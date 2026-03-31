செவ்வாய், 31 மார்ச் 2026
  3. த‌மிழக‌ம்
Last Modified: செவ்வாய், 31 மார்ச் 2026 (11:37 IST)

பெண்ணுக்கு பாலியல் தொந்தரவு!. தவெக வேட்பாளர் மீது வழக்குப்பதிவு!..

அரசியல் கட்சியை துவங்கியது முதலே ஆளும் கட்சியான திமுகவை மிகவும் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார் விஜய். குறிப்பாக ஸ்டாலின் ஆட்சியில் தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை.. மக்கள் நிம்மதியாக இல்லை.. போதைப் பொருள் கலாச்சாரம் தலைவிரித்து ஆடுகிறது.. பெண்கள் பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொலை செய்யப்படுகிறார்கள். பெண்கள் கழிப்பறைக்கு கூட செல்ல முடியவில்லை.. அங்கு வைத்து கொலை நடக்கிறது என்றெல்லாம் பேசி வருகிறார் விஜய்..

நேற்று பெரம்பூரில் பிரச்சாரம் செய்த போதும் இந்த கருத்துக்களை விஜய் தெரிவித்தார். மேலும் திமுக ஒரு தீய சக்தி.. திமுக ஆட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும்.. திமுக ஆட்சியை மக்கள் அகற்ற வேண்டும் என்றெல்லாம் பேசி இருந்தார்..

இந்நிலையில்தான். ஒரு பெண்ணுக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்ததாக பூந்தமல்லி தவெக வேட்பாளர் குட்டி என்கிற பிரகாசம் மீது 6 பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். வெளியே சொன்னால் கூலிப்படை வைத்து குடும்பத்தை கொன்று விடுவேன் என பிரகாசம் மிரட்டியதாக திருவள்ளூர் எஸ்.பி அலுவலகத்தில் அந்த பெண் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது..

எங்களை தாக்கினால் கைகளை வெட்டுவோம்!.. இஸ்ரேலை எச்சரிக்கும் லெபனான்!...

எங்களை தாக்கினால் கைகளை வெட்டுவோம்!.. இஸ்ரேலை எச்சரிக்கும் லெபனான்!...லெபனான் நாட்டில் உள்ள ஹிஸ்புல்லா பயங்கரவாத பயங்கரவாத அமைப்புகளை குறிவைத்து கடந்த பல நாட்களாகவே இஸ்ரேல் தொடர் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது.

கள்ளக்காதலியை வெட்டி உடலின் பாகங்களை பிரிட்ஜில் வைத்த கடற்படை அதிகாரி.. திடீரென போலீசில் சரண்..!

கள்ளக்காதலியை வெட்டி உடலின் பாகங்களை பிரிட்ஜில் வைத்த கடற்படை அதிகாரி.. திடீரென போலீசில் சரண்..!ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் கடற்படை அதிகாரி ஒருவர் தனது காதலியை படுகொலை செய்து, உடலை துண்டு துண்டாக வெட்டி குளிர்சாதன பெட்டியில் வைத்த அதிர்ச்சி சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

மனைவியை 120 ஆண்களுக்கு விற்பனை செய்த 62 வயது நபர்.. 3 வருடங்களாக பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடுமை..!

மனைவியை 120 ஆண்களுக்கு விற்பனை செய்த 62 வயது நபர்.. 3 வருடங்களாக பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடுமை..!சுவீடனில் தனது மனைவியை கட்டாயப்படுத்தி, சுமார் 120 ஆண்களுடன் பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்திய 62 வயது நபர் மீது அந்நாட்டு நீதிமன்றத்தில் குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது.

18 இந்திய கப்பல்களில் 8க்கு மட்டுமே அனுமதி.. ஹார்முஸ் நீரிணையில் சிக்கிய 10 கப்பல்கள்.. மத்திய அரசு அவசர ஆலோசனை..!

18 இந்திய கப்பல்களில் 8க்கு மட்டுமே அனுமதி.. ஹார்முஸ் நீரிணையில் சிக்கிய 10 கப்பல்கள்.. மத்திய அரசு அவசர ஆலோசனை..!மத்திய கிழக்கு போர் காரணமாக ஹார்முஸ் நீரிணை பகுதியில் இந்தியாவின் எரிசக்தி தேவைகளுக்கான சரக்குகளை ஏற்றி வந்த 28 கப்பல்கள் சிக்கியுள்ளன. இதில் 10 வெளிநாட்டு கொடி ஏந்திய கப்பல்களும், 18 இந்திய கப்பல்களும் அடங்கும். இந்த கப்பல்களில் சமையல் எரிவாயு , கச்சா எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு ஆகியவை கொண்டு வரப்படுகின்றன. சுமார் 485 மாலுமிகள் இந்தக் கப்பல்களில் உள்ளனர்.

இந்தியாவில் இருந்து மருந்துகளை ஏற்றி செல்ல வந்த விமானத்தை தாக்கிய அமெரிக்கா.. ஈரான் கண்டனம்..!

இந்தியாவில் இருந்து மருந்துகளை ஏற்றி செல்ல வந்த விமானத்தை தாக்கிய அமெரிக்கா.. ஈரான் கண்டனம்..!ஈரானின் மஷ்ஹாத் விமான நிலையத்தின் மீது அமெரிக்கா நடத்திய வான்வழி தாக்குதலில், இந்தியாவுக்கு வரவிருந்த மஹான் ஏர் நிறுவனத்தின் விமானம் சேதமடைந்தது. இந்த தாக்குதல் ஈரானுக்கான மனிதாபிமான உதவி பணிகளில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக ஈரான் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

