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Written By Webdunia

நம்ம பிரதமர் மோடி இருக்கிறார்.. தவெக ஆட்சி 5 ஆண்டுகள் நீடிக்காது: ஆர்பி உதயகுமார்

ஆர்.பி. உதயகுமார்
Written By: Webdunia
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (08:24 IST)
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அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி, தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆட்சி மாற்றம் குறித்து பேசிய அவர், "அதிமுகவினர் ஆட்சி அமைக்க இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. பிரதமர் மோடி இருக்கிறார், யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம்" என்று தெரிவித்துள்ளார். 
 
2029-ம் ஆண்டு 'ஒரே நாடு, ஒரே தேர்தல்' முறை அமலுக்கு வரும் சூழலில், தற்போதைய தவெக ஆட்சி மூன்று ஆண்டுகள் மட்டுமே நீடிக்கும் என்று அவர் குறிப்பிடவில்லை. மாறாக, கரூர் சிபிஐ வழக்கு விவகாரம் முதலமைச்சர் விஜய்யின் தலைக்கு மேல் தொங்கிக்கொண்டிருப்பதால், இன்னும் மூன்று மாதங்களிலேயே தவெக அரசு கவிழக்கூடும் என்று அவர் கூறியுள்ளார்.
 
ஏற்கனவே திமுக தரப்பும் தவெக அரசு சில மாதங்களிலேயே வீழ்ந்துவிடும் என்று கூறி வரும் நிலையில், தற்போது அதிமுகவும் அதே கருத்தைப் பேசியுள்ளது அரசியல் களத்தில் கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது. 
 
ஆட்சி கவிழும் என்று எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து பேசி வருவது, தமிழக அரசியல் சூழலில் பெரும் விவாதங்களை உருவாக்கியுள்ளது.
 
Edited by Siva

நம்ம பிரதமர் மோடி இருக்கிறார்.. தவெக ஆட்சி 5 ஆண்டுகள் நீடிக்காது: ஆர்பி உதயகுமார்

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