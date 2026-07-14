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நம்ம பிரதமர் மோடி இருக்கிறார்.. தவெக ஆட்சி 5 ஆண்டுகள் நீடிக்காது: ஆர்பி உதயகுமார்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி, தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆட்சி மாற்றம் குறித்து பேசிய அவர், "அதிமுகவினர் ஆட்சி அமைக்க இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. பிரதமர் மோடி இருக்கிறார், யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
2029-ம் ஆண்டு 'ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல்' முறை அமலுக்கு வரும் சூழலில், தற்போதைய தவெக ஆட்சி மூன்று ஆண்டுகள் மட்டுமே நீடிக்கும் என்று அவர் குறிப்பிடவில்லை. மாறாக, கரூர் சிபிஐ வழக்கு விவகாரம் முதலமைச்சர் விஜய்யின் தலைக்கு மேல் தொங்கிக்கொண்டிருப்பதால், இன்னும் மூன்று மாதங்களிலேயே தவெக அரசு கவிழக்கூடும் என்று அவர் கூறியுள்ளார்.
ஏற்கனவே திமுக தரப்பும் தவெக அரசு சில மாதங்களிலேயே வீழ்ந்துவிடும் என்று கூறி வரும் நிலையில், தற்போது அதிமுகவும் அதே கருத்தைப் பேசியுள்ளது அரசியல் களத்தில் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.
ஆட்சி கவிழும் என்று எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து பேசி வருவது, தமிழக அரசியல் சூழலில் பெரும் விவாதங்களை உருவாக்கியுள்ளது.
Edited by Siva
நம்ம பிரதமர் மோடி இருக்கிறார்.. தவெக ஆட்சி 5 ஆண்டுகள் நீடிக்காது: ஆர்பி உதயகுமார்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி, தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆட்சி மாற்றம் குறித்து பேசிய அவர், "அதிமுகவினர் ஆட்சி அமைக்க இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. பிரதமர் மோடி இருக்கிறார், யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
சுமார் 4.6 லட்சம் தங்க மோதிரம் வாங்க டெண்டர்.. தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டம்...
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் முக்கிய அம்சமாக இருந்த 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்' திட்டத்தை, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு வரும் செப்டம்பர் 15-ம் தேதி, அறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்தநாளில் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கி வைக்க உள்ளது. சமூக நலன் சார்ந்த இந்த திட்டத்திற்காக பூர்வாங்கப் பணிகள் வேகமெடுத்துள்ளன.
பழனி கோவிலுக்கு சொந்தமான ரூ.100 கோடி சொத்து முறைகேடு.. சார்பதிவாளர் சஸ்பெண்ட்..
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ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் கப்பல் மீது ஈரான் தாக்குதல்.. இந்திய மாலுமி பலி.. கடும் அதிருப்தியில் மத்திய அரசு...
ஈரான் மற்றும் அமெரிக்கா இடையே நிலவி வரும் போர் பதற்றங்களுக்கு மத்தியில், ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக சென்ற ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் எண்ணெய் டேங்கர் கப்பலை ஈரான் தாக்கிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த தாக்குதலில் கப்பலில் பணியாற்றிய இந்திய மாலுமி ஒருவர் உயிரிழந்தார் மற்றும் எட்டு பேர் காயமடைந்துள்ளனர் என்ற அதிர்ச்சிகரமான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.