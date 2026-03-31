செவ்வாய், 31 மார்ச் 2026
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 31 மார்ச் 2026 (16:26 IST)

விஜய்க்கு டஃப் கொடுக்கும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி!.. வெற்றிபெற வாய்ப்புண்டா?!..

vijay
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளும் போட்டியிடுகிறார். பல வருடங்களுக்கு முன்பு ஜெயலலிதா மட்டும்தான் அப்படி இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டார். அவருக்கு பின் விஜய் அதை செய்திருக்கிறார். அதேநேரம், பெரம்பூர் தொகுதி விஜய்க்கு சாதகமாக பார்க்கப்பட்டாலும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி அவருக்கு டஃப் கொடுக்கும் என சொல்லப்படுகிறது..

திருச்சி என்பது எப்போதும் திமுகவின் கோட்டையாக பார்க்கப்படுகிறது.. ஏனெனில் அங்கே கே.என் நேரு இருக்கிறார். அவர் அவ்வளவு சுலபத்தில் விஜயை வெற்றி பெற விட மாட்டார்.. மேலும், திமுக வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டுள்ள இனிகோ எஸ் இருதயராஜ் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி மக்களிடம் செல்வாக்கு பெற்ற நபர்.. குறிப்பாக மிகவும் சுலபமாக அணுகக்கூடிய ஒரு எம்எல்ஏவாக அவர் இருப்பது திமுகவுக்கு பெரிய பலம்..

அந்த தொகுதியில் அதிகம் வசிக்கும் கிறிஸ்துவ வெள்ளாளர்களின் வாக்குகளை அவர் அதிகமாக பெறுவார் என சொல்லப்படுகிறது. அந்த வாக்குகள் விஜய்க்கும் பிரியும்.
சிறுபான்மையினர் வாக்குகளை எப்போதும் திமுக அறுவடை செய்யும்.. அதேபோல், அந்த தொகுதியில் வசிக்கும் இந்து சமூகத்தினர் வாக்குகளும் பெருமளவில் திமுக கட்சி செல்லும் என்கிறார்கள்..

அதிமுக வேட்பாளராக அந்த தொகுதியில் கே.ராஜசேகரன் போட்டியிடுகிறார். எனவே, இந்து சமூக வாக்குகள் அதிமுகவிற்கும் செல்லும் என்கிறார்கள். விஜய்க்கு சிறுபான்மையினர், இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்கள் வாக்களிக்க வாய்ப்புண்டு.. அதே நேரம் விஜய் சுலபமாக அணுக கூடிய நபர் இல்லை.. திருச்சி கிழக்கு தொகுதி திமுக, அதிமுக வேட்பாளர்கள் இருவரும் அந்த பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் மற்றும் மக்கள் சுலபமாக அணுகக் கூடிய நபர்கள்..

ஆனால் விஜய் சென்னையில் இருப்பவர்.. அதோடு, அவரை அணுகுவது கடினம். எனவே அந்த பகுதி மக்கள் விஜய்க்கு வாக்களிக்க தயங்குவார்கள். எனவே விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றாலும் திருச்சி கிழக்கில் தோல்வியை தழுவுவார் என்கிறார்கள் அரசியல் விமர்சகர்கள்..

