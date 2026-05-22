  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. actor sanjeev praise cheif minister vijay
Written By
Last Modified: Friday, 22 May 2026 (19:51 IST)

முதல்வன் படம் மாதிரி இருக்கு!.. விஜய் எப்பவும் டிரெண்ட் செட்டர்தான்!.. சஞ்சீவ் நெகிழ்ச்சி...

vijay
Publish: Fri, 22 May 2026 (19:51 IST) Updated: Fri, 22 May 2026 (19:56 IST)
google-news
நடிகர் விஜய் அரசியல்வாதியாக மாறி தேர்தலில் வெற்றி பெற்று தமிழக முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். கடந்த 10ம் தேதி அவர் முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். கடந்த 12 நாட்களில் முதலமைச்சராக அவர் பல அதிரடி அதிரடியான செயல்களையும் செய்து காட்டியிருக்கிறார்.

தொடர்ந்து அதிரடியான அறிவிப்புகள் வெளியாகி வருகிறது. பெண்கள் பாதுகாப்பு, போதைப்பொருள் தடுப்பு தொடர்பான நடவடிக்கைகள், டாஸ்மார்க் கடைகளை மூடுவது, டாஸ்மாக் தொடர்பான முறையாடுகளை தடுப்பது, தவறு செய்யும் போலீஸ் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பல அரசு அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பது, இதுவரையில் தமிழக அரசியல் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு கூட்டணி ஆட்சி அமைத்தது, விசிக, முஸ்லீம் லீக் போன்ற கட்சிகளுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் கொடுத்தது என பல விஷயங்களை விஜய் செய்து காட்டியிருக்கிறார்..

இந்நிலையில், ஒரு விழாவில் பேசிய விஜயின் நண்பரும், நடிகருமான சஞ்சீவ் ‘முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்று சில நாட்களிலேயே மிக வேகமாகவும், நேர்மையாகவும் செயல்பட்டு வருகிறார். முதல்வன் 2 படம் பார்ப்பது போல இருக்கிறது. இன்னும் சில ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு சிங்கப்பூர் போல மாறும். உலக தர மருத்துவம், கல்வி, பெண்கள் பாதுகாப்பு எல்லாம் சாத்தியமாகும். விமர்சனங்களை தாண்டி தனது விடாமுயற்சி மற்றும் வைராக்கியத்தால் விஜய் இன்று அசைக்க முடியாத ஆலமரமாக உயர்ந்துள்ளார்.. அவர் எப்போதும் ஒரு டிரெண்ட் ஷெட்டர்தான்’ என அவர் கூறியிருக்கிறார்..

ஒரு வாரத்தில் எல்லா துறைகளிலும் ஊழலை ஒழித்துவிட்டோம் - ஆதவ் அர்ஜுனா!..

ஒரு வாரத்தில் எல்லா துறைகளிலும் ஊழலை ஒழித்துவிட்டோம் - ஆதவ் அர்ஜுனா!..தமிழக அரசியல்வாதிகள் ஊழலில் கொழுத்தவர்கள்.. ஊழலை ஒழிக்கவே முடியாது..

பதவியேற்ற உடனே ஆய்வுக்கூட்டம்.. அறநிலையத்துறையில் இனி அதிரடி மாற்றம்?

பதவியேற்ற உடனே ஆய்வுக்கூட்டம்.. அறநிலையத்துறையில் இனி அதிரடி மாற்றம்?தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு பொறுப்பேற்றுள்ள சூழலில், இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சராக பதவியேற்றுள்ள திரு. சீ. ரமேஷ் அவர்கள் இன்று தனது முதல் அதிகாரப்பூர்வ ஆய்வு கூட்டத்தை நடத்தியுள்ளார். சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள ஆணையர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில், துறையின் பல்வேறு திட்டங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்து விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

சோலார் மின்சாரத்திற்கு இனி லஞ்சமும் இல்லை, கமிஷனும் இல்லை.. மகிழ்ச்சியில் திருப்பூர் தொழிலதிபர்கள்...!

சோலார் மின்சாரத்திற்கு இனி லஞ்சமும் இல்லை, கமிஷனும் இல்லை.. மகிழ்ச்சியில் திருப்பூர் தொழிலதிபர்கள்...!தமிழ்நாட்டின் பின்னலாடை நகரமான திருப்பூரின் முன்னணி ஏற்றுமதியாளர்கள் மத்தியில், புதிய தவெக அரசு எடுத்துள்ள ஊழலற்ற அதிரடி நடவடிக்கைகள் மாபெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. கடந்த காலங்களில் திருப்பூரை சேர்ந்த பல தொழில் அதிபர்கள் தங்களின் நிறுவனங்களுக்காக 'சோலார் மின் உற்பத்தித் திட்டங்களை' அமைக்க திட்டமிட்டிருந்தனர்.

விதிமுறைகளை மீறினா கல்குவாரிக்கு சீல்!.. தவெக அமைச்சர் பிரபு எச்சரிக்கை!...

விதிமுறைகளை மீறினா கல்குவாரிக்கு சீல்!.. தவெக அமைச்சர் பிரபு எச்சரிக்கை!...தமிழகத்தில் தற்போது விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது.. சினிமா துறையிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்து தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகவும் விஜய் மாறியிருக்கிறார்.

தவெக அமைச்சரவையில் கம்யூனிஸ்ட் இடம் பெறாததற்கு இதுதான் காரணமா?...

தவெக அமைச்சரவையில் கம்யூனிஸ்ட் இடம் பெறாததற்கு இதுதான் காரணமா?...நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது.