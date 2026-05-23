அனிதா ராதாகிருஷ்ணனை விசாரிக்க வேண்டும்.. தமிழக அரசிடம் அனுமதி கேட்ட அமலாக்கத்துறை...
செந்தில் பாலாஜியை தொடர்ந்து, சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்ற வழக்கில் அமலாக்க துறையின் அடுத்த இலக்காக திமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மாறப்போகிறார் என்ற தகவல் தமிழக அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீது உள்ள வழக்கை அடிப்படையாக கொண்டு, அவரிடம் முழுமையான விசாரணை நடத்த அனுமதி கோரி அமலாக்கத்துறை தமிழக அரசுக்கு தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு கடிதம் அனுப்பியுள்ளது.
மாநிலத்தின் உயர்மட்ட பிரதிநிதிகள் அல்லது முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமெனில், மாநில அரசின் ஒப்புதல் அவசியமாகும். இதனால், தற்போதைய புதிய தவெக அரசின் முதலமைச்சரான விஜய் இந்த கடிதத்திற்கு ஒப்புதல் அளிப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எகிறியுள்ளது.
கடந்த காலத் திராவிட ஆட்சிகளை போல ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு முட்டுக்கொடுக்காமல், 'ஊழலற்ற தூய்மையான நிர்வாகம்' என்ற தவெகவின் கொள்கைப்படி முதலமைச்சர் விஜய் இந்த விசாரணைக்கு உடனடியாக பச்சைக்கொடி காட்டுவார் என்றே அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.
மறுபுறம், இந்தசட்டப்பூர்வ அனுமதி வழங்கப்பட்டால், அது திமுகவின் முக்கிய தலைவர்களுக்கு பெரும் நெருக்கடியை உருவாக்குவதோடு, தமிழக அரசியல் களத்தில் தவெகவின் ஆளுமையையும், ஊழலுக்கு எதிரான அதன் தீர்க்கமான செயல்பாட்டையும் மக்கள் மத்தியில் மேலும் பலப்படுத்தும் என்பதில் எவ்வித மாற்று கருத்தும் இல்லை.
கோவையில் ஒன்பது வயது சிறுமி படுகொலை செய்யப்பட்ட கொடூர சம்பவம் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையும் உலுக்கியுள்ள நிலையில், குற்றவாளிகளுக்கு எதிராகத் தவெக அரசு எடுத்துள்ள மின்னல் வேக அதிரடி நடவடிக்கை மக்கள் மத்தியில் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இக்கோர சம்பவம் நடந்த வெறும் 24 மணி நேரத்திற்குள், தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு சம்பந்தப்பட்ட இரண்டு முக்கிய குற்றவாளிகளை போலிஸார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.