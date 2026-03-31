செவ்வாய், 31 மார்ச் 2026
  த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 31 மார்ச் 2026 (18:58 IST)

திருச்சியில் பிரச்சாரம்!.. ரோட் ஷூட் நடத்தக்கூடாது!... விஜய்க்கு போலீசார் கெடுபிடி..

vijay
தவெக தலைவர் விஜய் எப்போது கரூருக்கு சென்று அங்கே கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்தார்களோ அப்போது முதலே விஜய் செய்யும் பிரச்சாரம் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம், பொதுக்கூட்டம் என எதுவாக இருந்தாலும் பல நிபந்தனைகளை தமிழக காவல்துறை விதித்து வருகிறது.

ஏனெனில், ஒவ்வொரு முறையும் அங்கு உயிரிழப்புகள் ஏற்படுகிறது.. இவ்வளவு பேர்தான் கலந்து கொள்ள வேண்டும்.. இந்த வசதிகளை செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல நிபந்தனைகளை போலீசார் விதிக்கிறார்கள்.. ஆனால் இது ஆளுங்கட்சியான திமுகவின் சதி.. மக்களை சந்திக்கவிடாமல் என்னை தடுக்கிறார்கள்.. என புகார் சொல்லி வருகிறார் விஜய்.

நேற்று கூட விஜய்  பெரம்பூரில் பிரச்சாரத்தை முடித்துவிட்டு கொளத்தூர் சென்ற போது அங்கே அவரை காண அனுமதி பெற்றதை விட அதிக மக்கள் கூடியிருந்தனர்.. எனவே இரண்டு நிமிடங்கள் மட்டும் பேசிவிட்டு விஜய் அங்கிருந்து சென்றுவிட்டார். அதோடு வில்லிவாக்கம் மற்றும் அண்ணா நகர் தொகுதியில் விஜய் பிரச்சாரம் செய்யவில்ல. ஒரு பக்கம் விஜய் தேர்தல் விதிமுறைகளை மீறியதாக அவர் மீது 5 பிரிவுகளின் கீழ் தமிழக காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்திருக்கிறது..

இந்நிலையில்தான், வருகிற ஏப்ரல் 2ம் தேதி திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் விஜய் பிரச்சாரம் செய்யவுள்ளர். நண்பகல் 12 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை விஜய் பிரச்சாரம் செய்து கொள்ளலாம் என போலீசார் அனுமதி அளித்துள்ளனர்.. அதேநேரம் ரோட் ஷோ நடத்தக்கூடாது என்பது உள்ளிட்ட சில நிபந்தனைகளையும் போலீசார் விதித்துள்ளனர்..

விஜய்க்கு ஒன்னும் தெரியல.. ட்ரீம்ல இருக்கார்... அடுத்த கமல்!.. கலாய்த்த பியூஷ் கோயல்...

விஜய்க்கு ஒன்னும் தெரியல.. ட்ரீம்ல இருக்கார்... அடுத்த கமல்!.. கலாய்த்த பியூஷ் கோயல்...நடிகர் விஜய் ஒரு புதிய அரசியல் சக்தியாக தமிழக அரசியலில் உருவாகியிருக்கிறார்.

அரசியல் தலைவர்களின் சொத்து மதிப்பு!. உங்களுக்கெல்லாம் இதயமே இல்லையா?!..

அரசியல் தலைவர்களின் சொத்து மதிப்பு!. உங்களுக்கெல்லாம் இதயமே இல்லையா?!..சட்டசபை தேர்தல் வந்தாலே தமிழக அரசியல் தலைவர்கள் தங்களின் வேட்பு மனுவில் குறிப்பிடும் அவர்களின் சொத்து மதிப்பு கணக்குகள் சர்ச்சையைக் கிளப்பும்,

விஜய்க்கு டஃப் கொடுக்கும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி!.. வெற்றிபெற வாய்ப்புண்டா?!..

விஜய்க்கு டஃப் கொடுக்கும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி!.. வெற்றிபெற வாய்ப்புண்டா?!..தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளும் போட்டியிடுகிறார்.

4 லட்சம் KitKat சாக்லேட் திருட்டு.. இண்டர்நெட்டில் மீம்ஸ்களை போட்டு தள்ளும் நெட்டிசன்கள்..!

4 லட்சம் KitKat சாக்லேட் திருட்டு.. இண்டர்நெட்டில் மீம்ஸ்களை போட்டு தள்ளும் நெட்டிசன்கள்..!ஐரோப்பாவில் சுமார் 12 டன் எடை கொண்ட 4 லட்சம் KitKat சாக்லேட் பார்கள் மர்மமான முறையில் திருடப்பட்டுள்ளது உலகையே அதிரவைத்துள்ளது.

விமானம் தாமதம் ஆனால் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் இழப்பீடு.. நாடாளுமன்றத்தில் வலியுறுத்தல்..!

விமானம் தாமதம் ஆனால் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் இழப்பீடு.. நாடாளுமன்றத்தில் வலியுறுத்தல்..!விமானங்களின் தாமதத்திற்கு பயணிகள் இழப்பீடு பெற வேண்டும் என ஆம் ஆத்மி கட்சி எம்.பி. ராகவ் சதா நாடாளுமன்றத்தில் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

