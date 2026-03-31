செவ்வாய், 31 மார்ச் 2026
Last Modified: செவ்வாய், 31 மார்ச் 2026 (15:28 IST)

விஜயின் பிரச்சாரத்தில் நடந்தது என்ன?.. களத்தில் இறங்கிய தேர்தல் ஆணையம்..

தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று பெரம்பலூர் மற்றும் கொளத்தூர் என இரண்டு தொகுதிகளிலும் பிரச்சாரம் செய்தார். பெரம்பூரில் பேசி முடித்து அவர் கொளத்தூர் சென்றபோது அவரை பார்ப்பதற்காக அங்கே நிறைய கூட்டம் கூடியிருந்தது. போலீசாரிடம் கூறப்பட்டிருந்த எண்ணிக்கையை விடவும் அதிகளவில் அங்கே கூட்டம் கூடியிருந்தது. இதையடுத்து அசம்பாவிதத்தை தவிர்ப்பதற்காக இரண்டு நிமிடத்தில் பிரச்சாரத்தை முடித்துவிட்டு செல்லுமாறு காவல்துறை விஜயை வலியுறுத்தியதால் அவரும் சில நிமிடங்கள் மட்டும் பேசிவிட்டு அங்கிருந்து சென்று விட்டார்.

ஒருபக்கம் தேர்தல் நடத்தை விதிகளை மீறிதாக சொல்லி விஜய் மீது தமிழக காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது.. பிரச்சாரத்தின் போது ஆம்புலன்ஸை வழி மறுத்தது, 5 ஒலிபெருக்கிகளை மட்டுமே பயன்படுத்த அனுமதி வழங்கப்பட்ட நிலையில் 30 ஒலிபெருக்கிகளை பயன்படுத்தியது, விதிமுறையை மீறி அதிக கூட்டத்தை கூட்டியது உள்ளிட்ட புகார்களின் அடிப்படையில் போலீசார் 5 பிரிவுகளின் மேல் விஜயின் மீது வழக்கு பதிவு செய்திருக்கிறார்கள்..

இந்நிலையில், இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் ‘விஜய் பிரசாரத்தில் நடந்தது என்ன என்பது குறித்து சென்னை மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரியிடம் விளக்கம் கேட்டிருக்கிறோம்.. விஜய் பிரச்சாரத்தில் ஏற்பட்ட இடையூறுகள் தொடர்பான விவரங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.. பிரச்சாரத்தில் அனைவருக்கும் சமமான நடைமுறைகளை பின்பற்றுமாறு டிஜிபிக்கு கடிதம் மூலம் வலியுறுத்தியுள்ளோம்’ என தெரிவித்திருக்கிறார்..

சூப்பர் மார்க்கெட்டில் மாத சம்பளம் வாங்கிய நபர்.. திடீரென ரூ.10 கோடிக்குக் சொந்தக்காரரான அதிசயம்..!

சூப்பர் மார்க்கெட்டில் மாத சம்பளம் வாங்கிய நபர்.. திடீரென ரூ.10 கோடிக்குக் சொந்தக்காரரான அதிசயம்..!மலப்புரம் மாவட்டம் பரப்பனங்காடியை சேர்ந்த 51 வயதான சூப்பர் மார்க்கெட் தொழிலாளி பத்மநாபன், கேரள மாநில அரசின் கோடைகால பம்பர் லாட்டரியில் 10 கோடி ரூபாய் முதல் பரிசை வென்று ஒரே இரவில் கோடீஸ்வரராகியுள்ளார்.

போரை முடிக்க டிரம்ப் விருப்பம்.. ஆட்சி மாற்றம் வரை போர் தொடரும் என நெதன்யாகு அறிவிப்பு.. பெரும் சிக்கல்..!

போரை முடிக்க டிரம்ப் விருப்பம்.. ஆட்சி மாற்றம் வரை போர் தொடரும் என நெதன்யாகு அறிவிப்பு.. பெரும் சிக்கல்..!ஈரான் மீதான ராணுவ நடவடிக்கை ஒரு முக்கியமான கட்டத்தை எட்டியுள்ளதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு தெரிவித்துள்ளனர்.

ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய வருமான வரி சட்டம்: வரி செலுத்துவோர் கவனத்திற்கு முக்கிய மாற்றங்கள்!

ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய வருமான வரி சட்டம்: வரி செலுத்துவோர் கவனத்திற்கு முக்கிய மாற்றங்கள்!இந்தியாவின் நேரடி வரி விதிப்பு முறையில் ஒரு புதிய சகாப்தம் தொடங்குகிறது. சுமார் 60 ஆண்டுகளாக நடைமுறையில் இருந்த 1961-ம் ஆண்டு வருமான வரி சட்டத்திற்கு பதிலாக, 'வருமான வரிச் சட்டம் 2025' நாளை முதல் அதாவது ஏப்ரல் 1, முதல் அமலுக்கு வருகிறது. இந்த மாற்றம் வரி விகிதங்களை மாற்றவில்லை என்றாலும், வரி செலுத்தும் நடைமுறைகளை எளிமையாக்குவதையும் டிஜிட்டல் மயமாக்குவதையும் நோக்கமாக கொண்டுள்ளது.

7 கார், ஒரு மினிடிரக் வைத்துள்ள தவெக வேட்பாளர்.. எதிர்த்து போட்டியிடும் கல்லூரி மாணவி.. வங்கிக்கணக்கில் வெறும் ரூ.1500..

7 கார், ஒரு மினிடிரக் வைத்துள்ள தவெக வேட்பாளர்.. எதிர்த்து போட்டியிடும் கல்லூரி மாணவி.. வங்கிக்கணக்கில் வெறும் ரூ.1500..தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் வேலூர் தொகுதியில் தவெக மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர்களின் வேட்புமனு தாக்கலால் சூடுபிடித்துள்ளது.

பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.3000.. 40 லட்சம் பெண்களுக்கு ரூ.25,000.. 2 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகள்.. பாஜக தேர்தல் அறிக்கை..!

பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.3000.. 40 லட்சம் பெண்களுக்கு ரூ.25,000.. 2 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகள்.. பாஜக தேர்தல் அறிக்கை..!அசாம் மாநில சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு பாரதிய ஜனதா கட்சி தனது தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. இதில் 'பொது சிவில் சட்டம்' அமல்படுத்தப்படும் மற்றும் 'லவ் ஜிஹாத்'துக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என அதிரடி வாக்குறுதிகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆறாவது அட்டவணையின் கீழ் வரும் பழங்குடியின பகுதிகளுக்கு மட்டும் இதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும் என்று முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா தெரிவித்தார்.

