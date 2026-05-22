Last Modified: Friday, 22 May 2026 (21:33 IST)

முதல்வருக்கு ஒரு போன்தான் போட்டேன்.. இன்ஸ்பெக்டரை மாத்திட்டார்!.. தவெக எம்.எல்.ஏ நெகிழ்ச்சி..

தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. முந்தைய அரசுகள் செய்த எந்த தவறுகளும் தனது ஆட்சியில் நடக்க கூடாது என்று முதல்வர் விஜய் கருதுகிறார் என்பது அவரின் நடவடிக்கைகளை பார்த்தாலே தெரிகிறது. முதல்வராக பதவியேற்ற 10 நாட்களிலேயே அதிரடியாக பல விஷயங்களை செய்துவிட்டார் விஜய்.

ஒரு கடமையுணர்ச்சி உள்ள ஒரு அரசு அதிகாரி போல தினமும் காலை தலைமைச் செயலகத்திற்கு வந்து தனது பணிகளை பார்க்க துவங்கவிடுகிறார் முதல்வர் விஜய். ஒரு நாள் கூட அவர் இடைவெளி எடுப்பதில்லை. இப்படி ஒரு முதலமைச்சரை இதுவரை  தலைமைச் செயலகம் பார்த்ததில்லை என்கிறார்கள். ஒருபக்கம் தவறு செய்யும் அரசு அதிகாரிகள் மீது உடனே நடவடிக்கை பாய்கிறது.  பணியிடை நீக்கம், பணியிட மாற்றம், காத்திருப்பு பட்டியலுக்கு மாற்றுவது என அதிரடி அறிவிப்புகள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது..

இந்நிலையில்தான், செய்தியாளரை சந்தித்த திருவிக தொகுதி எம்எல்ஏ பல்லவி ஒரு முக்கிய தகவலை கூறியிருக்கிறார். ‘தேர்தலுக்கு முன் ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஆளுங்கட்சி என்கிற அதிகாரத்தில் ஆட்டம் போட்டார். ஒரு கூட்டம் நடத்தணும், அன்னதானம் போடணும், பசங்களுக்கு நோட் புக் கொடுக்கணும்னு என் பேர்ல லெட்டர் போனாலே அனுமதி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவார். தவெகவுக்கு அனுமதி இலைன்னு ரொம்ப வெளிப்படையா சொல்லுவார். நான் எம்.எல்.ஏ ஆனதும் தளபதிகிட்ட சொன்னேன். நான் சொன்ன ரெண்டே நாளில் அந்த போலீஸ் அதிகாரியை அந்த ஸ்டேஷன்ல இருந்தே மாத்திட்டார்’ என பல்லவி கூறியிருக்கிறார்.

