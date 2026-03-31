செவ்வாய், 31 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 31 மார்ச் 2026 (18:35 IST)

விஜய்க்கு ஒன்னும் தெரியல.. ட்ரீம்ல இருக்கார்... அடுத்த கமல்!.. கலாய்த்த பியூஷ் கோயல்...

vijay
நடிகர் விஜய் ஒரு புதிய அரசியல் சக்தியாக தமிழக அரசியலில் உருவாகியிருக்கிறார். அவர் துவங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் நிலை வாக்காளர்கள், இளைஞர்கள், பெண்களின் வாக்குகளை பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் முறையாக சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது, இந்த கட்சி 234 தொகுதிகளிலும் எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்காமல் தனித்துப் போட்டியிடுகிறது. விஜயை பொறுத்தவரை அவர் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகிறார்..

கட்சி துவங்கியதில் இருந்தே விஜய் திமுகவை மட்டுமே தொடர்ந்து விமர்சித்து பேசி வருகிறார். அவர் அதிமுகவே, பாஜகவையோ, நாம் தமிழர் சீமானையோ அவர் விமர்சனம் செய்வது இல்லை.. கேட்டால் ‘தற்போது நடப்பது சட்டமன்ற தேர்தல்.. ஆட்சியில் இருப்பது திமுக.. அவர்களைப் பற்றி மட்டும்தான் பேசுவோம்’ என்கிறார்..

இந்நிலையில், இன்று சென்னை வந்த பாஜக மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய போது ‘தமிழ்நாட்டு மக்கள் மாற்றத்தை விரும்புகிறார்கள்..  மறைந்த ஜெயலலிதாவின் ஆட்சியை மக்கள் மீண்டும் கொண்டு வர நினைக்கிறார்கள்.. இந்திய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வலுவாக இருக்கிறது.. கண்டிப்பாக திமுகவை வீழ்த்துவோம் எங்களுக்கு பெண்கள் விவசாயிகளின் ஆட்சியாக அது அமையும்.

விஜய்க்கு தமிழ்நாட்டை மக்களை பற்றியும், தமிழ்நாடு அரசியல் பற்றியும் எதுவும் தெரியவில்லை.. அவர் ஒரு கனவுலகில் வாழ்ந்து வருகிறார்.. விஜய் குறிப்பிட்ட அளவிலான சதவீத வாக்குகளை மட்டுமே வாங்குவார்.. விஜயகாந்த் கமலஹாசன் கூட இரண்டு மூன்று தொகுதிகள் வெற்றி பெற்றார்கள்.. அந்த நிலைதான் விஜய்க்கும் ஏற்படும்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்..

அரசியல் தலைவர்களின் சொத்து மதிப்பு!. உங்களுக்கெல்லாம் இதயமே இல்லையா?!..சட்டசபை தேர்தல் வந்தாலே தமிழக அரசியல் தலைவர்கள் தங்களின் வேட்பு மனுவில் குறிப்பிடும் அவர்களின் சொத்து மதிப்பு கணக்குகள் சர்ச்சையைக் கிளப்பும்,

விஜய்க்கு டஃப் கொடுக்கும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி!.. வெற்றிபெற வாய்ப்புண்டா?!..தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளும் போட்டியிடுகிறார்.

4 லட்சம் KitKat சாக்லேட் திருட்டு.. இண்டர்நெட்டில் மீம்ஸ்களை போட்டு தள்ளும் நெட்டிசன்கள்..!ஐரோப்பாவில் சுமார் 12 டன் எடை கொண்ட 4 லட்சம் KitKat சாக்லேட் பார்கள் மர்மமான முறையில் திருடப்பட்டுள்ளது உலகையே அதிரவைத்துள்ளது.

விமானம் தாமதம் ஆனால் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் இழப்பீடு.. நாடாளுமன்றத்தில் வலியுறுத்தல்..!விமானங்களின் தாமதத்திற்கு பயணிகள் இழப்பீடு பெற வேண்டும் என ஆம் ஆத்மி கட்சி எம்.பி. ராகவ் சதா நாடாளுமன்றத்தில் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

25 ஏக்கர் நிலத்தை 51 லட்சத்துக்கு வாங்கினாரா சீமான்?!.. ட்ரோல் பண்ணும் நெட்டிசன்கள்!..திமுக, அதிமுக போன்ற திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக அல்லது எதிராக நாம் தமிழர் கட்சி என்கிற அரசியல் இயக்கத்தை தொடங்கியவர் சீமான்

