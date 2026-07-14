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இனிமே ஹோர்மூஸ் எங்க கண்ட்ரோல்!.. கப்பலுக்கு 20 சதவீதம் வரி!. டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவிப்பு..
அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் ஈரான் மீது போர் தொடுத்தால் ஈரான் மட்டுமில்லாமல் சவுதி அரேபியா, துபாய், பஹ்ரைன், அபுதாபி போன்ற வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து கச்சா எண்ணெய் கொண்டு வரப்படும் கப்பல் வழித்தடமான ஹோர்மூஸ் நீரிணையை ஈரான் அரசு மூடிவிட்டது.
இதற்கு காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் செல்லாததால் பெட்ரோல், டீசல், சமையல் சிலிண்டர் ஆகியவற்றின் விலை உயர்ந்தது. ஒருபக்கம் போரும் முடிவுக்கு வராததால் இது தொடர்ந்து கொண்டே போனது. இதனையடுத்து ஈரானுடன் அமெரிக்கா அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது. அதில் உடன்பாடு ஏற்பட்டு இரண்டு நாடுகளும் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டன.
ஆனால் ஹோர்மூஸ் நீரிணையை திறப்பது, மூடுவது என ஈரான் தொடர்ந்து போக்கு காட்டி வருகிறது. மேலும் அந்த பக்கம் செல்லும் சில கப்பல்களையும் ஈரான் தொடர்ந்து தாக்கி வருகிறது. இது அமெரிக்காவுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்த்தியது. எனவே, ‘போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்துவிட்டோம்.. இனி ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்துவோம்’ என சமீபத்தில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவித்தார். கச்சா எண்ணெய் கப்பல்கள் வரும் ஹோர்மூஸ் நீரிணையை கைப்பற்ற வேண்டும் என்பதே அமெரிக்காவின் முக்கிய நோக்கமாக இருக்கிறது..
இந்நிலையில், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிரம்ப் ‘ஹோர்மூஸ் இனி அமெரிக்காவின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். ஈரானிய கப்பல்களுக்கு இனிமேல் அனுமதி இல்லை.. மற்ற அனைத்து நாடுகளின் கப்பல்களும் ஹோர்மூஸ் வழியாக செல்லலாம்.. அதற்கு 20 சதவீதம் வரி செலுத்த வேண்டும்.. இது உடனடியாக அமுலுக்கு வருகிறது’ என கூறியிருக்கிறார்.
மேலும், ஹோர்மூஸ் நீரினை இனிமேல் திறந்தே இருக்கும்.. அமெரிக்கா இனி ஹோர்மூஸின் பாதுகாவலன் என்று அழைக்கப்படும். ஆபத்தான பகுதியில் கப்பல்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்குவதற்கான செலவினங்களை ஈடுகட்ட நியாயமான முறையில் 20 சதவீத கட்டணம் உடனடியாக வசூலிக்கப்படும்’ எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.
இதற்கு காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் கச்சா எண்ணெய் செல்லாததால் பெட்ரோல், டீசல், சமையல் சிலிண்டர் ஆகியவற்றின் விலை உயர்ந்தது. ஒருபக்கம் போரும் முடிவுக்கு வராததால் இது தொடர்ந்து கொண்டே போனது. இதனையடுத்து ஈரானுடன் அமெரிக்கா அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது. அதில் உடன்பாடு ஏற்பட்டு இரண்டு நாடுகளும் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டன.
ஆனால் ஹோர்மூஸ் நீரிணையை திறப்பது, மூடுவது என ஈரான் தொடர்ந்து போக்கு காட்டி வருகிறது. மேலும் அந்த பக்கம் செல்லும் சில கப்பல்களையும் ஈரான் தொடர்ந்து தாக்கி வருகிறது. இது அமெரிக்காவுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்த்தியது. எனவே, ‘போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்துவிட்டோம்.. இனி ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்துவோம்’ என சமீபத்தில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவித்தார். கச்சா எண்ணெய் கப்பல்கள் வரும் ஹோர்மூஸ் நீரிணையை கைப்பற்ற வேண்டும் என்பதே அமெரிக்காவின் முக்கிய நோக்கமாக இருக்கிறது..
மேலும், ஹோர்மூஸ் நீரினை இனிமேல் திறந்தே இருக்கும்.. அமெரிக்கா இனி ஹோர்மூஸின் பாதுகாவலன் என்று அழைக்கப்படும். ஆபத்தான பகுதியில் கப்பல்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்குவதற்கான செலவினங்களை ஈடுகட்ட நியாயமான முறையில் 20 சதவீத கட்டணம் உடனடியாக வசூலிக்கப்படும்’ எனவும் அவர் கூறியிருக்கிறார்.
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ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் கப்பல் மீது ஈரான் தாக்குதல்.. இந்திய மாலுமி பலி.. கடும் அதிருப்தியில் மத்திய அரசு...
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