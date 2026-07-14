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பழனி கோவிலுக்கு சொந்தமான ரூ.100 கோடி சொத்து முறைகேடு.. சார்பதிவாளர் சஸ்பெண்ட்..
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் உலகப் பிரசித்தி பெற்ற பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயிலுக்குச் சொந்தமான, சுமார் 100 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலத்தை முறைகேடாக வேறொருவர் பெயருக்குப் பதிவு செய்து கொடுத்த விவகாரத்தில் சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் என்பவர் அதிரடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும், அவர் எந்த நேரத்திலும் கைது செய்யப்படலாம் என்று காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தற்போது கொடைக்கானல் பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் சார்பதிவாளராக பணிபுரிந்து வரும் ஜஸ்டின் மணிகண்டன், பழனி பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் தற்காலிக பொறுப்பாக ஒரே ஒரு நாள் மட்டுமே பணிபுரிந்துள்ளார்.
அந்த ஒரு நாளிலேயே, பல நூறு கோடி மதிப்புள்ள கோயில் நிலத்தை வேறொரு தனியார் நபர் பெயருக்கு சட்டவிரோதமாக பதிவு செய்து கொடுத்துள்ள அதிர்ச்சி தகவல் முதற்கட்ட விசாரணையில் வெளிவந்துள்ளது.
இந்த மிகப்பெரிய முறைகேடு குறித்து உயர் அதிகாரிகளுக்குத் தகவல் கிடைத்ததை தொடர்ந்து, உடனடியாக விசாரணை நடத்தப்பட்டு அவர் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டார். இது தொடர்பாக காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மக்களின் நம்பிக்கைக்குரிய ஆன்மீக தலத்தின் சொத்துக்களை பாதுகாப்பதில் அரசு தீவிரமாக உள்ள நிலையில், ஒரு சார்பதிவாளரே இத்தகைய மாபெரும் மோசடியில் ஈடுபட்டது தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
நம்ம பிரதமர் மோடி இருக்கிறார்.. தவெக ஆட்சி 5 ஆண்டுகள் நீடிக்காது: ஆர்பி உதயகுமார்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி, தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆட்சி மாற்றம் குறித்து பேசிய அவர், "அதிமுகவினர் ஆட்சி அமைக்க இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. பிரதமர் மோடி இருக்கிறார், யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
சுமார் 4.6 லட்சம் தங்க மோதிரம் வாங்க டெண்டர்.. தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டம்...
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் முக்கிய அம்சமாக இருந்த 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டத்தை, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு வரும் செப்டம்பர் 15-ம் தேதி, அறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்தநாளில் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கி வைக்க உள்ளது. சமூக நலன் சார்ந்த இந்த திட்டத்திற்காக பூர்வாங்கப் பணிகள் வேகமெடுத்துள்ளன.
பழனி கோவிலுக்கு சொந்தமான ரூ.100 கோடி சொத்து முறைகேடு.. சார்பதிவாளர் சஸ்பெண்ட்..
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் உலகப் பிரசித்தி பெற்ற பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயிலுக்குச் சொந்தமான, சுமார் 100 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலத்தை முறைகேடாக வேறொருவர் பெயருக்குப் பதிவு செய்து கொடுத்த விவகாரத்தில் சார்பதிவாளர் ஜஸ்டின் மணிகண்டன் என்பவர் அதிரடியாக பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும், அவர் எந்த நேரத்திலும் கைது செய்யப்படலாம் என்று காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் கப்பல் மீது ஈரான் தாக்குதல்.. இந்திய மாலுமி பலி.. கடும் அதிருப்தியில் மத்திய அரசு...
ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையே நிலவி வரும் போர் பதற்றங்களுக்கு மத்தியில், ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக சென்ற ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் எண்ணெய் டேங்கர் கப்பலை ஈரான் தாக்கிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த தாக்குதலில் கப்பலில் பணியாற்றிய இந்திய மாலுமி ஒருவர் உயிரிழந்தார் மற்றும் எட்டு பேர் காயமடைந்துள்ளனர் என்ற அதிர்ச்சிகரமான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.