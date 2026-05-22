முதல்வருக்கு ஒரு போன்தான் போட்டேன்.. இன்ஸ்பெக்டரை மாத்திட்டார்!.. தவெக எம்.எல்.ஏ நெகிழ்ச்சி..
தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது. முந்தைய அரசுகள் செய்த எந்த தவறுகளும் தனது ஆட்சியில் நடக்க கூடாது என்று முதல்வர் விஜய் கருதுகிறார் என்பது அவரின் நடவடிக்கைகளை பார்த்தாலே தெரிகிறது. முதல்வராக பதவியேற்ற 10 நாட்களிலேயே அதிரடியாக பல விஷயங்களை செய்துவிட்டார் விஜய்.
ஒரு கடமையுணர்ச்சி உள்ள ஒரு அரசு அதிகாரி போல தினமும் காலை தலைமைச் செயலகத்திற்கு வந்து தனது பணிகளை பார்க்க துவங்கவிடுகிறார் முதல்வர் விஜய். ஒரு நாள் கூட அவர் இடைவெளி எடுப்பதில்லை. இப்படி ஒரு முதலமைச்சரை இதுவரை தலைமைச் செயலகம் பார்த்ததில்லை என்கிறார்கள். ஒருபக்கம் தவறு செய்யும் அரசு அதிகாரிகள் மீது உடனே நடவடிக்கை பாய்கிறது. பணியிடை நீக்கம், பணியிட மாற்றம், காத்திருப்பு பட்டியலுக்கு மாற்றுவது என அதிரடி அறிவிப்புகள் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகிறது..
இந்நிலையில்தான், செய்தியாளரை சந்தித்த திருவிக தொகுதி எம்எல்ஏ பல்லவி ஒரு முக்கிய தகவலை கூறியிருக்கிறார். ‘தேர்தலுக்கு முன் ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஆளுங்கட்சி என்கிற அதிகாரத்தில் ஆட்டம் போட்டார். ஒரு கூட்டம் நடத்தணும், அன்னதானம் போடணும், பசங்களுக்கு நோட் புக் கொடுக்கணும்னு என் பேர்ல லெட்டர் போனாலே அனுமதி கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவார். தவெகவுக்கு அனுமதி இலைன்னு ரொம்ப வெளிப்படையா சொல்லுவார். நான் எம்.எல்.ஏ ஆனதும் தளபதிகிட்ட சொன்னேன். நான் சொன்ன ரெண்டே நாளில் அந்த போலீஸ் அதிகாரியை அந்த ஸ்டேஷன்ல இருந்தே மாத்திட்டார்’ என பல்லவி கூறியிருக்கிறார்.
பதவியேற்ற உடனே ஆய்வுக்கூட்டம்.. அறநிலையத்துறையில் இனி அதிரடி மாற்றம்?
தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு பொறுப்பேற்றுள்ள சூழலில், இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சராக பதவியேற்றுள்ள திரு. சீ. ரமேஷ் அவர்கள் இன்று தனது முதல் அதிகாரப்பூர்வ ஆய்வு கூட்டத்தை நடத்தியுள்ளார். சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள ஆணையர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில், துறையின் பல்வேறு திட்டங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்து விரிவான ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
தமிழ்நாட்டின் பின்னலாடை நகரமான திருப்பூரின் முன்னணி ஏற்றுமதியாளர்கள் மத்தியில், புதிய தவெக அரசு எடுத்துள்ள ஊழலற்ற அதிரடி நடவடிக்கைகள் மாபெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன. கடந்த காலங்களில் திருப்பூரை சேர்ந்த பல தொழில் அதிபர்கள் தங்களின் நிறுவனங்களுக்காக 'சோலார் மின் உற்பத்தித் திட்டங்களை' அமைக்க திட்டமிட்டிருந்தனர்.