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  4. Indian sailor killed in Iranian attack on UAE oil tanker
Written By Webdunia
Last Updated : Tuesday, 14 July 2026 (08:15 IST)

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் கப்பல் மீது ஈரான் தாக்குதல்.. இந்திய மாலுமி பலி.. கடும் அதிருப்தியில் மத்திய அரசு...

ஈரான் தாக்குதல்
Written By: Webdunia
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (08:15 IST)
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ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையே நிலவி வரும் போர் பதற்றங்களுக்கு மத்தியில், ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக சென்ற ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் எண்ணெய் டேங்கர் கப்பலை ஈரான் தாக்கிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த தாக்குதலில் கப்பலில் பணியாற்றிய இந்திய மாலுமி ஒருவர் உயிரிழந்தார் மற்றும் எட்டு பேர் காயமடைந்துள்ளனர் என்ற அதிர்ச்சிகரமான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
 
எண்ணெய் டேங்கர் கப்பல்கள் மீது ஈரான் நடத்திய இந்த தாக்குதல் நடவடிக்கைக்கு இந்தியா தனது கடும் கண்டனத்தையும், அதிர்ச்சியையும் பதிவு செய்துள்ளது. வளைகுடா பிராந்தியத்தில் ஏற்பட்டுள்ள இத்தகைய மோதல் சூழல்கள், சர்வதேச கடல் போக்குவரத்திற்கும், அங்கு பணியாற்றும் பணியாளர்களின் பாதுகாப்பிற்கும் பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளன. 
 
குறிப்பாக, இந்திய மாலுமிகள் இத்தகைய தாக்குதல்களில் பாதிக்கப்படுவது இந்திய அரசுக்கு மிகுந்த கவலையை அளித்துள்ளது. உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ள இந்திய அரசு, காயமடைந்தவர்கள் உரிய மருத்துவ சிகிச்சையைப் பெறுவதை உறுதி செய்யவும், பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் தேவையான தூதரக முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. 
 
சர்வதேச கடல் வழிப்பாதைகளில் நிலவும் இந்த பதற்றமான சூழல், உலகளாவிய எண்ணெய் விநியோகச் சங்கிலியிலும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

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