.. சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு இனி எந்த Form? ஏப்ரல் 1 முதல் திடீர் மாற்றம்..!

இனிமேல் Form 16 கிடையாது.. சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு இனி எந்த Form? ஏப்ரல் 1 முதல் திடீர் மாற்றம்..!இந்தியாவின் வருமான வரி தாக்கல் முறையில் ஏப்ரல் 1, 2026 முதல் அதிரடி மாற்றங்கள் அமலுக்கு வருகின்றன. புதிய வருமான வரி விதிகள் 2026-ன் படி, சம்பளம் பெறுபவர்களுக்கு வழங்கப்படும் முக்கிய ஆவணமான 'படிவம் 16' நீக்கப்பட்டு, அதற்கு பதிலாக 'படிவம் 130' அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது.

