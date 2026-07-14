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  4. Sub-Registrar suspended over illegal registration of Palani Temple land worth 100 crore
Written By Webdunia
Last Updated : Tuesday, 14 July 2026 (08:18 IST)

பழனி கோவிலுக்கு சொந்தமான ரூ.100 கோடி சொத்து முறைகேடு.. சார்பதிவாளர் சஸ்பெண்ட்..

பழனி கோயில் நிலம்
Written By: Webdunia
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (08:18 IST)
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முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் உலகப் பிரசித்தி பெற்ற பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயிலுக்குச் சொந்தமான, சுமார் 100 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலத்தை முறைகேடாக வேறொருவர் பெயருக்குப் பதிவு செய்து கொடுத்த விவகாரத்தில் சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் என்பவர் அதிரடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும், அவர் எந்த நேரத்திலும் கைது செய்யப்படலாம் என்று காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
தற்போது கொடைக்கானல் பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் சார்பதிவாளராக பணிபுரிந்து வரும் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், பழனி பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் தற்காலிக பொறுப்பாக ஒரே ஒரு நாள் மட்டுமே பணிபுரிந்துள்ளார். 
 
அந்த ஒரு நாளிலேயே, பல நூறு கோடி மதிப்புள்ள கோயில் நிலத்தை வேறொரு தனியார் நபர் பெயருக்கு சட்டவிரோதமாக பதிவு செய்து கொடுத்துள்ள அதிர்ச்சி தகவல் முதற்கட்ட விசாரணையில் வெளிவந்துள்ளது.
 
இந்த மிகப்பெரிய முறைகேடு குறித்து உயர் அதிகாரிகளுக்குத் தகவல் கிடைத்ததை தொடர்ந்து, உடனடியாக விசாரணை நடத்தப்பட்டு அவர் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டார். இது தொடர்பாக காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். 
 
மக்களின் நம்பிக்கைக்குரிய ஆன்மீக தலத்தின் சொத்துக்களை பாதுகாப்பதில் அரசு தீவிரமாக உள்ள நிலையில், ஒரு சார்பதிவாளரே இத்தகைய மாபெரும் மோசடியில் ஈடுபட்டது தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

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