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ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் கப்பல் மீது ஈரான் தாக்குதல்.. இந்திய மாலுமி பலி.. கடும் அதிருப்தியில் மத்திய அரசு...
ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையே நிலவி வரும் போர் பதற்றங்களுக்கு மத்தியில், ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக சென்ற ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் எண்ணெய் டேங்கர் கப்பலை ஈரான் தாக்கிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த தாக்குதலில் கப்பலில் பணியாற்றிய இந்திய மாலுமி ஒருவர் உயிரிழந்தார் மற்றும் எட்டு பேர் காயமடைந்துள்ளனர் என்ற அதிர்ச்சிகரமான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
எண்ணெய் டேங்கர் கப்பல்கள் மீது ஈரான் நடத்திய இந்த தாக்குதல் நடவடிக்கைக்கு இந்தியா தனது கடும் கண்டனத்தையும், அதிர்ச்சியையும் பதிவு செய்துள்ளது. வளைகுடா பிராந்தியத்தில் ஏற்பட்டுள்ள இத்தகைய மோதல் சூழல்கள், சர்வதேச கடல் போக்குவரத்திற்கும், அங்கு பணியாற்றும் பணியாளர்களின் பாதுகாப்பிற்கும் பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளன.
குறிப்பாக, இந்திய மாலுமிகள் இத்தகைய தாக்குதல்களில் பாதிக்கப்படுவது இந்திய அரசுக்கு மிகுந்த கவலையை அளித்துள்ளது. உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ள இந்திய அரசு, காயமடைந்தவர்கள் உரிய மருத்துவ சிகிச்சையைப் பெறுவதை உறுதி செய்யவும், பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் தேவையான தூதரக முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
சர்வதேச கடல் வழிப்பாதைகளில் நிலவும் இந்த பதற்றமான சூழல், உலகளாவிய எண்ணெய் விநியோகச் சங்கிலியிலும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது.
Edited by Siva
நம்ம பிரதமர் மோடி இருக்கிறார்.. தவெக ஆட்சி 5 ஆண்டுகள் நீடிக்காது: ஆர்பி உதயகுமார்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி, தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆட்சி மாற்றம் குறித்து பேசிய அவர், "அதிமுகவினர் ஆட்சி அமைக்க இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. பிரதமர் மோடி இருக்கிறார், யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
சுமார் 4.6 லட்சம் தங்க மோதிரம் வாங்க டெண்டர்.. தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டம்...
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் முக்கிய அம்சமாக இருந்த 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டத்தை, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு வரும் செப்டம்பர் 15-ம் தேதி, அறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்தநாளில் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கி வைக்க உள்ளது. சமூக நலன் சார்ந்த இந்த திட்டத்திற்காக பூர்வாங்கப் பணிகள் வேகமெடுத்துள்ளன.
பழனி கோவிலுக்கு சொந்தமான ரூ.100 கோடி சொத்து முறைகேடு.. சார்பதிவாளர் சஸ்பெண்ட்..
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் உலகப் பிரசித்தி பெற்ற பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயிலுக்குச் சொந்தமான, சுமார் 100 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலத்தை முறைகேடாக வேறொருவர் பெயருக்குப் பதிவு செய்து கொடுத்த விவகாரத்தில் சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் என்பவர் அதிரடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும், அவர் எந்த நேரத்திலும் கைது செய்யப்படலாம் என்று காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் கப்பல் மீது ஈரான் தாக்குதல்.. இந்திய மாலுமி பலி.. கடும் அதிருப்தியில் மத்திய அரசு...
ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையே நிலவி வரும் போர் பதற்றங்களுக்கு மத்தியில், ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக சென்ற ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் எண்ணெய் டேங்கர் கப்பலை ஈரான் தாக்கிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த தாக்குதலில் கப்பலில் பணியாற்றிய இந்திய மாலுமி ஒருவர் உயிரிழந்தார் மற்றும் எட்டு பேர் காயமடைந்துள்ளனர் என்ற அதிர்ச்சிகரமான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.