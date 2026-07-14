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  4. Chief Minister Vijay to launch 'Thaimaman Gold Ring Scheme' on September 15
Written By Webdunia

சுமார் 4.6 லட்சம் தங்க மோதிரம் வாங்க டெண்டர்.. தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டம்...

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்
Written By: Webdunia
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (08:21 IST)
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தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் முக்கிய அம்சமாக இருந்த 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டத்தை, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு வரும் செப்டம்பர் 15-ம் தேதி, அறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்தநாளில் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கி வைக்க உள்ளது. சமூக நலன் சார்ந்த இந்த திட்டத்திற்காக பூர்வாங்கப் பணிகள் வேகமெடுத்துள்ளன.
 
இந்த திட்டத்தை முன்னெடுத்து செல்லும் விதமாக, தேவையான தங்க மோதிரங்களை கொள்முதல் செய்வதற்கான டெண்டரை தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம் கோரியுள்ளது. சுமார் 755 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், தலா ஒரு கிராம் எடையுள்ள 4,41,667 தங்க மோதிரங்களை வாங்குவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் மூலம் பல குடும்பங்கள் பயன்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
அரசு நிர்வாகத்தின் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. செப்டம்பர் 15 அன்று முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் இத்திட்டத்தை தொடங்கி வைக்கும் நிகழ்வு, தமிழக அரசுக்கும், தவெக கொள்கைகளுக்கும் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமையும் என அரசியல் வட்டாரங்கள் கருதுகின்றன.
 
Edited by Siva

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